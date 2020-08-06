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這些狂飆股市值大躍進

聯合新聞網 / 先探投資週刊

【文／吳旻蓁】

在崩潰的經濟環境中，具適應能力的公司將受惠最多，這場新冠肺炎不僅讓全球企業市值排行重新大風吹，同時也讓台灣企業市值排行重新大洗牌。

自新冠肺炎疫情爆發以來，不僅全球經濟受到重挫有目共睹，因疫情催生出的宅經濟與遠距商機也引起市場極大關注，然而與此同時，這場疫情更是讓全球各大企業市值排名重新大洗牌。根據《日本經濟新聞》研究指出，從去年十二月以來，至今年六月僅短短半年多的時間，全球前一○○○家公司市值排名變化幅度，已創下自○八年金融海嘯以來最大。

日經以Quick FactSet數據統計得出，平均一家企業「市值排名」變化幅度高達七○名，變化幅度之大，其中，像是去年底市值排名還在全球一五○幾的特斯拉（Tesla），現在一舉超越豐田（Toyota）成為市值最大的車廠；繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）今年以來股價狂漲逾七成，市值在七月八日首度超越英特爾（Intel），成為全球前三大半導體公司；影音串流業者網飛（Netflix）股價也不斷創高，市值直逼迪士尼（Disney）。

好公司市值突飛猛進

此外，支付業者Paypal市值排行一路從去年底的七六名竄升至三二名，逼近美國銀行（Bank of America），線上購物業者蝦皮母公司Sea，今年股價飆漲兩倍，帶動市值一舉超越東南亞最大公司印尼中亞銀行，而貴州茅台市值也超越可口可樂（Coca-Cola），緊追在國際最大食品商雀巢（Nestle）之後。日經分析指出，過去只要股市動盪之際，投資人就會調整投資組合，加上投機資金流入，因而大幅改變市值排行，而透過這次的市值洗牌則可發現，疫情正加速「數位化」和「去碳化」，相關企業將更能獲得市場資金青睞。

全球企業市值排名正出現如地殼變動般的變化，近期後起之秀相繼上演市值超車的戲碼，其中，擁有台灣護國神山之稱的台積電，近年在先進製程持續領先同業之下，推升股價頻頻攀高，日前更一度衝上四六六．五元新高價，推升市值突破十二兆元，首度闖進全球市值前十大公司排行之中。反觀在台股中，市值排行也出現了相當大的變化，最受矚目的無疑是受到法人熱錢力挺的聯發科，股價自三月低點累計到七月三十一日飆漲一五六％，達七○一元，尤其在七月中就接連突破六○○與七○○大關，市值突破一兆元，正式取代鴻海成為台股第二大權值股。

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火力全開 台股再拚新高

過去一周美股除道瓊外，其他三大指數再創歷史新高，引領原本轉弱的全球股市多頭持續攻堅，資金氾濫成為最主要推力；台股經過創造13031點歷史高點後，拉回量縮，個股持續表現，尤其是聯電、IC設計的優質及IP族群、IC載板、系統整合、Mini LED、綠能、面板、自行車、營建資產都有不錯表現，多頭有效控制主軸族群，大盤就不容易大回檔，何況還有護國神山台積電拉回降溫防守，接下來只要營收及上半年獲利亮眼者大多有輪漲機會。

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台股越過一二六八二，一度寫一三○三一的天價，很多朋友看到我都會問：經濟基本面那麼差，台股會不會漲得太不像話？大多數人看衰台灣經濟，乍看台股重返三○年前泡沫經濟的時代，都覺得股市漲得太離譜，很多人都覺得泡沫會重臨，但實際的狀況是台股這次漲得很健康，跟三○年前的台灣錢淹腳目完全不一樣。

不一樣的財報股驚奇秀

獲利是推升股價的原動力，台股在這波疫情影響之下，突破30年前高點，攻抵13000點，幕後仰賴的就是企業本身的獲利成長動能，不少上市櫃企業上半年營運絲毫無畏疫情干擾，依然繳出亮麗成績單，成為支撐股價之後盾。分析財報除了看獲利、EPS之外，毛利率與營益率的變化也是法人評判一家公司本業經營績效之重要依據。在半年報公布前夕，一起來搶先布局財報黑馬股。

台積電之外的奇兵

在台積電、聯發科聯袂大漲中，台股終於創新一三○三一點歷史新高，且上市櫃指數出現歷史最大量，雖然指數放大量後屢屢收黑，不過國際資金依舊澎湃！台積電供應鏈養分十足，配合聯發科攻占４Ｇ、５Ｇ領導地位，以台灣半導體全球地位，美中同時要拉攏，趨勢向上不變；蘋果新機預計兩個月後將登場，相關供應鏈業績也看好；同時國內壽險公司持續大筆資金買地，間接提升資產價值。台股大量後是有拉回壓力，惟帶領台股攻堅的族群基本面佳，與三○年前炒高至歷史高點後崩跌內涵不同，好股逢低仍可尋找買點。

聯發科台股下個傳奇

面對高通與海思雙面夾擊，但聯發科憑藉過人的研發實力，去年領先業界推出首款5G SoC晶片天璣1000之後，果然引起廣大迴響，加上美中貿易戰所引發之去美化效應，讓聯發科順利撿到槍，成功打進華為、小米、Oppo、Vivo等中國5G手機供應鏈；未來聯發科可望在非蘋5G手機陣營稱霸。除了5G手機晶片之外，近年來積極併購，拓展AI、PMIC、企業級交換器、WiFi 6、汽車電子等領域，備受法人青睞，推升股價突破700元與總市值躍升至1.1兆元；當年山寨機一代拳王如今變身為5G規格的制定者。

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