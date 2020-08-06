火力全開 台股再拚新高

【文／方亞申】

過去一周美股除道瓊外，其他三大指數再創歷史新高，引領原本轉弱的全球股市多頭持續攻堅，資金氾濫成為最主要推力；台股經過創造13031點歷史高點後，拉回量縮，個股持續表現，尤其是聯電、IC設計的優質及IP族群、IC載板、系統整合、Mini LED、綠能、面板、自行車、營建資產都有不錯表現，多頭有效控制主軸族群，大盤就不容易大回檔，何況還有護國神山台積電拉回降溫防守，接下來只要營收及上半年獲利亮眼者大多有輪漲機會。

全球籠罩在第二波疫情中，美國及巴西從未降溫，而日本、香港、菲律賓單日確診人數創新高，台灣則有五月份入境的比利時人確診，究竟是外來或是本土案例，還未定論；另一方面，前副總統陳建仁提醒民眾要備妥三個月口罩庫存量，對於正在鼓勵消費的政府可能又不知如何提醒民眾。

過去一段時間，電子相關產品出口暢旺，主要是受疫情獲得相當程度控制，產銷順利；若是出現幾乎三個月未見的本土案例，那麼市場信心的確會受影響，尤其是內需部分。而世衛組織現階段也束手無策，等待疫苗出現，時間可能拖長至半年到一年。在這種氛圍下一旦有本土案例，在指數相對高檔下，的確容易受影響。

所幸護國神山台積電提前拉回，以目前價位約是反映當初英特爾承認製程落後時，台積電約溢價十％位置，這種情況的確存在，所以應具有較大支撐，也就是台積電在四○○至四二○元支撐應強。而台積電總市值還是名列全球科技業前十強中，所以ＰＥ二○倍應無問題，短線整理就是等待日ＫＤ值下降。

澳盛：Ｑ２是景氣谷底

台積電與美國科技股連線，美國近期科技股很強，蘋果、臉書、微軟、高通、Skyworks、AMD、輝達等，股價都有創新高走勢。尤其蘋果計畫一分為四，股價先大漲一成後，再上漲，總市值已達一．九一兆美元，超過沙美石油，轉眼間就要挑戰二兆美元。現階段微軟總市值達一．六四兆美元，亞馬遜一．五六兆美元，谷歌也上一兆美元，輝達挑戰二七五○億美元，即將超越三星，加上大力在台積電投片的AMD股價表現強勢，美國科技業這次以網路、手機軟硬體、ＡＩ、ＰＣ處理器相關股主攻，科技趨勢相當明顯，並無泡沫化危機，只不過全球ＥＴＦ資金有志一同搶進，股價或許有點漲過頭，但是只要月線不破都是強勢。

同樣情形也發生在那斯達克及費半身上，美中爭霸口味越來越重，無論在軍事或科技乃至疫苗。維持美國科技股的高姿態強勢，就是壓制中國的方案之一，所以那指及半導體股的強勢是美國政策所在，這次從低點上來幾乎未見明顯回檔；中國的深圳中小型股市，也是相當強勢，比傳產、金融股為主的上證指數姿態高，距離近五年高點也不遠。

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