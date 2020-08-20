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國徽可以辟邪？那些年，軍中流傳的黨國「鬼話」

半年報見真章

聯合新聞網 / 先探投資週刊

【文／馮欣仁】

面對疫情威脅，但第二季全體上市櫃公司加計15家金控自結獲利，整體獲利達5412.7億元，創歷史同期次高。在如此嚴峻的外在環境之下，台灣企業充分展現出超強的營運效能。從半年報當中，不難發現與宅經濟、遠距商機等相關之企業表現最為出色；若以類股來看，電子股普遍優於傳產股。因此，除了比較EPS之外，毛利率與營益率變化，也是重要參考指標，從中挑選逆勢突圍且股價位階不高之個股。

雖然歐美二次疫情持續延燒與美中關係再度緊繃，但美股四大指數中的Nasdaq、費城半導體與S&P 500指數在科技股領漲之下，續創歷史新高。回頭看台股，先前領漲大盤攻上一萬三千點的台積電與聯發科二座護國神山，近期多空震盪。尤其，聯發科受到美國商務部恐將擴大制裁華為，引發市場擔憂，衝擊聯發科在十八日出現罕見的跳空跌停，抑制大盤上攻力道。

隨著半年報全數公布完畢，若以類股表現來看，電子股普遍優於傳產股，像是晶圓代工、ＩＣ設計、ＰＣＢ、筆電等相關廠商第二季獲利均締造新猷，不過，因股價已提前反映財報而大漲一段；促使資金開始逐步轉向基期較低的中小型業績成長股，以及台塑四寶、台泥、亞泥、裕隆、中華、正新、南港、長榮、中菲行等傳產股，展開落後補漲行情。

江申受惠特斯拉零件國產化

此外，全球電動車龍頭特斯拉自日前宣布普通股股票將一股分割成五股之後，股價在短短四天內已大漲逾三成，最高來到一九二三．九美元，促使國內特斯拉供應鏈如電池管理系統線束組貿聯ＫＹ、傳動系統江申以及首度打進環景偵測系統同致等，近期股價紛紛站上年線，技術型態明顯轉強。其中，以生產商用車車架與傳動軸的江申，受惠於中國車市回溫以及國內商用車銷量成長，第二季後淨利較去年同期成長四．九倍，ＥＰＳ達一．二五元，累計上半年ＥＰＳ一．四六元。

下半年隨著中國車市逐步復甦，以及特斯拉在中國持續擴大零組件國產化，江申轉投資廣州恩梯恩對於特斯拉供貨比重得以拉升；另外，轉投資福州福享去年下半年取得承製廣汽豐田電動車電池腔體殼，已開始陸續交貨，至於襄陽恩梯恩裕隆今年底投入擴充第八條產線擴充，預估明年第八條產線完工，法人預估江申今年ＥＰＳ上看三．五元。相較於其他特斯拉供應鏈平均本益比二○倍起跳，目前江申本益比並不高，僅約十五．六倍，顯然具備補漲空間。就技術面，江申股價在八月十八日帶量拉出一根漲停，剛突破年線反壓，日、周、月ＫＤ交叉向上，有利多方攻勢，短線上檔壓力看五七．六～六○元。

至於電子股方面，除了半導體與ＩＣ設計族群之外，包括ＰＣＢ、ＮＢ相關、連接器、散熱、被動元件等類股，第二季財報也有異軍突起的個股。生產連接器與線材的瀚荃早期以面板及ＮＢ相關產品居多，之後公司轉向布局工業、伺服器、車用等利基市場。受全球新冠肺炎疫情大爆發，ＮＢ需求強勁，若以終端應用占營收比重來看，ＮＢ占瀚荃上半年營收達三六％，高於去年同期三二％；且在產能調度得宜，以及追單的機種多為中階以下的舊款ChromeBook，零件料號多數可以沿用既有模具，對毛利率具正面助益，促使第二季毛利率衝上三六．三％，表現相當出色，稅後淨利達九三九一萬元，年成長五五．四％，ＥＰＳ達一．一五元，一季賺贏去年上半年之總和。

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