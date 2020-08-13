【文／吳旻蓁】

新冠肺炎吹起遠距商機，讓平淡多年的筆電市場重燃烈火，出現熱銷、供不應求的盛況，甚至第三季拉貨力道更高於第二季，有助供應鏈旺季更旺。

新冠肺炎重擊眾多產業，但因疫情吹起的遠距商機，反而帶動平淡已久的筆電市場出現搶購盛況，迎來一波大成長，可以說是今年「疫」軍突起的產業之一。原本市場預估因供應鏈問題，第一季全球筆電出貨量恐達雙位數衰退，但在中國積極復工及需求暢旺帶動下，出貨量較去年同期僅稍稍下滑約四％。

零售通路持續回補庫存

而強勁的拉貨態勢也延續到第二季，研究機構Digitimes Research指出，第二季全球筆電市場出貨量強勁彈升至幾近九年來的單季高點，除季增超過七成外，亦有逾兩成年增幅。且原本市場預估這股筆電拉貨潮，第三季應該會趨緩，然在疫情恐二度復燃、遠距成為新生活樣態，加上進入傳統旺季等利多之下，Digitimes Research也預期，第三季零售通路持續回補庫存，加上各國教學採購，可望帶動全球筆電單季出貨量維持第二季的高檔水準，年增率逾兩成可期；而第四季則在需求走緩下，出貨量預估雖有兩位數的季減幅度，但仍可較去年同期有近一成的成長。

整體來看，上半年的筆電盛況持續至年底無虞，從供應鏈近期業績水漲船高也可看出筆電為今年的多頭產業，像是觸控ＩＣ廠義隆與微機電麥克風廠鈺太）自四月以來，營收已連續四個月創歷史新高；衡器暨專業ＥＭＩ材料廠鼎炫ＫＹ營收連續三個月創歷史新高；鍵盤廠精元也連續兩個月創新高；鍵盤ＭＴＳ廠科嘉ＫＹ上半年獲利就賺贏去年全年；而群光、群電則母子同歡，第二季雙雙繳出三率三升表現。

原相獲利改寫十年新高

不僅如此，整個產業鏈從品牌廠、代工廠，到晶片、電源模組、連接線組、ＵＳＢ、鍵盤、背光模組、散熱、滑鼠等產品線廠商，包括茂達、譜瑞ＫＹ、創惟、台達電、優群、GIS-KY、TPK-KY等，均繳出亮眼的業績表現，進而推升筆電相關個股成為市場新星，股價持續走揚。

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