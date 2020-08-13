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廣達林百里：台廠若無「這能力」 只能面對紅色鏈搶單宿命

2020綠電神隊友

聯合新聞網 / 先探投資週刊

【文／黃俊超】

配合政府推動「2025非核家園」，兼顧國際減碳承諾與用電需求，綠能產業成為政策主導的重要方向，除了風電與太陽能發電外，儲電亦為眾所矚目的焦點。

全球能源正處於轉型的關鍵期，低碳的綠色能源發展扮演關鍵地位，世界各國推動替代能源已成趨勢，台灣也不例外，蔡總統宣示二○二五非核家園，透過尋找替代能源、提升發電效率、節約能源、產業結構調整和電業自由化，雖然面臨極為嚴峻考驗，不過為了地球與下一代，就算困難、延遲也必須實現。

實現二○二五非核家園

台灣能源進口依存度達九八％，政府啟動能源轉型，訂定再生能源二○二五年占總發電量兩成、天然氣五成與燃煤三成的發電結構，雖然綠能間歇性、併入電網後可能造成負載變動等，對穩定供電帶來挑戰，不過隨著科技演進，除了可利用逆變器、換流器等降低其變動性之外，工研院結合產官學界研擬解決方案。

所謂的再生能源，主要包含太陽能、風能、生質能、水利能、海洋能與地熱六大類，台灣擁有太陽能與風能發電優勢。全球前二○大離岸風電最佳場域，其中十六處在台灣，全球各大離岸風電業者與台廠正緊密合作，而中南部則含有豐富太陽能資源，太陽能春夏提供、風能於秋冬補足，夢想中的完美互補。

二○一九年再生能源占全球電力來源約八％，而根據工研院報告指出，減碳意識與綠能運用創造許多新興產業，進而改變人類對能源的使用習慣，綠電產業具技術難度較低、資金密集、政策引導、因地制宜等特性，拉高進入市場門檻。太陽能與風力發電近年大量導入，技術成熟與發電成本都出現明顯進步。

從附表可知，自二○一五至二○年，雖然開發中國家面對快速成長的用電需求，仍以火力發電為主，不過卻也更加偏好再生能源，傳統的石化燃料年複合成長率僅約一．八％，而再生能源的年複合成長率則達六．六％，傳統能源發電占比在近年下降四．四％，水力、陸域風電與太陽熱能相對成長明顯。

為了唯一的地球，全球總動員，RE100是由氣候組織、碳揭露專案與國際再生能源署等共同發起，加入企業須公開承諾二○二○～五○年間，達成百分之百使用綠電，並逐年提出規劃。已有超過二四○家企業成員，透過綠電投資自發自用、購買再生能源憑證、簽訂綠電購售合約等手段，達成綠電使用目標。

參與RE100包含科技巨擘Apple、Google、Facebook、Dell，金融業高盛、瑞士信貸、富國銀行，食品飲料的Walmart、Coca-Cola、Starbucks，運動與服飾的Nike、Burberry、H&M，以及美妝保養產業Unilever、P&G、Johnson & Johnson、等，台灣首家是大江，近期台積電獲得認可，為台灣第五家。

台積電帶頭作用

台積電七月八日宣布，截至今年七月已簽署一．二ＧＷ（十億瓦）再生能源購電契約，預計年減碳排放量達二一八．九萬公噸，購買綠電對象為離岸風電廠沃旭能源（喣sted）等國內外業者。沃旭能源表示，台積電簽訂九二○ＭＷ（百萬瓦）裝置容量離岸風場綠電，為目前全球規模最大企業購買綠電契約。

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獲利是推升股價的原動力，台股在這波疫情影響之下，突破30年前高點，攻抵13000點，幕後仰賴的就是企業本身的獲利成長動能，不少上市櫃企業上半年營運絲毫無畏疫情干擾，依然繳出亮麗成績單，成為支撐股價之後盾。分析財報除了看獲利、EPS之外，毛利率與營益率的變化也是法人評判一家公司本業經營績效之重要依據。在半年報公布前夕，一起來搶先布局財報黑馬股。

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