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PayPal市值逆襲大型金融股

聯合新聞網 / 先探投資週刊

【文／魏聖峰】

嚴格杜絕不實交易和詐騙，Paypal降低交易風險，不需要提列備抵壞帳準備，都是營運能力在傳統銀行之上的理由。

電子支付廠商PayPal今年來股價累積上漲七七％，資本市值二二四六億美元，排名全球第三○大資本市值企業，並排名在日本豐田汽車之前。如果將PayPal資本市值和美國傳統銀行與信用卡公司相比，發現PayPal的資本市值僅低於兩大信用卡公司的Visa和萬事達卡（Mastercard）、ＪＰ摩根大通銀行和美國銀行，甚至於以PayPal近期的股價漲勢推測，很快將能超越美國銀行的資本市值。專家預測，隨著電子支付越來越盛行，PayPal在全球金融服務業的地位將越來越重要，總有一天能擠進全球前十大資本市值企業之列。

PayPal早在一九九八年十二月由馬斯克和創業夥伴Ken Howery、Luke Nosek等人創立，有可能是全球最早的電子支付公司。二○○○年起陸續擴充業務，並加入美元以外的貨幣單位，總共有英鎊、加幣、歐元、澳幣、日圓、新台幣和港元等。

二○○二年十月，全球最大網路拍賣公司eBay以十五億美元買下PayPal，PayPal就成為eBay主要的支付工具之一。PayPal已經在全球超過二○三個地區都能使用，註冊用戶超過兩億戶，屬於第三方支付服務商，透過電子郵件和密碼就能進行網路購物等交易，是全球最大的電子支付提供商。

PayPal市值成長近五倍

二○一五年六月底eBay同意分拆PayPal上市，每股eBay普通股取得一股PayPal普通股。PayPal就在當年七月二十日以每股三八．五美元ＩＰＯ，當時資本市值約四六六億美元。如今PayPal的市值比當年ＩＰＯ成長四．八二倍，母公司eBay目前的股價仍在五六．二一美元、資本市值三九三．九六億美元，PayPal的獲利能力和股價早已超越eBay甚多。

全球電子支付系統這幾年越來越盛行，無貨幣交易也逐漸成為消費者的習慣，這樣的趨勢帶動PayPal的營運範圍越來越廣。很多商家和交易平台看好電子支付的商機，也陸續成立自家的電子支付平台。包括蘋果、Android、三星電子、Line等平台都成立電子支付平台，星巴克、Wal-Mart擁有完整的營運體系，也成立電子支付平台。其實像麥當勞、肯德基這類連鎖餐廳現在也都接受消費者使用用電子支付付款，未來也有可能像星巴克那樣成立自家的電子支付系統。

PayPal在七月底公布的上季財報中，受到疫情限制帶動網路購物的需求成長，使用PayPal這類電子支付的消費者增加，是營運成長的主因；營收年增二二％、達到五二．六億美元，淨利年增八六％、達到一五．三億美元，折合ＥＰＳ為一．二九美元，均優於市場預期。第二季交易平台年增三成、達到二二二二億美元，第二季支付平台新增二一三○萬個活躍用戶。PayPal預估第三季營收年增二五％、平台交易總額成長三成、ＥＰＳ成長二五％。PayPal也預估全年營收將成長二二％，全年ＥＰＳ將成長約二五％。

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