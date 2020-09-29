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Q4鑽石股清單

聯合新聞網 / 先探投資週刊

【文／馮欣仁】

受到蘋果、特斯拉、亞馬遜等科技巨擘股價連番下挫，造成九月美股四大指數同步回測季線；進而拖累台股表現。面對美國總統大選進入最後倒數，以及二次疫情恐又爆發等不確定性因素，但不妨可趁著回檔修正之際，為逢低布局質優且具有競爭力企業的最佳時刻。尤其，對晶圓代工、IC設計、NB零組件、資產營建、水泥、汽車等產業而言，第四季為傳統旺季，相關個股股價將先蹲後跳。

股市最大的風險就是漲多，套用在過去一周美股與台股表現來看確實是如此。今年以來，在各國政府為了力抗肺炎疫情，防堵經濟衰退，各央行均祭出低利率政策，創造極度寬鬆貨幣政策，導引資金流向股市，促使美股四大指數大漲，尤其，具指標性的個股如蘋果電腦、特斯拉、亞馬遜等科技巨擘，股價漲幅均優於大盤。然而，近期因面臨到二次疫情恐再度爆發、美中貿易戰持續緊繃以及美國總統選戰進入白熱化等諸多變數存在，造成股市出現震盪，四大指數均已跌破季線。

籌碼與技術面較不利多方

向來以美股馬首是瞻的台股，自然受到拖累。九月二十四日加權指數更大跌三○○多點，一舉摜破季線支撐，外資當天更大賣四三六億元，創下史上第六大賣超；累計今年賣超金額逾七○○○億元。綜觀台股前二○大市值企業之股價技術型態，除了護國神山台積電與聯電力守在季線上之外，其餘十八家企業股價均已跌破季線或年線，多數呈現空頭排列。尤其，代表股市多頭指標的股王大立光股價頻頻破底，逼近三月十九日低點三二四○元，股王走勢牽動高價股表現。能否守住三二四○元關卡，得端看十月上旬蘋果iPhone 12新機發表會，以及第四季高階智慧型手機拉貨動能。

就技術面而言，台股短線明顯轉弱，未來若美股無法有效反彈，以及外資賣壓無法減緩，台股恐有回測年線之壓力。從過去歷史經驗來看，九月果然是一個多事之秋，加上台股自今年三月十九日起漲，不少個股漲幅已大，法人陸續開始獲利了結；再者，近期融資餘額水位再度升高至一五○○億元左右，籌碼明顯凌亂，使得當前操作難度不小，建議投資人仍謹慎為宜。不過，對於美國總統川普而言，股市表現向來是他引以自豪的一大政績，為了尋求連任的他，在十一月三日投票日之前，或許仍有利多政策來刺激股市。畢竟執政者都會希望營造出股市多頭氣氛，贏得選民之信任感與選票。

因此，是否會上演十月驚奇，孰難預料。十月十日之前國內上市櫃企業將陸續公布九月營收，屆時第三季業績即可表露無遺，倘若股價已領先回檔且技術指標相對在低檔附近，或有跌深反彈行情可期。再者，也可逢低布局，第四季營運展望不錯之類股，例如：半導體晶圓代工、ＩＣ設計、ＮＢ零組件等產業，訂單能見度頗高，且部分還具備漲價題材。上述相關產業分析與技術面分析，將在後面章節有深入報導。

環泥業內業外好轉

事實上，從過去歷史統計來看，受到季節性因素的影響，每年第四季到隔年第一季，加權股價指數上漲的機率往往高於下跌的機率；不妨可以趁著這波回檔之際，開始逢低布局質優、具有產業競爭力之個股。此外，新台幣匯率仍維持強勢，仍有利於資產、內需相關產業；第四季也是水泥產業傳統旺季，自九月起，中國各地區的水泥價格已陸續調漲。在各水泥廠庫存水位逐漸下滑，第四季又是基建、民間建築工程的趕工旺季，需求快速回升下，台泥、亞泥均表示，第四季的行情必定是「價漲量增」，預期會是今年營運最旺的一季。

除了水泥之外，預拌混擬土價格也走揚，主要是因低利率促使國內房市買氣熱絡以及台商回台擴廠，帶動建材相關原物料價格易漲難跌。國內石膏板龍頭環泥，近年來已從預拌混凝土、水泥等老本業，切入利潤更高的建材市場。去年環泥再與日本建材大廠Nichiha（日吉華株式會社）簽約，代理木纖維水泥板外牆在台銷售，擴大在建材市場的布局。

今年上半年環泥本業毛利率與營益率表現均優於去年同期，係因科技大廠對預拌混凝土品質、強度要求高，使得平均單價提升，是毛利提升的原因之一；不過，第一季受轉投資生產汽車輪圈的六和機械因疫情關係，侵蝕獲利。第二季隨著中國車市回溫與產能恢復，營運動能回溫，促使環泥上半年獲利仍優於去年同期，ＥＰＳ達○．七三元。雖然第三季為傳統淡季，但在產品毛利率維持高檔下，獲利表現仍可期待；第四季在旺季效應加持下，法人預估環泥今年ＥＰＳ可望挑戰一．八～二元，目前本益比不到十倍，且股價仍低於每股淨值二六．五七元。環泥具備低本益比與低股價淨值比之雙重優勢，投資價值已浮現.

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