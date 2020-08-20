人氣5類股 TOP攻略

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聯合新聞網 / 先探投資週刊

【文／方亞申】

台股半年報出爐，非電子股漲升力道明顯強過電子股，主要還是電子股近半年漲多、漲高了；相對低基期而獲利跳升的非電子股近期這行階段性補漲；而當前台股的主流，就是瞄準半年報業績股、低基期股、筆電、綠電和資產股等五大族群。

美國近期公布的失業率及新年開工率較預期佳，且無通膨危機，就是個股股價漲多在各別調整；至於新冠肺炎影響，雖確診人數續創新高，但是市場對於疫苗出現機會抱以較樂觀態度。但是，川普打擊中國一招招出籠，除了先前中興、華為、歐菲光電、海康威視等企業，最近的TikTok也吵翻天，再來就是中國總市值最高的企業阿里巴巴，川普政府也磨刀霍霍，中國似乎也沒有太大力量報復，宣傳上轉以擴大內需循環為主。而川普越打中國民調越見回升，距離大選不到三個月，看來川普動作只會更大。

最近美國非電子的銀行（巴菲特甚至大幅加碼美國銀行）、航空、工業製造、成衣運動等股價輪流反彈；反而是科技股尤其是尖牙股呈現緩漲，只有蘋果、亞馬遜、谷歌走勢較強，臉書及Netflix等進入整理；半導體股則是以輝達及ＡＭＤ加上高通及應材股價較強。技術面上，四大指數都在十日線之上且有創新高走勢，相當強，大致上四大指數以月線是強弱關卡。在此之上整理就隨時有機會再創新高。

季報逾百家公司ＥＰＳ創新高

台股從今年三月低點八五二三點上漲至高點一三○三一點，漲幅高達五二．九％；櫃買指數更是上漲七三．三五％。但是代表中小型股的櫃買指數在七月九日就出現高點回檔，一度接近季線。最近也是呈現橫向整理，代表有些資金先獲利退場。不過台股一則受美股持穩在高點甚至再創歷史新高刺激、二是基本面的確不錯，主計總處最近公布下修今年全年經濟成長率為一．五六％，較五月預測值下修○．一一個百分點；儘管如此，台灣經濟表現還是較日韓港及新加坡好，且主計總處預測明年經濟成長率為三．九二％，為近七年新高。

再者第二季財報公布，在第一季財報因疫情封城大幅衰退的低基期上，第二季迎接補償性復甦，整體獲利達五四一一．七六億元，季增五三．九％，最主要是年增十二％，且共一○五家公司每股盈餘創新高，大幅優於第一季的三二家，以及去年同期的六三家。去年第二季並未有新冠疫情，顯見今年第二季台灣企業獲利確是強勁反彈。而據統計，上半年ＥＰＳ超過四元（相當於全年有機會賺一個股本）公司超過一五○家，這是相當好的成績，也將影響到明年配息；整體上市櫃公司今年上半年累計獲利達八九二八．四九億元，只有小幅年減○．○四％，持平表現，見諸全球各國今年經濟情況很糟糕，台灣算是表現相當不錯。所以台股指數創歷史新高一三○三一點後，雖然有點後繼乏力，但拉回幅度不大，月線支撐強。

筆電熱度高、缺料卡關

近周電子股最大壓力在於受到美國擴大制裁華為範圍，可能連聯發科也無法替代海思銷售晶片給華為，股價重跌，連帶ＩＣ設計族群包括立積、聯詠、矽力ＫＹ等股價都大跌，投機指標愛普則是跌破季線，半導體人氣受到相當程度影響。聯發科十八日跌停價六一七元是強弱觀察點。

所幸台積電持穩在高檔，畢竟台積電高階製程訂單已被ＡＭＤ、高通、輝達以及蘋果等吃走，除非美國要求斷絕所有中國給台灣訂單，否則台積電獲利還是持續強勁，畢竟市場早已提前準備華為訂單全部降至零。不過半導體族群經過此一重跌，可能要休息一陣子。

但是另一亮點就在於廣達林百里說宅經濟已經是新常態，筆電和伺服器的訂單強勁，廣達第一次出現訂單大於零組件供給的現象，現在問題是材料趕不上需求。

廣達第二季與上半年毛利率、營益率、淨利率「三率三升」、皆為兩位數成長；尤其第二季筆電出貨一四五○萬台，季增九九％、年增六七％，優於預期。本來擔心宅經濟僅是暫時現象，第二季看下半年較為保守，但是客戶釋出的需求愈來愈強勁，確定宅經濟需求持續。林百里並說，筆電、雲端產品需求到今年第四季都很旺盛，現在的問題是需求強勁，但是材料與零組件供應鏈趕不上，「訂單大於材料供應」，若材料端的供應問題紓解，成長表現會更佳。

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