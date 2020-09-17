快訊

美國務院次卿抵台 將參加周末李登輝追思禮拜

金管會出手！不准胡亦嘉任街口投信董座 未來不排除撤照

聽新聞
test
0:00 / 0:00

如何挖寶新掛牌股？

聯合新聞網 / 先探投資週刊

【文／林麗雪】

由於興櫃股票沒有漲跌幅限制，下半年將掛牌新股蜜月行情提前在興櫃市場暖身，除了凸顯台股資金澎湃外，因疫情而延宕掛牌的新股，精銳盡出，亞洲藏壽司、汎德永業外，即將掛牌的康全電訊，近期成交量甚至占發行股本十五％以上，投資人氣沸騰，興櫃市場淘金熱度持續高漲。

蜜月行情提前暖身

惟不同於第二季新冠肺炎疫情爆發期時大漲的興櫃生技股，多是無實質獲利的本夢比股，下半年將掛牌的新股，不管是營業項目、或是獲利實績，多是投資人能研究掌握的，短線在興櫃市場雖然有漲過頭之嫌，掛牌後，待股價回到合理區間，仍值得投資人留意投資機會。

新掛牌股近期的暴漲，從基本面來看，有些個股確實已有過度上漲之嫌，包括亞洲藏壽司及汎德永業都是，因新股申購造成股價大漲的狂熱，最終要絢爛歸於平靜，聰明的投資人應待股價回到合理區間，再行評估投資價值。

以亞洲藏壽司來說，其以「壽司」品牌經營連鎖迴轉壽司餐飲服務，全台目前二九間店，去年三．七九億元的股本，雖創造了十九．二五億元的營收，但眾所周知，連鎖餐飲的管銷成本高，營益率能穩定維持在一成上下的，已是相當不錯的水準。

七、八月雖因國內疫情解封，帶動亞洲藏壽司營收連二個月創下歷史新高，但對照二○一八年股本僅三．一五億元、當年度創下每股三．四元獲利的最佳歷史紀錄來看，目前高達一八○元的股價，都有高估之嫌，更何況掛牌後股本將進一步膨脹至四．五億元，每股獲利將進一步被稀釋，九月十日亞洲藏壽司甚至一度飆漲至三二五元，瘋狂追價的投資人，一旦套在高點，解套之日恐怕遙遙無期。

豪華進口車ＢＭＷ及保時捷經銷商的汎德永業，十月中才要掛牌，但挾著品牌的高名氣，股價卻未演先轟動，自九月十日起漲，短短四個交易日即大漲近五成，掛牌蜜月行情提早一個月啟動，掛牌後的股價上漲空間，自然也會大打折扣。

汎德永業掛牌，市場將其行情比價和泰車，不過，和泰車能在資本市場上享有高達二七倍的本益比，除了歸因於每年營業額及獲利都能穩定成長外，一直以來單季營益率亦都能維持七～九％的高水準，汎德永業近年的營益率從過往逾四％的水準下滑至二．五～三％的區間，持續面臨高階車種市占率被瓜分的壓力，掛牌後，資本市場將放大檢視其營運及獲利成長力道，以目前四百元上下的股價，雖不算高估，但也不算太便宜。

【本文未完，全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2109期；訂閱先探投資週刊電子版

相關新聞

謝金河：台積電強 台灣會更強

二○二○年是一個精彩且令人困惑的年份，從武漢封城迄今，已整整過了九個月，等於是一年過了三分之二，但是在這個精彩絕倫的年代，大家仔細看看台灣在過去這一年出現很多以前大家沒有注意的新變化。

銅板股變身大贏家

台積電美國信託憑證價格再創歷史新高，帶動台股IC設計股反彈，指數再度衝高到一萬三千點之上。由於台幣升值力道強勁，國內資金多，半導體族群反彈，但低價銅板集團股價值偏低也有敘彈機會，加上全台灣土地交投熱絡，不似電子中小型股今年漲多，中低價股仍具表現機會。

缺貨漲價又來了

跟隨美國股市腳步，在科技股漲升過後，傳產股出現接棒補漲，尤其擁有漲價與缺貨題材的個股，代表至少短期產業景氣仍有持穩成長的空間，相對容易獲得市場資金青睞。

如何挖寶新掛牌股？

無漲跌幅限制、加上籌碼相對穩定，繼第二季的生技股後，下半年將掛牌新股在興櫃市場接續掀淘金熱潮，蜜月行情提前暖身，不能錯過的新股有哪些？

蘋果手機再等等 供應鏈先表態

蘋果秋季發表會中以智慧手錶Apple Watch和兩款iPad為主，即便iPhone手機尚未亮相，但市場上仍看好蘋果新機出貨量，屆時可望挹注手機供應鏈營運。

中國經濟超英趕美不是夢

新冠病毒疫情大爆發，讓中國的經濟規模得以提早兩年與美國並駕齊驅，而摩根大通、世界銀行也先後調升對中國今年經濟成長率的預測值。

股神為何買進日本五大商社？

日本六大財團掌握控制日本全國六成的總資產和銷售金額，集團下綜合商社掌握集團進出口和投資方向；丸紅更是全球最大的糧商且是中國最大進口糧商。

面板報復性復甦

面板景氣逐步回溫，供需結構出現改變，報價隨之彈升，雙虎股價重回票面之上，預期產業谷底已過，相關供應鏈也有機會表態。

愛台灣的低價股

台灣半導體股隨美股回檔以及華為供貨即將截止，在兩座護國神山拉回下，不過傳產龍頭，包括航運、低價集團股及營建資產同時奮起出頭，指數來到歷史高點附近，若還是停留在萬點以下價位的個股似乎不太合理， 台灣錢已淹腳目，傳產股大多擁有土地資產，價格上漲也算是通膨，若加上業績有轉機，股價自然要顯現其提升的價值。

謝金河：天龍股與地虎股的逆轉！

從今年三月以來，全球股市在疫情壓力中出現的凌厲漲勢，到了九月出現較大的轉折，美國六大指數紛紛出現大幅回檔，這當中漲勢凌厲的費半指數、Nasdaq指數，及美國前五大市值企業FAAMG，也包括Nvidia、Tesla等都出現顯著的回檔，全球股市開始出現修正壓力。

線上平台翻轉美妝業

一場疫情彰顯了數位化服務的重要性，今年美妝保養業受到新冠疫情影響頗巨，實體通路的銷售業績可說是全面負成長，然準掛牌的軒郁，卻在這一次的疫情洪流中全身而退，上半年獲利業績年成長五五．八％，相較於已掛牌的上市櫃同業約衰退五～九成，著實令人驚豔，那麼這個成立於二○○九年的年輕軒郁靠的是什麼？

離岸風電 起風了！

隨著全球科技巨擘齊推綠電，再加上台積電向沃旭能源大舉採購離岸風電，讓市場對離岸風力發電產業信心大增；而世紀鋼、華城及上緯投控更是業界佼佼者。

熱門新聞

謝金河：台積電強 台灣會更強

如何挖寶新掛牌股？

缺貨漲價又來了

蘋果手機再等等 供應鏈先表態

銅板股變身大贏家

ABS火熱國喬獲利爆發

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。