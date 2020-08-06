謝金河：差異化的世界 差異化的投資

【文／謝金河】

台股越過一二六八二，一度寫一三○三一的天價，很多朋友看到我都會問：經濟基本面那麼差，台股會不會漲得太不像話？大多數人看衰台灣經濟，乍看台股重返三○年前泡沫經濟的時代，都覺得股市漲得太離譜，很多人都覺得泡沫會重臨，但實際的狀況是台股這次漲得很健康，跟三○年前的台灣錢淹腳目完全不一樣。

如果我們拿三○年前指數一二六八二飆漲的內容來看，所有股票除了中紡一檔股價低於五○元以外，其他都暴漲，這回台股超越一二六八二，有的大漲，有的沒漲還跌，從十大市值排行來看，這次向前挺進的是台積電、聯發科、台達電，除了這三檔，股價全下跌，例如，鴻海去年收盤九○．八元，現在七八．一元，今年以來股價下跌十四％，股價一向不落人後的大立光今年也陷入成長瓶頸，從五○○○跌到三八一五元，今年下跌二三．七％，但玉晶光從五八七漲到六九三元，上漲十八．○五％，同是光學鏡頭大廠，老二玉晶光居然比老大的大立光出色，原來是大立光以華為為主，玉晶光靠蘋果，今年走出不一樣的風貌。

選股須依循基本面強度

再看過去市值前十大的台塑四寶，今年上半年業績奇慘，股價當然也不好看，台塑石化從九七元跌到八○元，台塑從九九．八元跌到七七元，台化也從八七．五元跌到六六．五元，股價跌了十三．九％。鞋業的寶成對裕元工業發出預警，今年股價仍在三月疫情的低檔區，但是同是鞋業代工廠豐泰股價仍在一八二元以上，同樣的產業有不同的風貌。

今年受到疫情衝擊，大多數傳統產業都陷入困局，寶成、正新、台玻、台塑集團都很辛苦，但是電動自行車大好，巨大上半年營收只成長七．六％，美利達營收上半年仍衰退一．七％，但是成長軌跡鮮明，巨大股價從一一四大漲到三三四元，股價大漲一九八％，美利達從八五．五元大漲到二八三．五元，股價大漲二三一．五％，現在生產腳踏車鏈條的桂盟也從六七．四元大漲到一九八．五元，過去桂盟盤成一條直線，股價幾乎紋風不動，這回漲勢凌厲。生產自行車變速器的日馳去年業績衰退，股價一度跌到十三．二五元，這回第二季淨利七九二三萬元，ＥＰＳ一．三二元，股價一下子跑到四五．二元，腳踏車狂熱，連淨值剩下五．一六元的愛地雅也從三．四三元漲到十七元。可以看出，疫情重創全世界產業生態，但有人受益，也有人受害，同樣的產業，有人陷入艱困，但也有人破繭而出，選股必須依循基本面的強度。

三○年前台股漲到一二六八二的時候，國泰人壽天價一九七五元，換算成本益比是二三一．五倍，股價淨值比是九○倍，殖利率不到一％，三商銀那時都漲到千元，本益比百倍，股價淨值比超過三○倍，殖利率不到一％，這次台積電最高漲到四六六．五元，本益比可能是二○倍出頭，股價淨值比約六倍，殖利率二．三％，拿基本面來比，這次沒有明顯泡沫。

誰是下一檔千金股？

台股這次沒有全面大漲，也沒有全面大跌，只有先前生技股狂熱，造成的投機資金搶進，但是資金行情像瘋狗浪，股價炒作過頭，後座力也很大，合一從四七六．五元跌到一五三．五元，股價一下子跌了六七％；中天也從一五九．五元跌到五七．五元，同樣有極大的後座力，但是同樣大漲的個股，像是台積電漲到四六六．五元，這回拉回最低只跌到四一五元，股價稍回檔，買盤即搶進，這是有基本面的強度。

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