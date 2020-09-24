訂閱制經濟學 規模漸龐大

【文／魏聖峰】

微軟、亞馬遜、網飛等企業營運蓬勃發展，企業資本市值甚至突破一．五兆美元，訂閱制模式帶動他們的營運成長動能是很重要的關鍵。

今年科技股行情引領全球股市表現，連帶讓今年的ＩＰＯ市場表現不差。美中關係越來越緊張，中國政府要求指標性海外掛牌企業回到香港或中國股市掛牌，中芯國際、京東集團、網易分別回到中港股市二次ＩＰＯ，接下來吉利汽車也將回到中國股市掛牌。有多家受市場矚目的科技ＩＰＯ股要在Nasdaq市場掛牌，連高齡九十歲的巴菲特也進來參與Snowflake的ＩＰＯ。

低利率環境以及產業對數位轉型的需求強勁，產業環境演變至今，大數據相關分析和研究的公司儼然成為未來最具發展潛力的產業。最近美中關係緊張，川普政府以國安問題要求TikTok賣給美國企業，原本談判進展順利，但中國政府在九月初突然拋出修改《禁止出口限制出口技術目錄》，把演算法列入禁止出口項目，形成TikTok賣給美國企業的最大障礙，中國寧可讓TikTok在美國下架也不願交出演算法的原始碼。由這現象來看，大數據的分析將是未來科技產業中最有價值的技術。Unity軟體、Snowflake、Asana、JFrog和Sumo Logic等科技獨角獸申請ＩＰＯ。這幾家公司都處於企業成長期，業績仍在虧損階段。華爾街市場認定這些科技獨角獸的業務將持續大成長，每家的估值都超過十億美元。而機構法人認定，Snowflake、Airbnb和Palantir等三家獨角獸的ＩＰＯ，是今年最受矚目的科技ＩＰＯ案。

ＩＰＯ今年熱絡

這些科技獨角獸要ＩＰＯ，其中雲端獨角獸的Snowflake也在近期完成ＩＰＯ，這家公司吸引Salesforce和巴菲特投資公司波克夏的青睞，各收購二．五億美元的股份。Snowflake以每股一二○美元的價格ＩＰＯ，共募資三三．六億美元創下軟體業史上最大規模ＩＰＯ案。

今年以來全球的ＩＰＯ金額比去年同期成長二六．五％、達到六九八六．八億美元。其中以科技股ＩＰＯ金額達到六六九．三億美元、年增四三．五％的表現最突出。科技次產業中又以半導體ＩＰＯ金額的年增八成最大。非景氣循環消費產業的成長度四三％也不少，又以生物科技產業的年增九八％、募資金額達五五三．二億美元最高，應該與新冠肺炎在全球各地肆虐有關，雖然現在還找不到有效的疫苗，卻也炒高部分生物科技的股價，只要傳言哪家公司的疫苗對抑制新冠肺炎病毒有效，或是獲准臨床實驗，都能一夕間炒高股價，連帶讓今年生物科技產業的新股ＩＰＯ相當熱絡。

５Ｇ時代來臨，雲端產業是未來看得到前景的產業，Snowflake主要提供企業在雲端上儲存、管理資料的「數據倉儲」。這項服務是以亞馬遜、Google和微軟等雲端運算的技術和資料中心為基礎；過去一年來，Snowflake營收快速成長，去年上半年營收為一．○四億美元，今年上半年成長到二．四二億美元，成長幅度超過一倍。客戶數目也快速成長，截至今年七月底為止，達到三一一七個，包括第一資本、Sony、Adobe、美光科技和尼爾森等知名企業在內，比去年同期的一五四七個客戶成長超過一倍。

Snowflake處於快速成長期，資本支出費用龐大，以致該公司也面臨嚴虧損；去年下半年和今年上半年各虧損一．七七億美元，距離實現獲利還有一段距離。Snowflake提供客戶的雲端服務依附在大型雲端運算業者上，每年要支付給雲端運算業者十二億美元的費用，大部分付給亞馬遜。亞馬遜、微軟和谷歌也有經營自家的「數據倉儲」服務，所以Snowflake都會和雲端運算的頂尖業者相競爭。

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