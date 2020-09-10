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愛台灣的低價股

聯合新聞網 / 先探投資週刊

【文／方亞申】

台灣半導體股隨美股回檔以及華為供貨即將截止，在兩座護國神山拉回下，不過傳產龍頭，包括航運、低價集團股及營建資產同時奮起出頭，指數來到歷史高點附近，若還是停留在萬點以下價位的個股似乎不太合理，台灣錢已淹腳目，傳產股大多擁有土地資產，價格上漲也算是通膨，若加上業績有轉機，股價自然要顯現其提升的價值。

美國科技股連續飆升後，引爆獲利了結賣壓大舉出籠，衝擊近三個交易日美股四大指數全面重挫，恐慌指數大幅彈升，標普、道瓊及那斯達克加費半逼近季線，技術上這也是算緩漲急跌模式。且八月幾乎天天上漲，下跌天數很少，進入九月先漲後跌，速度極快，基本上盤面都在反映經濟狀況，根據勞工部數據，全美八月新增一三七萬就業人口，就業復甦趨緩；失業率從七月的十．二％降至八．四％；對疫情倒不是太在意。且全球政經情況在美中對峙下，消息面相當混亂，惟美國制裁中國科技業是既定的道路，一路延伸，從海康威視、中興電訊、華為、TikTok再到傳聞中的中芯國際，真的要與中國科技業切割；中國則以拖待變，期待美國大選後的改變。

二線電子股轉強

美國本身則是有聯準會積極作多，只要股市大跌或是聯準會開會結論，大都對股市發表較正面言論，放錢趨勢不會那麼快停止，連通膨即使超過二％都能容忍，顯見救經濟不手軟；並且計畫自十月底大規模施打疫苗。而四大指數快速拉回，季線支撐力相當強，包括費半二一○○點、那斯達克一○五○點、標普三三○○點以及道瓊二七○○○點是多頭必守防線。

台股外資賣不停，今年以來賣超六三五五億元，儘管八月份買超，但九月又賣超，台股成為提款機，但加權指數卻還能撐在歷史高點一二六八二點附近，算是相當強。惟外資期指多單一直在三．五至四萬口以下，做多意願不是很強，此時只能靠內資以及政府基金護盤。日前美股連續大跌就有見到護盤影子。而美國對中國華為制裁影響到台灣半導體，最後出貨日為九月十四日，八月份電子股營收影響不大。但九月以後就將出現，市場相當小心，對於華為相關股要注意。

另一方面，筆電、面板持續看好，信驊營收提前大降，暗示伺服器情況轉淡，未來操作上要以筆電及面板相關為主。此外，傳出美國將制裁中芯半導體，對於國內二線廠聯電、世界乃至華邦及旺宏有利，也是電子股能注意的。最近人氣指標ＩＣ設計族群轉弱；傳產股七日則全面轉強，由風電族群帶頭，塑化、化纖、航運、電線電纜及鋼鐵全面大漲，資產股表現也不錯，短期資金輪動，顯示指數季線一二三五○點應有不弱支撐，只不過沒有電子股助攻，一三○○○點就成壓力區。

基期低的傳產股冒出頭

若從各族群均線來看，電子股普遍表現不太好，台灣的重中之重產業半導體，上游晶圓代工算是較不錯的，台積電擁有舉世無雙的技術，股價在月線上下，由於技術拉開第二名至少二至三年時間，所以擁有較高ＰＥ是應該的，且以上半年ＥＰＳ就已達九．一七元，全年預估約接近二○元，那麼ＰＥ二○倍應具有強大支撐，股價在四○○至四二○元支撐應強；果真中國中芯國際被制裁，訂單部分轉至聯電及世界順理成章；當然世界產能幾乎已滿，只有等到新加坡廠正式加入，營收才會較強勁成長，時間約在明年；聯電產能未滿所以業績還有成長空間，以此推估該兩家股價仍具上漲機會，股價都在十日線之上；至於旺宏，由於中芯國際替中國兆易代工，若受影響則旺宏也有機會。上述個股幾乎都在十日線之上屬於較強勢。

ＩＣ設計及設備族群近期調整嚴重，千金股矽力ＫＹ、信驊等全面跌破季線，連動到昇佳、緯穎下跌，後者甚至摜破年線。而二百元以上高價ＩＣ設計及半導體族群包括雍智、聯詠、創意、立積、愛普、力旺、M31、世芯等不是跌破季線就是靠近年線，只有聯發科距離季線較近、瑞昱還在季線之上，等於超過五分之四都轉弱需要一段時間整理了。也暗示電子股先整理，採取個股輪動演出。

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