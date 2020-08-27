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謝金河：華為效應衝擊台股

聯合新聞網 / 先探投資週刊

【文／謝金河】

八月二十日台股出現罕見的巨大跌勢！受到華為的衝擊，台股以一二七六四．七五開出，沒多久加權指數殺到一二一四四．七六，盤中一度大跌六三四點，最後收盤下跌四一六點。當天我在年代錄影，出來看一下台股表現，嚇了一跳，我以為像九一一恐怖攻擊的事件又來了，但把全球股市掃瞄一遍，全世界安然無恙，原來只是大家被華為的事件震懾住了。

華為事件受災戶一大串

這一天受到衝擊最大的是聯發科，股價最低殺到五五一元，重挫五八元，最後收盤下跌四四元，跌幅是七．二二％，其實這一天正好是聯發科這一波回檔最低價，七月二十八日聯發科一度創下七六三元高價，那時里昂出具了一份報告，調高聯發科目標價到一二○○元，而聯發科股價大漲，市值一度超越鴻海，成為市場目光焦點，沒想到華為禁令襲來，聯發科股價跌了二一二元，市值少掉將近三三七○億元。

根據報導，聯發科４Ｇ晶片，在華為市占率五○～五四％，５Ｇ晶片市占率更高達六○～六三％，整體下半年，聯發科在華為市占率是五五～五八％，從二○一九年五月川普對華為下禁令以來，高通對華為出貨占三○％，聯發科占三六％，今年第二季聯發科業績大好，是因為聯發科在華為的手機晶片市占率高達三八．三％，領先高通的三七．八％及海思的二一．八％，下半年聯發科預計出貨華為的４Ｇ晶片約一二○○萬套，５Ｇ晶片四五○萬套，如果九月十四日禁令嚴格執行，那麼聯發科當然首當其衝，股價必然出現巨大反應。

不過東山飄雨西山晴，像台積電原來出貨給海思的晶片產能，被別的ＩＣ設計業者搶走了，台積電也受海思下單影響，但影響沒有聯發科那麼大，聯發科面對這個事件衝擊，短期股價難免受影響，但這是一次投資人重新切入的機會，我的看法是，一是聯發科在中國品牌手機市場，除了華為外，能不能在Vivo、Oppo、小米等增加市占率，這是穩住眼前大局的必要策略；二是聯發科能不能與Apple產生連結，也就是說，當Apple把中國生產基地交給立訊、藍思，所有台廠可能被迫移往印度幫蘋果打工，而印度最迫切的是Apple能提供低價的智慧手機。

過去印度手機市場完全被中國品牌手機大廠囊括，小米市占率超過三○％，其他品牌加小米，總共超過七五％，Apple因為價格高昂，市占率不到五％，如今中印關係交惡，印度頻頻下架中國App，此時是Apple切入印度市場的機會，全世界最擅長降價的是台廠，Apple要打入印度市場非得找台廠合作不可，這個時候，聯發科能不能與Apple產生連結，這是值得觀察的下一個問題。

美國封鎖華為，在台灣製造了一大群受災戶，出貨比重愈高的，股價摔得愈慘，除了聯發科外，ＩＣ設計的日月光出貨華為比重占十三％、台積電有十五％、封測的京元電是二○％、穩懋二三％、易華電占六○％幾乎為華為而生，股價跌到四七．八五元；中華精測也占二五％，這一次股價相對弱勢。

大金剛法則：強者恆強

其實這次聯發科在華為的總體營收只占五％，大多數出貨華為的企業，比重都高於聯發科，像光學鏡頭的大立光占十八％、玉晶光占十三％，今年以來大立光股價一直積弱不振，原來華為影響力大。砷化鎵的穩懋外，全新占二二％也不小，ＡＢＦ的欣興占十三％，ＰＣＢ的華通也有十三％，其他如矽格十五％，頎邦十五％，都是比較大宗的，可以想見華為事件對台廠及資本市場造成的巨大衝擊。

像是易華電慘跌，封測的京元電、日月光、矽格受到衝擊都不小，日月光張家過去在資本市場一向活躍，這回股價弱不禁風，日月光投控市值目前只有二六九四億，這幾乎是以前一個矽品的市值，併入矽品的日月光未見昔日雄風，反而是併了矽品後一直往下沈，這個現象很不尋常；而中華精測過去股價最早漲上千元，達一五二○元，這次一直都是空頭排列，也許是尋找另一個買點的機會。

華為衝擊台灣產業鏈十分巨大，另一個角度來看，這次美中強國爭霸，蘇起一直說美國軍力不是中國的對手，以當前的武力競賽本質是科技戰的內容來看，如果華為因為先進半導體而翻車，就可以看出中國在半導體實力仍落後美國一大截，先進半導體是高精密飛機、戰艦、飛彈的重要備配，如果華為被掐住脖子，中國軍力怎麼打贏美國？這是值得思考的一個點。

這次全世界比的是科技力，美國FAAMG不斷奔馳，Apple市值逾二兆美元仍在狂奔，而ＦＢ市值也站上八○○○億美元，有向兆美元挑戰的企圖，中國的阿里與騰訊也跟了上來，台灣的台積電市值也站上四○○○億美元，這正是我說的大金剛法則，台股的未來看台積電，這是護國神山。

財金文化考察團這回去看了先進製程六家公司，除了聯發科外，像家登這家原本只是單純射出成型模具廠，如今因為ASML成了台積電光罩盒重要策略夥伴，股價一度漲到三三九元；原來是自動化生產太陽能、光電產業的迅得，這個切入半導體自動化設備，獲利完全改觀。我們再看到閎康與宜特，這兩家材料分析及偵錯檢測分析大廠，雙方較勁，也令我們驚嘆。這次參訪更加讓我們意識到台積電這座護國神山，在台灣串起的產業縱深。

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