蘋果手機再等等 供應鏈先表態

【文／劉瓊雯】

二○二○年蘋果（Apple）秋季發表會在經過爆料、預測及等待後，終於在台灣時間九月十六日凌晨一時於線上登場，發表年度新品，然而今年發表會有別於過去幾年的模式，此次受新冠肺炎疫情因素影響，發表會沿用六月開發者大會ＷＷＤＣ「線上發表會」形式進行。這次秋季新品發表會中，正如先前各大爆料及預測所說，並沒有外界所期待的旗艦智慧型手機產品iPhone 12，而是以兩款手錶Apple Watch series 6、Apple Watch SE和iPad 8、iPad Air 兩款iPad為主。

首先，先看最新發表的Apple Watch Series 6，這次處理器部分改以A13為基礎的S6晶片，運行速度較過去產品提升二○％，續航力則維持十八小時，但充電速度大幅提升，最大的重點就是新增了測量用戶血液中氧飽和度的新功能，而眾所期待的海軍藍新配色則是搶先在Apple Watch Series 6亮相，還加碼推出紅色款式，再加上適合不同手腕粗細使用者配戴的新款表帶；還有介於Apple Watch Series 6與Series 3之間的Apple Watch SE，搭載S5雙核心SiP晶片，並且同樣與Series 6具備相同的健康與安全功能。

Apple Watch、iPad登場

另一主打的還有iPad系列，第四代iPad Air首次搭載五奈米A14仿生晶片，相較於前一代速度提升四○％，採用USB Type-C傳輸介面，除可用於充電與資料傳輸外，還可以外接顯示器、連接周邊設備，特殊的是這次取消實體Home鍵，將Touch ID感測器整合至電源鍵，支援巧控鍵盤及Apple Pencil 2；第八代iPad則使用A12仿生晶片，並支援第一代Apple Pencil。

除此之外，蘋果也推出「Apple Fitness+」為Apple Watch打造全方位的健身體驗，以及整合各項雲端服務的「Apple One」訂閱服務，讓重度果粉們可以用更簡單實惠的方案一次享受Apple Music、Apple TV+，Apple Arcade，iCloud雲端空間等豐富內容。

蘋果供應鏈買盤點火

即便iPhone 12尚未亮相，不過，關於新機的傳聞早已滿天飛，根據外電報導指出，蘋果可能會在十月中旬舉行第二場發表會公布iPhone 12系列，再綜合各種爆料消息，幾乎可以確定的是，iPhone 12系列共會推出四種機型，包含五．四吋的iPhone 12、六．一吋的iPhone 12 Max和iPhone 12 Pro，還有六．七吋的iPhone 12 Pro Max；其中標準款材質為鋁合金，配備雙鏡頭，Pro機型則為不鏽鋼，預估會擁有三鏡頭；此外，四款機型都將搭載OLED（有機發光二極體）螢幕和支援５Ｇ網路，且會有新配色海軍藍。也隨著蘋果秋季發表會的舉行，可以發現，盤面焦點已漸轉蘋果供應鏈身上，過去一個月來表現疲弱的蘋果概念股紛紛開始表態，買盤回籠ＡＢＦ載板三雄，景碩最受買盤青睞，九月十一日至九月十五日三個交易日中，三大法人共敲進逾六五○○張，股價終止修正；其餘的欣興、南電股價亦有回穩跡象。