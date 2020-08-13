中美晶化合物半導體聯盟成軍

【文／林麗雪】

化合物半導體需求日殷，惟碳化矽基板量產難度高，全球寡占且供不應求，台廠聯盟成軍後，迫切需要打開的兩大任督二脈為何？

從５Ｇ通訊到車用，兩邊客戶都很積極，也都逼得很凶，市場需求已經都在這邊」，中美晶董事長徐秀蘭在取得宏捷科私募股權記者會中直言，這是整個集團近期在第三代化合物半導體布局火力全開的主因，其背後凸顯的，亦是國內矽基半導體廠，未來五到十年不容錯過的布局大計。

徐秀蘭口中的客戶，正是大家都想得到的國際大廠，據了解，包括今年二月攜手台積電合作開發氮化鎵元件的意法半導體，到傳出包下漢磊集團氮化鎵磊晶產能的英飛凌，都是推動中美晶集團必須在化合物半導體市場加速前進的重點客戶。

催生碳化矽第二供應商

「客戶非常高度期待跟鼓勵有Second Source出現，因為市場太過寡占」，環球晶發言人陳偉文口中的寡占廠，正是全球碳化矽基板市占超過六成的。

徐秀蘭說，化合物半導體後段製程的成熟度很高，但前段製程的二大困難，一個是貴、一個是少，SiC基板的供應量不足，市場因而尋求包括QST基板或SOI基板的替代可能性。

但在各類的基板中，SiC基板發展出來的半導體元件，能耐高溫、高壓外，還具有電阻小、電流大與低耗電等特性，在電動車及需要高頻傳輸的５Ｇ、甚至是６Ｇ基地台，SiC基板的導入還是最被期待的。

但像SiC這麼重要的技術，「全球真正在做的只有二家，真的做得好的也只有Cree一家」，宏捷科董事長祁幼銘不諱言地說，化合物功率元件半導體市場要起飛，就是基板跟磊晶要齊全。

瓶頸在基板，但從碳化矽的材料特性及長晶製程技術來看，短期也是急不得。由於碳化矽材料的硬度極高，一般需要在二千度以上、甚至是高達二六○○度的高溫下才能生產，相較於矽晶的生長環境只要在一五○○度，碳化矽長晶的難度就高出不少。

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