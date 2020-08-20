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內需食品股 旺季要加倍賺

聯合新聞網 / 先探投資週刊

【文／吳禹潼】

食品一直是民生不可或缺的一項，隨著節慶旺季的來臨，再加上政府政策的加持，相關個股下半年營運可期。

時序已經正式進入夏季，隨著氣溫不斷攀升，炎熱的天氣使得路上行人人手一杯飲料的景象隨處可見，再加上中元節以及中秋節兩大傳統節慶即將到來，有望帶動起相關飲料、食品以及肉類的需求隨之大增。確實，第三季食品、飲料等相關個股正式進入營運高峰，同時，今年政府發放三倍券所帶起的熱潮也持續為國內的內需市場注入活水，挹注的力道不容小覷。

受惠七夕、中元節以及中秋節陸續來臨的消費旺季加持，法人樂觀預估，零售通路、食品，包括：味全、味王、大成、卜蜂、統一、愛之味、泰山、佳格、聯華、黑松、德麥、南僑、中華食等內需消費概念股的營運高峰即將到來，再加上具備高殖利率題材，業績成長將持續看俏。

肉品雙雄獲利看俏

首先來看國內肉品雙雄大成以及卜蜂，受惠台灣肉品價格維持高檔，兩者上半年營收表現皆十分亮眼，預期接下來節慶旺季來臨，價格更是易漲難跌，因此，下半年的成績值得多加留意。由於全球疫情肆虐，今年進口的豬肉以及雞肉跟往年相比，相對減少許多，因此，台灣整體豬價、雞價、蛋價都維持在一定水準之上，加上卜蜂今年以來飼養的成績優異，同時，因應疫情宅經濟趨勢所推出的「即食品」與網購業務也同步成長，進一步帶動第二季整體表現非常突出，合併營收達五四．二八億元，年成長五．三九％，稅後淨利更是以年成長十九．三四％的四．六五億元，創下歷史同期新高。

卜蜂第二季營收優異，帶動上半年累計營收達一○六．六九億元，年增四．七五％，歸屬於母公司稅後淨利達六．九九億元，創下近三年來新高，年成長達一成，上半年累計ＥＰＳ二．六二元也高於去年同期的二．三七元。展望後市，第三季在中元普渡、中秋烤肉及送禮商機的挹注之下，卜蜂的營運動能十分正向。法人指出，卜蜂在雞、鴨、豬，以及食品加工各方面的業務應都能持穩，今年整體營運樂觀。

食品業龍頭統一公告第二季財報，單季營收一一○四．四億元，稅後純益達六三．六億元，年成長十．三％，單季ＥＰＳ一．一二元，若撇開二○一七年第四季認列出售上海星巴克交易利得不看，是自二○○七年第四季以來的單季新高。若是以上半年表現來看，食品本業受到市場民生需求帶動，獲利穩定，但其他部分轉投資事業，仍有受到新冠肺炎疫情的影響，上半年ＥＰＳ為一．九一元。

通路商受惠振興方案

通路商全家及統一超日前公布七月營收，受惠於振興三倍券的挹注，兩者單月營收都創下歷史新高，其中以全家成長幅度最大，年成長十三．五％。即便零售業上半年多半受到疫情影響，但全家上半年業績表現穩健，合併營收達四○九．○二億，較去年同期增加了九．四三％，稅後純益八．九億元，較去年同期成長十六．九七％，上半年ＥＰＳ寫下三．九九元的優異成績。

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