快訊

終於等到了！張惠妹宣布台東跨年開唱「免費入場」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高毛利產業 台幣狂升的隱形冠軍

聯合新聞網 / 先探投資週刊

【文／方亞申】

新台幣強勁升值，電子業匯損陰影籠罩，惟近幾年來台灣電子業朝向高毛利品發展，較不受影響如上游半導體以及近年來搶手的IC設計及矽智財族群；此外漲價相關產如面板以及傳產的航運、玻璃、資產等，成為近期全球股市修正中，台股的主要焦點。

央行防守二九．五對一美元防線經過一個半月後，近一周被突破，兌美元來到二九．二附近，甚至一度突破二九，是二○一三年二月以來最高水準，也就是台幣已來到近七年最高；一方面是因為十月份美國財政部將召開匯率會議，提出操縱匯率名單，因此近期包括人民幣、韓元及新台幣兌美元都呈現超強走勢；另一方面則是熱錢不斷流進台灣，這些熱錢代表國際資金以及政策鼓勵台商從大陸返台投資，以至於外資今年賣超台股超過六千億元，惟僅有約有三分之二匯出，加上股息約五千億元，外資在台資金還是相當多，加上資金回流，台灣資金較去年至少多一兆元。

政策鼓勵台商返台條例還有約一年時間，也就是後面還有資金要進來台灣，加上美商大公司如微軟、谷歌以及台積電外商供應鏈來台設廠等大公司加大投資力道，新台幣未來見到二八似乎不令人意外！

晶圓代工、封測醞釀漲價

新台幣升值若以過去台灣經濟狀況來看，外銷廠商一定叫苦連天，不過這次除了工具機業者聲量較大外，電子業要求政策止升音量並不大，尤其是經濟部統計處發布八月外銷訂單為四五四．九億美元，創歷年同月新高，年增十三．六％，寫下近十年同期最大漲幅，已連六紅。台幣強勁升值，接單還如此強，統計處指出，遠距商機不退、消費電子新品備貨潮報到，加上５Ｇ半導體需求暢旺，資通訊、電子產品持續扮演接單主力。

不過台幣強升，尤其是下游出口廠商多少出現匯損；相對地，過去毛利率一向較高產業，例如半導體的晶圓代工、封測都還傳出漲價，尤其是矽智財，毛利率幾乎都接近一百％。ＩＣ設計則因為兩岸拉貨積極，且逐漸擺脫過去與中國同業競銷低毛利產品，毛利率較高者對於台幣升值影響不如想像中大，加上營收上升，業績一路看好至年底。

另一類則是面板價格，從下半年就逐月調漲，市調機構集邦科技（TrendForce）發布調查表示，今第三季面板報價出現近年罕見漲幅，其中，筆電面板價格單季漲幅達五至十％，電視面板價格平均漲幅更達三○％以上。TrendForce認為，第四季大尺寸面板整體供過於求比率僅○．二％，顯示部分應用供需失衡仍將延續，預估面板價格仍有十％的上漲空間。市場看好，面板雙虎友達、群創第三季不是轉虧為盈就是出現獲利，第四季均可望受惠於這波漲價潮，並朝單季獲利上看百億元目標邁進。這類有缺貨產品，對應台幣升值影響應該也不大。

高毛利以及漲價電子產品今年獲利可望都不錯，有利股價表現。

傳產部分，最先傳出供需失調就是自行車相關業者，包括美利達、巨大、愛地雅以及鏈條的桂盟，主要就是因為新冠疫情改變人們交通型態，短程者轉騎自行車，尤其是歐洲特別流行導致缺貨，業者訂單傳出排到明年上半年，這種接單盛況提升業績從第二季就顯現出來，巨大單季ＥＰＳ為四．○六元、美利達三．六六元、桂盟三．○四元，都是近幾年來單季最高，下半年入肚可望持續，三家公司今年ＥＰＳ都上看十一至十二元。

除此之外，內需最旺就屬營建資產。過去台幣升值，與資產股股價大都有正相關。這次資金洪流返台威力更是近十年來最大。近兩年來常常見到如光明、聲寶等公司將廠房土地賣給返台大廠如廣達、英業達、台達電等等，ＥＰＳ就大幅跳升。

