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中國經濟超英趕美不是夢

聯合新聞網 / 先探投資週刊

【文／蘇彬貴】

新冠病毒疫情大爆發，讓中國的經濟規模得以提早兩年與美國並駕齊驅，而摩根大通、世界銀行也先後調升對中國今年經濟成長率的預測值。

今年第二季，中國的ＧＤＰ（國內生產毛額）較去年同期，由首季六．八％的大衰退轉為三．二％的增長幅度；因此，如果與前一季來比的話，增長幅度更達五四．六％。而前不久，美國的金融業者摩根大通（J.P. Morgan）將今年一整年中國的經濟成長率，從今年四月一．三％的預測值，調升為二．五％的水平，調升了近一倍的一．二個百分點。

由於新型冠狀病毒（new coronavirus）疫情，現在在當地已經獲得比較好的控制，使得中國的經濟景氣得以重新恢復擴張的局面；非但如此，在全世界的主要經濟體中，中國的經濟也是今年唯一率先出現成長的地方。而除了摩根之外，世界銀行（World Bank）等其他的機構，也都調升了其對今年中國經濟成長率的預測值。

不戴口罩大傷美國

相對而言，在全球新冠病毒疫情持續惡化的情況下，美國、日本，及歐元區（euro zone）等地方，第二季則依舊是處在大幅衰退的態勢，幅度分別為：九．五％、九．九％，及高達十五％的兩位數字。而如此的一來一往，就使得美、中這全球兩個最大的經濟體規模之間的差距，在這次的疫情爆發之後，就更大為拉近了：預估二○二○年，一口氣就可以再拉近達八％左右的幅度。

根據位於美國華盛頓的國際經濟研究機構Peterson Institute for International Economics估計，中國今年經過通貨膨脹率調整後的經濟產出（economic output），將可望進一步攀升至十一．九兆美元的水準，並因此為美國經濟規模的近七成。此外，另外一家研究機構Brookings Institution也指出，新冠病毒疫情的大爆發，讓中國的經濟規模得以提早兩年與美國的並駕齊驅，預料在二○二八年就「平起平坐」了。

世事難料；這一場源自於武漢的疫情，卻因為美國人就是不愛戴口罩，如今反而吃了大鱉。而就在與美國經濟規模拉近的同時，這場疫情也叫金磚四國（BRIC）中其他的成員國的規模，更被中國甩得遠遠的。原本最有機會挑戰中國的印度，根據世界銀行（World Bank）的預估，到了明年底，當地的經濟規模將不到中國的五分之一而已。

受到疫情的打擊，根據經濟學人資訊中心（ＥＩＵ）預測，今年印度的ＧＤＰ將萎縮達八．五％的幅度；與此同期，通貨膨脹率（inflation）卻上升至達五％．一％的水平；如此停滯性通膨（stagflation）的慘狀，比巴西與俄羅斯都來得嚴厲。

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