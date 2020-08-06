不一樣的財報股驚奇秀

聯合新聞網 / 先探投資週刊

【文／馮欣仁】

獲利是推升股價的原動力，台股在這波疫情影響之下，突破30年前高點，攻抵13000點，幕後仰賴的就是企業本身的獲利成長動能，不少上市櫃企業上半年營運絲毫無畏疫情干擾，依然繳出亮麗成績單，成為支撐股價之後盾。分析財報除了看獲利、EPS之外，毛利率與營益率的變化也是法人評判一家公司本業經營績效之重要依據。在半年報公布前夕，一起來搶先布局財報黑馬股。

這波台股創下歷史新高點，但細看類股走勢卻呈現兩極化，電子股明顯強過傳產股。雖然全球疫情肆虐，但科技創新與疫情帶動居家辦公之商機，促使晶圓代工、ＩＣ設計、封測等半導體產業上半年營運表現出色，半年報也繳出不錯的成績單。反觀，塑化、鋼鐵、紡織、汽車零組件等傳產族群，受到油價下跌與封城關係，營運明顯受到衝擊，因此，上半年營收與獲利普遍均較去年同期衰退，同時拖累股價表現。

八月十四日之前，所有上市櫃企業將公布第二季財報，屆時上半年獲利表現就能一清二楚。本期封面故事即從財報出發，分別從不同角度去分析，除了看ＥＰＳ之外，毛利率與營益率的變化，也是攸關廠商本業獲利與競爭力強弱的重要指標。就目前已公告的企業獲利來看，ＩＣ設計族群普遍表現不錯。

ＩＣ設計獲利強悍 義隆拚賺一股本

例如：ＩＣ設計龍頭聯發科受惠於５Ｇ手機晶片出貨成長，以及智慧家庭包括WiFi、PMIC、ASICs等產品復甦，帶動第二季毛利率衝上四三．五％，創近四年半以來新高，ＥＰＳ達四．五八元。展望第三季，公司樂觀看待５Ｇ手機晶片出貨持續成長，營收可望較上季成長二二至三○％、毛利率也有望向上提升。法人看好，聯發科在５Ｇ晶片市占率攀高，紛紛上修目標價，最高上看一二○○元。

除了聯發科之外，面板驅動ＩＣ聯詠、影音晶片瑞昱、高速傳輸晶片譜瑞ＫＹ第二季財報也相當亮眼。其中，譜瑞第二季更大賺一個股本，累計上半年ＥＰＳ已達十八．三三元。法人看好譜瑞明年在Mini LED規格導入iPad及Macbook拉開升級序幕，加上Mini LED滲透率攀升，帶動高毛利率的時脈控制晶片平均單價逐年向上，近來也上修目標價至一五○○元，直追矽力ＫＹ與祥碩。

全球觸控ＩＣ龍頭義隆受惠疫情帶動ＮＢ需求強勁，高毛利產品出貨比重增加，促使第二季稅後淨利達九．一八億元，季增一七○○％，年增一一七％，ＥＰＳ達三．一五元，累計上半年ＥＰＳ達三．三三元。展望下半年，公司持樂觀看待，七月營收更衝上十四．六五億元，連續四個月創單月歷史新高。義隆也上調觸控螢幕在筆電滲透率預估，市占率也可望拉升至六～七成。至於指紋辨識部分，公司認為，今年筆電滲透率估達二五～三○％，且高毛利的Match on Chip方案因無須開啟電腦就可達辨識效果，獲各大廠導入。

在觸控ＩＣ與指紋辨識二大產品線成長動能挹注下，義隆預估本季營收介於四六～四八億元，季增二九．九～三五．六％，續創單季歷史新高，估計毛利率將介於四七～四八％，獲利可望同步締造新猷，全年有機會賺進一個股本。就ＩＣ設計股平均本益比在二○倍以上，目前義隆本益比僅約十五倍左右，顯然具有向上拉升之空間，不排除挑戰歷史高點一九七元，往二○○元關卡邁進。

半導體晶圓測試廠欣銓，主要客戶為TI、NXP、STMicro、Infineon等歐美ＩＤＭ大廠。儘管上半年因疫情關係，導致車用電子訂單減少，但因網通、射頻晶片需求強勁，促使第二季營收、毛利率表現出色，稅後淨利達四．五六億元，年增七四．八％，ＥＰＳ達○．九七元，寫下歷年新高，單季獲利賺贏去年上半年。

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