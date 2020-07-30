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謝金河：台積電激情過後

聯合新聞網 / 先探投資週刊

【文／謝金河】

這個禮拜是台股寫歷史的一周，二十七日在台積電ＡＤＲ大漲，台積電寫下四二四．五元新高紀錄下，加權指數創下一二六八六．三六的歷史紀錄，對於在市場三○年資深投資人來說，這是一個值得紀念的日子，因為高懸了三○年的一二六八二．四一終於被打破了，次日台積電又一度拉上漲停，寫下四六六．五元新紀錄，加權指數也在瞬間創下一三○三一．七的歷史新里程碑，但是這個熱度也帶來市場巨大壓力。

一個小時之後，市場賣壓湧現，台積電從四六六．五元下殺到四二八．五元，有了美國ＡＤＲ大漲十五．八七％的聯電，股價從二三．八五元殺到二一．八元，帶出五九．九四八萬張的巨大成交量，台積電也出現十六．五八萬張的超大成交量，而聯發科成交三五九九○張，股價從七六三元急殺到六八○元，單是這三檔股票，成交量高達一一四五．二九億元，占了當天成交總值三四三九．一七億元的三分之一，市場上三分之一成交量聚集在三檔股票上面，其實很明顯告訴市場：半導體股的狂熱很可能已到了盡頭。

生技股拖累櫃買指數

台積電、聯電、聯發科可能拉回，但災情不會像先前生技股狂熱一般，出現排山倒海般的跌勢，這一波加權指數、摩台指頻創新高，但是原先漲勢強勁的櫃買指數在七月九日寫下一七七．二九之後就悄悄折返，現在回跌到一五七．四三，已先回檔十一．二％了，櫃買的拉回，當然與生技股的回檔有關，有人戲稱生技股飆漲四雄「天國一輝」，天是中天、國是杏國、一是合一、輝是杏輝，這四檔人氣股從高檔跌下來有多麼可怕？

合一在七月九日創下四七六．五元高價，二十八日跌到一七○．五元，十四個交易日跌掉三○六元，跌幅是六四．二％；中天從一五九．五元跌到六三．七元，跌掉九五．八元，跌幅正好是六○％；杏輝從六八．五元狂殺到三二．二五元，跌了五二．九％；杏國從一五五元跌到五八．四元，一口氣跌了九六．六元，跌幅達六二．三％。這四檔人氣最旺的生技股，股價從三月奔馳，到了七月全都跌得四腳朝天。

大家可以回顧一下，今年飆升的生技防疫股，個個都形成頭部，像口罩的恆大從二一六元跌下來，南六最高到三○一元，康那香已從五一元跌到三五．三五元，敏成從三三六元跌下來，現在剩一半，額溫槍的熱映從一五七．五元跌到九六．一元，豪展、泰博都顯著回檔，疫苗的高端從一三四．五跌到八七．二元，國光從七九．八跌到五九．五元，子公司安特羅從一二五元跌到五五．二元，很多在興櫃的生技股，如台睿、醣基、安成、共信、華宇藥、萊鎂醫、欣耀股價都是瞬間腰斬，先前大炒的快篩試劑，像金萬林從二○○元急殺到八六元、普生從二七八跌到一三四．五元、瑞基從四三五元快殺到二四○元。

散戶賺指數、賠差價

從這副景象來看，大家眼看著台股登上一萬三千點的歷史新高，但原先炒作淋漓盡致的生技股，簡直變成殺戮戰場，有半數的生技公司股價跌幅超過五成，像華宇藥從九三元一下子跌到二七．六元，股價掉了七○％，只有短短八個交易日！從生技股狂熱到肅殺，可以得到一個結論，在資金行情主導下，大量資金出籠，形同打家劫舍股，股價大炒，資金揚長而去之後，原先炒作、技術面乖離太大的個股，必然會出現回檔的走勢。當市場資金被台積電、聯電、日月光、聯發科等大型半導體吸納的時候，原先炒作股急跌，資金集中到半導體股，也造成大多數個股失血，形成投資人賺指數、賠差價的現象。

現在台積電在二十八日可能「盛極」轉衰，市場會重新出現新的生態，下一個變化會怎麼進行？從資金流向來看，今年生技股已從高峰回落，熱門的半導體股也拉警報，像台積電、聯電、聯發科技術面出現實體黑棒，這是回檔整理的訊號，但是半導體有基本面天險可守，不會像生技股造成跳空下跌的跌勢，很多基本面不足的，像二十八日精材從一四○．五元殺到一一八．五元、家登從三一三急殺到二七一元跌停，漲幅太大的帆宣從一三七．五元殺到一一四．五元、旺矽從一六○急殺到一三九．五元，這都是標準的反轉訊號。漲幅不大的日月光一天之中從七七．六元一口氣殺七○．五元，剛要起身就一下子殺回起漲區，都可看出熱度空前的半導體股可能要休息一下。

那麼下一步台股怎麼走？八月要公布第二季財報，也就是半年報，這一周陸續有公司公布財報，如果財報令人驚艷，這些公司會成為下一波的亮點，例如零售的寶雅率先公布半年淨利八．九二五八億元，ＥＰＳ九．一四元，比去年上半年小幅成長，搭配六○○元股價算是中性。氣動控制元件的亞德客上半年ＥＰＳ九．一一元，但第二季獲利十三．一七億元，ＥＰＳ六．九七元，這是歷史單季新高，比首季的四．○四億高很多，有利股價再往上走。銅箔基板的聯茂公布上半年淨利十二．四三億，ＥＰＳ三．九一元，比去年三．五八元進步，但對股價激勵效果不大；台燿上半年ＥＰＳ四．一四元，也算中性。

【本文未完，全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2102期；訂閱先探投資週刊電子版

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謝金河：只有真金才能不怕火煉！

過去這一周，全市場的焦點都放在兩個方向，一個是漲多的生技股，尤其是持續跌停的合一、中天，何時打開跌停？也有人問合一、中天可不可以進去搶反彈？也有人問台積電一直漲，到底還能不能買？其實台積電從三月跌到二三五．五元以來，一直有人問台積電可不可以買？現在直逼四○○元，大家還在問，其實這是一個很簡單的答案：基本面決定股價。

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