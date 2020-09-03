聽新聞
test
0:00 / 0:00

線上平台翻轉美妝業

聯合新聞網 / 先探投資週刊

【文／徐玉君】

一場疫情彰顯了數位化服務的重要性，今年美妝保養業受到新冠疫情影響頗巨，實體通路的銷售業績可說是全面負成長，然準掛牌的軒郁，卻在這一次的疫情洪流中全身而退，上半年獲利業績年成長五五．八％，相較於已掛牌的上市櫃同業約衰退五～九成，著實令人驚豔，那麼這個成立於二○○九年的年輕軒郁靠的是什麼？

創「星」商品的頭狼策略

說起軒郁，大家對這家公司應該還挺陌生的，但是如果告訴你，軒郁就是第一個推出耳掛式拉提面膜、第一個開發出黑曜石面膜（黑面膜）、第一片微臻生物纖維面膜、以及第一個僅需時八分鐘的未來美面膜的公司，你應該會恍然大悟，原來就是他！

回憶軒郁創始之初，總經理楊尚軒說，一開始公司就以面膜為發展主軸，關鍵是因為台灣的膜材（紡織業）有很強的實力，而消費者對面膜的忠誠度很低，一旦有新產品出現，就會想想要嘗鮮，軒郁也因此推出多品牌策略，十年來旗下共計發展出SEXFOOK西西露、MIRAE未來美、LUDEYA露蒂雅、Dr.May美博士、Simply新普利、M2輕次方等六個品牌，且適用年齡層從年輕、輕熟、到熟齡俱全，甚至還發展出保健食品，到現在擁有自組實驗室研發的功效配方一八○餘種以及公司建置的自有線上平台iQreen雙引擎，成就公司在疫情肆虐下，仍能讓獲利立於不敗之地的關鍵因素。

軒郁原本是為香港莎莎（SASA）代工且為公司的主要獲利來源，當時是希望以香港為灘頭堡打進中國市場，既然面膜市場貴在「新」益求「新」，所以軒郁不斷研發「新」的「星」品（明星產品）同時為莎莎代工，只要新產品一推出即同步於莎莎各大通路上架，除了成功打通各大藥妝通路外，也成功進駐新加坡、馬來西亞藥妝通路，以及美國、加拿大等華人超市通路大統華，因此在過去數年間，創造公司獲利高成長的大盛世。

為因應產品及品牌推廣，一六年創立品牌官網App-iQreen（愛女人購物網），開始了取經各大網路平台、學習數據蒐集與分析；楊尚軒說，四年前軒郁完全不懂電商，產品九九％都是線下銷售，但是為了更了解消費者的需求，作為研發單位創造新品的依據，才會想要創立自己的電商平台，然後開始有了自己的數字TEAM。

【本文未完，全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2107期；訂閱先探投資週刊電子版

先探投資週刊2107期更多精彩文章延伸閱讀

◎封面故事：冷門行業三檔獲利獨角獸

◎特別企劃：外資示警 賣超漲多科技股

◎國際趨勢：CRM雲端軟體成當紅炸子雞

【最新活動看板】

◎高手投資人3小時精闢解讀一生必讀投資經典！

延伸閱讀

紅豆不是只有紅豆餅！農友研發紅豆面膜顛覆傳統印象

41歲秦嵐靠3招養出零瑕疵美肌！不手軟把精華當面膜敷

簡嫚書根本是學霸！ 用獎盃居然能免費換面膜

高招！導遊送面膜「換整車清靜」 網笑：可惜只能安靜15分鐘

相關新聞

謝金河：Zoom飆漲帶來的啟示

從三月以來，全球股市在資金行情中狂舞，已經有半年之久，令人有高處不勝寒的恐懼，最近美國摩根大通的分析師撰文表示，川普總統後來居上，有勝選的希望，他要投資人重新評估投資策略。

線上平台翻轉美妝業

一場疫情彰顯了數位化服務的重要性，今年美妝保養業受到新冠疫情影響頗巨，實體通路的銷售業績可說是全面負成長，然準掛牌的軒郁，卻在這一次的疫情洪流中全身而退，上半年獲利業績年成長五五．八％，相較於已掛牌的上市櫃同業約衰退五～九成，著實令人驚豔，那麼這個成立於二○○九年的年輕軒郁靠的是什麼？

離岸風電 起風了！

隨著全球科技巨擘齊推綠電，再加上台積電向沃旭能源大舉採購離岸風電，讓市場對離岸風力發電產業信心大增；而世紀鋼、華城及上緯投控更是業界佼佼者。

多空走鋼索

加權指數創下歷史新高後，雖一度跌破月線，不過整體而言，仍是維持高檔震盪格局，唯盤面持穩輪動，科技類股漲勢趨緩，盤面以個股表現居多，等待下一波量能放大引領的方向。

物美價廉股翻倍漲

台灣電子股尤其是半導體股進入整理，但美、中股市表現還是很強，而台灣資金氾濫，資金也會尋找補漲族群；低價、低基期且股價低於淨值而每年有配息、具有業績或是資產的價值股，在股市正處於歷史高點附近，將凸顯進可攻、退可守特性。

Tesla拆股發威

向來以造車工藝自居的德國與日本汽車之百年大廠，如今面對電動車時代來臨，從過去的觀望存疑到現在不得不投入生產，但傳統車廠的舊思維套用在電動車上，似乎難以贏得消費者的青睞。領導者特斯拉成功之關鍵在於創新，並大量導入高科技，使得電動車不僅是代步工具，更是充滿智慧的移動載具。此外，殺手級的電池技術將於9月23日發表，不僅能量密度大幅提升六成，且成本更低，屆時特斯拉恐讓競爭對手更加不寒而慄；而國內相關供應鏈將站在巨人的肩膀上展翅高飛。

謝金河：華為效應衝擊台股

八月二十日台股出現罕見的巨大跌勢！受到華為的衝擊，台股以一二七六四．七五開出，沒多久加權指數殺到一二一四四．七六，盤中一度大跌六三四點，最後收盤下跌四一六點。當天我在年代錄影，出來看一下台股表現，嚇了一跳，我以為像九一一恐怖攻擊的事件又來了，但把全球股市掃瞄一遍，全世界安然無恙，原來只是大家被華為的事件震懾住了。

跌深股大反攻　

加權指數創高後震盪，短線若量能不彰則暫時轉趨整理，然而中長期多頭架構未遭破壞，個股仍具表現空間，可從財報、技術面與籌碼面尋找機會。

台積電南科 新聚落誕生

台積電先進製程接單暢旺，今年以來已斥資百億在南科四度獵廠，強勁的擴廠需求也帶動其半導體設備供應鏈及相關測試廠商營運成長可期。

道瓊指數成員 三上三下

雲端軟體需求強勁成長、新冠肺炎和人類重症疾病對新藥和疫苗研發的重要性，Saleforce、安進成為道瓊新成分股；Honeywell在暌違十二年後重新入列。

內需食品股 旺季要加倍賺

食品一直是民生不可或缺的一項，隨著節慶旺季的來臨，再加上政府政策的加持，相關個股下半年營運可期。

PayPal市值逆襲大型金融股

嚴格杜絕不實交易和詐騙，Paypal降低交易風險，不需要提列備抵壞帳準備，都是營運能力在傳統銀行之上的理由。

熱門新聞

離岸風電 起風了！

謝金河：Zoom飆漲帶來的啟示

物美價廉股翻倍漲

線上平台翻轉美妝業

多空走鋼索

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。