謝金河：台灣價值會彰顯在資產股上

【文／謝金河】

今年七月二十八日這一天，是台股非常關鍵的一天，Intel執行長Bob Swan在接受ＣＮＢＣ訪問時透露Intel七奈米先進製程可能延後一年，並且可能委外，這個消息刺激，台積電在美國ＡＤＲ強力大漲十四．一三％，TSMC ADR衝到八三．二五美元，台積電也寫下四六六．五元新天價，而這一天，里昂也發布了一篇報告，把聯發科目標價調升到一二○○元，聯發科股價也衝到七六三元。

台積電、聯發科股價大漲，加權指數一下子衝到一三○三一．七，這也是台股新里程碑。七月下旬，台股在聯發科、台積電領軍下，越越一二六八二的歷史天價，一口氣衝到一三○三一．七，其實這也是一個台股多頭的大轉折，原因是一二六八二是高懸了三十年的不可攀天價，這次指數衝過一三○○○點，也算是意思到了，台股會進行一段「鞏固與整頓」，也就是個股的股價修正與調整。

最早修正的是生技類股，這一波市場焦點關注的「天國一輝」─合一、中天、杏輝、杏國其實都在七月八日前後到頂了，合一從四七六．五元折返一五三．五元，現在進行右肩反彈，中天從一五九．五元折回五七．五元，杏國從一五五元修正回到五五元，杏輝從六八．五元跌回三一．七元，都是腰斬級水準。

從現金流檢視生技股價值

最近快篩題材的公司，因為數字不好看，股價跌勢很猛烈，像瑞基從四三五跌到一七三．五元，普生從二七八跌到一○六元，金萬林從二○○跌到六三．一元，疫苗股則隨消息起舞，有業績當後盾的口罩、額溫槍等相關個股，如恆大、敏成、康那香、熱映、泰博、豪展都出現高檔震盪的修正，整體來看，生技股除了醫材股有數字當後盾外，大多數都是消息面的波瀾，長線投資者並不合適，這些年投資人喜歡在生技股衝浪，很少人從現金流角度來檢視生技股的投資價值，只能隨波逐流，不小心套牢了就很難解套。

二是半導體類股的修正，台積電一口氣漲到四六六．五元之後，一時之間，全台灣都在討論護國神山的未來，散戶也大量湧入台積電，這也是台積電波段到滿足點的訊號，不過台積電在四一五及四一九元打下雙底，也代表在四○○元防守力強勁，我常說，股價大漲後，也須有天險可守，台積電是最標準有天險可守的企業。

台積電今年前七月營收七二七二．五九億元，比去年同期成長三三．六％，上半年獲利二三七八億元，ＥＰＳ九．一七元，比去年同期成長五八％以上，以下半年通常比上半年旺的市場慣性，今年ＥＰＳ二○元以上問題不大，以四三三元的股價回推，ＰＥ大約只有二一倍，以每季配息二．五元來算，殖利率也有二．二％，這代表台積電仍然有很高的投資價值，這就是我說的「天險可守」，對照沒有現金流的生技股，台積電的底部堅實很多。

華為最後逃生門被封了

市場上在七月下旬追逐半導體的資金湧入，於是聯電、世界先進也被大水拱了上去，然後是ＩＣ設計的聯發科，外資看好聯發科，目標價喊到一二○○元，聯發科超越鴻海，成為台股市值老二，不過若拿聯發科比台積電，上半年聯發科ＥＰＳ八．一三元，不若台積電的九．一七元，今年美國封殺華為，聯發科又供貨華為，成了意外贏家，現在這個洞被美國政府發現，川普政府也想把華為唯一的逃生門堵起來，八月十七日聯發科跌了一跤，股價跌停，看起來也被迫回檔修正，外資勢必下修目標價。

聯發科的股價修正又牽動台灣整個華為供應鏈，如果華為最後逃生門也被封了，那麼過去廣大的台灣華為供應鏈也將受到很大影響，像是探針卡的旺矽上半年ＥＰＳ四．五七元，若華為受困，旺矽下半年也會被拉下；封測的京元電是市場最鮮明的華為概念股，這回首當其衝；封測龍頭日月光合併矽品後元氣一直沒有回復，這回股價裹足不前，看起來也是受到華為的影響。

台灣整個電子產業受到華為影響滋事體大，這個效應會持續一陣子，也會影響股價的表現，這是大家值得注意的點，這兩天大家又看到可成把泰州廠賣給藍思科技，藍思科技在湖南，是電視屏幕及電子元件製造廠，董事長周群飛也是中國電子業女強人之一，目前市值一二○○億人民幣，在科創板掛牌。

這次可成賣廠給藍思，就像緯創賣廠給立訊，背後都告訴大家一個事實：過去供應鏈全球化，未來供應鏈區域化，蘋果會把中國的生產基地交給中國本地供應鏈，台商賣廠是唯一的選擇，這又是一次產業鏈重新選擇布陣的新時代，眼前來看，蘋果一定會把印度低價手機市場交給台系大廠代工，這一塊餅看誰能吃得到。

另一個角度是技術面與基本面的調整，很多生技股大漲的時候，我一直提醒若基本面強度不夠，就一定會拉回到年線附近，像瑞基漲到四三五元的時候，年線還在九五元，現在跌到一七三．五元，年線在一三八．五元，股價與年線乖離拉近，基本面強勁的台積電，股價漲到四六六．五元，年線在三○三元，這個乖離也不小，股價放慢腳步是必然。

半年報出爐 調整股價

現在第二季財報揭曉，正好是一次調整股價的機會，全體一六八三家上市櫃企業上半年淨利約八九○○億元，與去年旗鼓相當，這是很好的數字，尤其是第二季淨利拉高到五四一三億元，比去年同期成長十二％，比首季成長五三．九％，這是非常顯著的成長，也代表台灣企業在第二季有出類拔萃的表現，這麼一來，台股形成高檔震盤，把一二六八二的頂變成底的機率也升高不少。

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