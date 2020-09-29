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謝金河：又到趨勢的轉折點

聯合新聞網 / 先探投資週刊
財信傳媒董事長謝金河。本報資料照片
財信傳媒董事長謝金河。本報資料照片

【文／謝金河】

很多老經驗的資深投資人都知道，在市場歡暢快樂時出手買進的股票，往往賠錢機會很大；反之，在市場看壞的絕望中，怕怕時買進的股票比較容易賺錢，現在台股進入盤整，這一陣子很多急漲的股票都出現殺盤，其實是到了認真選股的好時機。

從全球股市的角度來看，二○二○年疫情貫穿全年，從元月二十三日武漢封城迄今，肺炎疫情已持續了八個多月，而且，迄今沒有出現有效疫苗，照這個情勢看下去，也許疫情到明年仍不會明朗化，也帶給產業完全不一樣的榮枯，就像諾貝爾經濟學獎得主克魯曼所說的Ｋ型理論，上面這一方是新經濟體，像美國FAAMG、Nvidia、Netflix、Tesla等科技公司，Ｋ的下方是觀光、旅遊、航空及很多傳統產業，產業榮枯大不相同。

屏息以待美大選結果

而全球股市也呈現十分戲劇性變化，其中美國道瓊指數在三月二十三日跌到一八二一三．六五的低點，從高檔跌下來，一口氣跌了一萬一千多點，美股慘跌，也造成多次熔斷紀錄，但是在美國Fed及政府奮力做多的情況下，股市展開大反彈，這次標普五○○從二一九一．八六大漲到三五八八．一一，Nasdaq從六六三一．四二大漲到一二○七四．○七，美國新經濟股大漲特漲，漲到令人目眩的地步。

二○二○年疫情重創全球經濟體，但是靠著貼近於零的利率，且利率未來幾年都會在零利率邊緣的助力，全球股市出現了一波榮景，尤其是新經濟、科技強大的國家，如美、中、台、韓今年股市都走出漂亮的新格局，但是沒有只漲不跌的股市，美國科技股到了九月都出現拉回走勢。

例如美國前五大市值企業，Apple從一三七．九八跌到一○三．一美元，回檔二五％，Amazon從三五五二．二五折返二八七一美元，也回挫十九．一七％，今年漲勢最凌厲的Tesla在分拆後也跌到三二九．八八，這是漲多的修正，到今天為止，美國各大指數仍站在年線上，多頭架構未遭到破壞。

台股今年是令人驚嘆的一年，加權指數在台積電寫下四六六．五元的一刻寫下一三○三一．七的歷史最高價，這是七月二十八日的事，如今台股陷入一二五○○上下加減五○○點的區間盤整，櫃買市場與生技股連動，在七月九日就寫下最高紀錄，這也是個調整走勢，往下看，全球股市包括台股都會面臨幾個變數考驗。

一是美國總統大選在十一月三日揭曉，已剩下短暫的一個多月，川普與拜登之爭，決定未來美中爭霸與台美關係未來的情勢，假如川普順利連任，世界的軌道繼續運行，股市也會在軌道上前進；反之，若拜登勝選，全球可能出現較大變化，尤其是拜登主張對科技業加重稅，美國股市可能出現較大的回檔，這也使得長線資金投鼠忌器，大家選擇觀望。

台股挺住了外資大賣超

二是在美中角力中，美國在半導體產業使出撒手?，美國對華為制裁，下一個目標指向中芯，都會對產業帶來重大影響，華為沒有上市，但衝擊台股龐大供應鏈，這次聯發科從七六三元跌到五五一元，顯然受到華為衝擊很大；京元電創下二九．四五元，日月光也出現五八．二元新低價；衝擊最大的是有七成印刷電路板供應華為的相互，過去兩年ＥＰＳ都超過四元，今年上半年虧損，因華為而重創，決定減薪並資遣員工六○○人，可以想見華為對台灣的供應鏈衝擊有多大，這次華為蒐購的庫存能支持多久？未來會出現什麼變化？都是值得觀察的重點。

三是台股在外資大賣超七一○○億元的巨大壓力下居然挺得住，未來會有更大格局，從好的角度來看，二○二一年外資勢必加碼不可，這也是台股支撐力道會變強的主因，因為到了明年，外資更大的賣壓不會再有，而且，台股的高毛利率及殖利率優勢，仍是全世界最亮眼的市場，這當中台積電會是多空最重要的指標。

從線型來看台積電，七月二十八日Intel宣布七奈米製程順延一年，台積電ＡＤＲ衝高十四％，台積電開盤漲停板到四六六．五元，這一天成交十七．二一萬張，成交量約七七○億，一檔股票占了大盤大約五分之一的成交量，當然是過熱的訊號，台積電隨即進入調整，台股何時再越過一三○○○點往前進，台積電當然是重要訊號，這當中包括華為的訂單消失後，台積電第四季營收與淨利會出現什麼變化？二是台積電季配息二．五元是不是出現變化，如果改成每季配三元，殖利率立刻出現大變化，也會影響股價。

四是台股進入中秋及國慶長假，短線資金會退卻，也不利多頭上攻，最近生技、電子陷入整理，ＴＤＲ股投機飆漲，這是市場炒作的資金四處亂竄，也算是墊檔的演出。不過，不論台股整理時間有多長，如果這是一個整理格局，那麼現在正好是切入基本面好的個股、注意買點的好時機。假如很多生技股拉高，合一一度從四七六．五元下殺到一五三．五元，這一波彈升算是強勢；疫苗概念的高端疫苗已從一三四．五元回測到八七．二元。很多醫材股像額溫槍的熱映一五七．五元下殺到八一．四元，幾乎腰斬；「天國一輝」的杏輝從六八．五元跑到三六．九元，也幾乎腰斬；杏國從一五五元跌到五九元，股價慘跌六二％。這提醒大家，市場熱到最高點的時候，基本面的實力是股價的後盾，如果基本面夠紮實，股價回檔可能出現好的買點。

【全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2111期；訂閱先探投資週刊電子版

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