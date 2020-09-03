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離岸風電 起風了！

聯合新聞網 / 先探投資週刊

【文／劉瓊雯】

隨著全球科技巨擘齊推綠電，再加上台積電向沃旭能源大舉採購離岸風電，讓市場對離岸風力發電產業信心大增；而世紀鋼、華城及上緯投控更是業界佼佼者。

面對全球氣候變遷加劇，能源轉型已成為各國的共同目標，台灣政府也為了能兼顧能源安全、綠色經濟及環境永續，大力推動再生能源發展，在眾多能源轉型政策中，離岸風電的發展備受矚目。

台積電購離岸風電成指標

近幾年來，全球興起永續發展概念，綠色能源成為各國大力扶植的重點產業，然而，在政府大力推行也必須加上民間的響應，方能加速轉型速度，而全球科技巨擘如蘋果（Apple）、谷歌（Google）、微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）、臉書（Facebook）等大廠都已加入再生能源倡議組織RE100，訂出百分之百使用再生能源的承諾；RE100是二○一四年由氣候組織（Climate Group）與碳揭露計畫（CDP）共同成立的國際倡議行動，目標在二○二○～五○年間達到一○○％使用再生能源，且訂定了要在二○三○年達到六○％的進度。值得注意的是，RE100不僅要求會員使用綠電，也擴及旗下供應鏈，尤其是蘋果要求旗下供應鏈加入此計畫，可見能源轉型顯然已不僅止於政府的口號，如今更是成為全球的共同目標。

晶圓代工龍頭台積電近期向沃旭能源大舉購買離岸風電，對離岸風電的發展具有指標性意義。為了因應蘋果的要求，台積電在七月八日先是與離岸風電龍頭丹麥沃旭能源簽署企業購售電契約，承購沃旭能源大彰化西南第二階段和大彰化西北離岸風場九二○ＭＷ所有發電量，時間長達二○年，成為全球再生能源業至今簽署最大的企業購售電契約；接著在七月二十七日正式加入全球再生能源組織RE100，成為全球第一家加入的半導體企業，承諾二○三○年生產設施使用二五％以上的再生能源，與全球超過二四○家企業共同宣示一○○％使用再生能源的目標。

隨著台積電向沃旭能源一次購置二○年綠電，讓沃旭能源股價飆漲，躍升為丹麥第二大市值企業，也讓市場對離岸風力發電產業信心大增，不難發現，最近離岸風電相關公司股價均開始表態，在這波行情當中，水下基礎的世紀鋼股價表現最為亮眼，受惠風電訂單逐步放量、傳統鋼構需求也強勁，從六月開始營收便創下五．八一億元，月增五五．五％，年增二三二．八％歷史新高後，七月營收續創歷史新高，並站上七億元大關，月增二○．六％，年增三二四．七％，累積前七月營收三一．八七億元，成長二一○．七％，優異的好成績吸引買盤進駐，激勵股價突破百元大關，更在九月一日盤中來到一二七元，創掛牌後新高價，若買盤持續，股價有機會再往上挺進。

【本文未完，全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2107期；訂閱先探投資週刊電子版

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