WiFi 6會比5G提早達陣

【文／吳旻蓁】

在５Ｇ如火如荼建置的同時，WiFi 6的發展也正加速進行，帶動網通需求自今年下半年起快速成長，相關廠商如瑞昱、啟碁長線營運值得期待。

「有了５Ｇ後，還需要WiFi嗎？」隨著物聯網、虛擬實境、無人駕駛、自動化等眾多應用場景相繼出現，為了擁有更高的連網品質，新一代行動通訊技術５Ｇ因應而生。５Ｇ因具備高速率、大容量、低功耗、低時延等特色，未來在智慧製造、智慧農業、智慧監控、智慧家居、智慧醫療、智慧城市等領域中，都將有廣闊的應用空間。

WiFi 6標準正式落地

而隨著５Ｇ網路建設逐步推進，市場上關於５Ｇ可能取代WiFi的消息也層出不窮，難道WiFi真的會被淘汰？答案是否定的。傳輸範圍中WiFi屬於區域網路，５Ｇ屬於無線網路範圍，兩者服務於不同的使用場景，因此在網路密度需求快速上升之下，WiFi 6將成為室內網路如體育館、車站、商圈等場所的最佳選擇，與５Ｇ形成相輔相成的關係。

故在行動通訊技術改朝換代的同時，WiFi的發展也絲毫沒有停下腳步，去年九月，WiFi聯盟宣布啟動WiFi 6（802.11ax）認證計畫，這也意味著WiFi 6的時代已正式到來。

和上一代的WiFi 5（802.11ac）技術標準相比，WiFi 6的數據傳輸速度提高了四成，能夠支持現實增強和虛擬現實技術，擴大了網路容量，提供更優質的網路服務。WiFi 6理論上的最快傳輸速率九．六Gbps，比WiFi 5快三七％，這個速度也已與５Ｇ的十Gbps十分相近。

值得注意的是，WiFi 6最重要的意義並不單在於網速的提升，多設備連接性能的提升才是重點，有別於過往WiFi技術，路由器每次只能與一個終端進行溝通，WiFi 6支持的MU-MIMO技術可以讓路由器與多個設備同時通訊，極大提升了多設備連接時的網路體驗。

由此可見，WiFi技術在５Ｇ時代不旦沒有式微，反而變得更加重要，由研調機構Gartner所發佈的二○一九年及以後的十大無線技術趨勢中也可見，WiFi位居榜首。而Strategy Analytics報告則指出，WiFi 6產品出貨量從二○年至二四年的年複合成長率高達五七．八％，滲透率亦由今年的十六．六％上升至二四年的八一％。

內資法人也看好，網通需求是今年下半年與明年全年的產業重點，包含企業用、高規格WiFi 6產品都將於下半年放量，有望掀起一波換機潮，加上WiFi 6模組價格高出WiFi 5的一．五到兩倍，均有助相關廠商未來營運更上層樓。

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