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Mini LED股買點到了嗎？

聯合新聞網 / 先探投資週刊

【文／林麗雪】

天風證券力挺紅色供應鏈，短線打趴台廠Mini LED股價，但大摩及美林第一時間駁斥不實報告內容，跌深後的晶電，將隨著Mini LED業績發酵，遲早還以公道。

三安光電能否打入蘋果Mini LED供應鏈，在近期引發土洋外資論戰，雖然就股價表現來說，土外資的天風國際證券占了上風，成功空襲晶電，但洋外資的產業研究能力也不是吃素的，第一時間就站出來力挺晶電，在部分內容都欠缺立論基礎的郭明錤，雖被號稱是地表上最強的蘋果分析師，但這回恐怕在專業上大大踢到了鐵板，短線賺到了聲量、卻失了格調。

三安啃蘋果單機率低

九月十八日盤中，法人圈市場即耳語傳出，天風國際證券郭明錤將發表三安光電打入蘋果供應鏈的報告，當天即衝擊晶電股價重挫逾五％，盤後法人交易進出公布，手中持有晶電不過三萬張的投信法人，單日出脫近半的總投信持股，單日賣超一萬四二六一張，成為晶電最大的賣壓來源。

九月二十一日，該份報告開始在法人圈廣傳，該文直指三安光電明年就可望「大量」供貨蘋果iPad與MacBook的Mini LED顯示屏晶粒，且認為價格戰壓力將使得晶電面臨市占率的流失，晶電股價再重挫，短短不過六個交易日，跌幅逾十八％。

這一篇報告，隨即引起已許久沒針對晶電發表報告的大型外資券商關注。摩根士丹利證券台灣區研究部主管施曉娟在九月二十二日發布的報告直接力挺晶電，直言根據其供應鏈最新確認，晶電仍是蘋果iPad Pro在Mini LED背光的獨家供應商，明年中，則「可能」與另一家歐洲廠商共同瓜分MacBook Pro的Mini LED的背光訂單，而不是三安光電。施曉娟同時直言，蘋果是否納入第二家供應商，最終還是要取決於首款搭載Mini LED背光的iPad Pro量產是否順利、且銷售是否超乎預期。這篇報告內容直接打臉郭明錤。

美林證券九月二十二日也跟進發布報告直指，即便是在成本相對較低的蘋果全系列產品中，三安光電從來都不是供應鏈的一員，更別提在技術層次更高端的Mini LED產品應用上。美林認為，三安光電進入蘋果供應鏈的機率是非常低的，除了三安光電在Mini LED後段COB封裝的開發進度落後外，美中貿易衝突加劇，蘋果也應該會避免使用高風險的供應廠商，更何況三安光電的晶片仍有專利疑慮。

市調機構集邦科技（TrendForce）也指出，三安光電並非靠降價就可以進入蘋果供應鏈，關鍵在於三安如何突破專利的防線，才是蘋果採用的關鍵。TrendForce更直言，雖然現階段中國廠商在ＬＥＤ供應鏈的產能龐大且成本低，但美中貿易衝突並未減緩，蘋果多會選擇供應鏈較穩定的台灣廠商合作，以避免未來的不確定性。

【全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2111期；訂閱先探投資週刊電子版

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