【本文未完，全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2110期；訂閱先探投資週刊電子版

先探投資週刊2110期更多精彩文章延伸閱讀

◎封面故事：PCB、筆電轉骨成功

◎特別企劃：離岸風電含金量升高

◎國際趨勢：不畏疫情 國際IPO遍地開花

【最新活動看板】

◎先探i投資YouTube開播了

延伸閱讀

8吋晶圓代工需求強勁 傳推升報價上漲1成

晶圓代工產能爆滿…MOSFET叫苦 兩面挨悶棍

晶圓代工價格漲不停…交貨等半年

鴻海擬買大馬廠 進軍晶圓代工

相關新聞

謝金河：在貪婪與恐懼中拔河

在股票市場，永遠有兩股力量在抗衡，一邊是看多的，一邊是看空的，不論是多空，總有人賺錢，也會有人賠錢；同樣的一檔股票，上上下下，有人買在高檔，有人買在最低檔，最後的命運都不一樣，但最後都必須印證回來「價值」與「價格」，股市在勢好的時候，「價格」會噴出大漲，但勢弱的時候，如果基本面不佳，向下修正測試「價值」的過程往往是苦澀的，最近正是大大秤秤是自己手上股票「斤兩」最好的時刻。

訂閱制經濟學 規模漸龐大

微軟、亞馬遜、網飛等企業營運蓬勃發展，企業資本市值甚至突破一．五兆美元，訂閱制模式帶動他們的營運成長動能是很重要的關鍵。

WiFi 6會比5G提早達陣

在５Ｇ如火如荼建置的同時，WiFi 6的發展也正加速進行，帶動網通需求自今年下半年起快速成長，相關廠商如瑞昱、啟碁長線營運值得期待。

跟著人氣找強勢股

美股回測季線，加權指數跟著修正，短線期貨與現貨逆價差超過百點，不過新台幣匯率強勢升值，指數依舊進行量縮的高檔箱型整理，具題材、業績與轉機個股，或仍有表態機會。

高毛利產業 台幣狂升的隱形冠軍

新台幣強勁升值，電子業匯損陰影籠罩，惟近幾年來台灣電子業朝向高毛利品發展，較不受影響如上游半導體以及近年來搶手的IC設計及矽智財族群；此外漲價相關產如面板以及傳產的航運、玻璃、資產等，成為近期全球股市修正中，台股的主要焦點。

銅板股變身大贏家

台積電美國信託憑證價格再創歷史新高，帶動台股IC設計股反彈，指數再度衝高到一萬三千點之上。由於台幣升值力道強勁，國內資金多，半導體族群反彈，但低價銅板集團股價值偏低也有敘彈機會，加上全台灣土地交投熱絡，不似電子中小型股今年漲多，中低價股仍具表現機會。

缺貨漲價又來了

跟隨美國股市腳步，在科技股漲升過後，傳產股出現接棒補漲，尤其擁有漲價與缺貨題材的個股，代表至少短期產業景氣仍有持穩成長的空間，相對容易獲得市場資金青睞。

如何挖寶新掛牌股？

無漲跌幅限制、加上籌碼相對穩定，繼第二季的生技股後，下半年將掛牌新股在興櫃市場接續掀淘金熱潮，蜜月行情提前暖身，不能錯過的新股有哪些？

謝金河：台積電強 台灣會更強

二○二○年是一個精彩且令人困惑的年份，從武漢封城迄今，已整整過了九個月，等於是一年過了三分之二，但是在這個精彩絕倫的年代，大家仔細看看台灣在過去這一年出現很多以前大家沒有注意的新變化。

蘋果手機再等等 供應鏈先表態

蘋果秋季發表會中以智慧手錶Apple Watch和兩款iPad為主，即便iPhone手機尚未亮相，但市場上仍看好蘋果新機出貨量，屆時可望挹注手機供應鏈營運。

中國經濟超英趕美不是夢

新冠病毒疫情大爆發，讓中國的經濟規模得以提早兩年與美國並駕齊驅，而摩根大通、世界銀行也先後調升對中國今年經濟成長率的預測值。

股神為何買進日本五大商社？

日本六大財團掌握控制日本全國六成的總資產和銷售金額，集團下綜合商社掌握集團進出口和投資方向；丸紅更是全球最大的糧商且是中國最大進口糧商。

熱門新聞

WiFi 6會比5G提早達陣

特斯拉概念股 聯嘉創新高

謝金河：在貪婪與恐懼中拔河

高端新冠疫苗潛力大

新台幣暴升+政策推動的受惠股

雙鴻邁向新一波成長動能

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。