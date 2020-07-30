【文／方亞申】

過去一周，台股受到英特爾七奈米製程出現瑕疵，將比原訂時程延後半年推出，台積電股價從三八六元一度大漲至四六六．五元，兩天內漲幅超過二成。英特爾過去在十奈米也出現這種狀況，等於宣告技術追不上台積電。過去三○年，英特爾一直是全球晶片製造龍頭，相較美國多數晶片業者關廠，或是賣掉當地工廠、將產線移往亞洲，英特爾始終未跟進，仍堅守在美營運，期待能做出更棒的產品。如今英特爾先進製程十奈米及五奈米頻頻卡關，先進製程延後半年推出，若決定委外代工，最有可能交給台積電生產。

先前台積電法說會不僅公布第二季獲利及毛利率創歷史新高，也增加資本支出十億美元，達到一六○至一七○億美元，主要在於五奈米製程投產、三奈米製程一年後推出、二奈米加緊研發，加上先進封裝技術，提高金額超乎市場預期，如今英特爾又宣告技術突破還需要時間，此現象暗示著五年內英特爾可能都追不上台積電，於是大幅提升台積電評價目標區，最高至五五○元。

站在十日線之上都屬強勢

以台積電上半年ＥＰＳ九．一七元創新高，且七奈米製程出貨占第二季晶圓銷售金額的三六％；十六奈米製程出貨占全季晶圓銷售金額的十八％。總體而言，先進製程的營收達到全季晶圓銷售金額的五四％，刺激毛利率上升。市場預估後續英特爾明年將吃下十八萬片台積電六奈米製程，等於保障台積電基本獲利。

見諸全球晶圓代工高階製程（十六奈米以下），台積電幾乎通吃，接下來三奈米及二奈米已推出時間表，全球領先地位穩固，中國雖有意藉由中芯半導體追趕，但至少差了三個世代以上、三星也差了一個世代以上，預計未來兩年台積電依舊是最先進製程者。而今年外資預估台積電ＥＰＳ將從十九．五元附近起跳，明後年將達二二至二四元。若用本益比（ＰＥ）及股價四三○元換算，今年ＰＥ約二二倍、明年約二○倍、後年約十七．九倍。以台積電二五九三．○四億元台股最大股本，ＥＰＳ還能夠有如此上升，ＰＥ真的不高，何況每年估計配息十元（或以上）、殖利率超過二．三％。

台積電總市值約達十一．三兆台幣，折合三八二三億美元，全球總市值排名約在十二名上下，若以科技股來說僅次於蘋果、亞馬遜、谷歌、阿里巴巴、臉書、騰訊之後，居第八名，其中除了蘋果外，ＰＥ皆超過台積電。而這些上榜者都是各產業的佼佼者，也是全球ＥＴＦ追逐對象。換句話，除非出現系統性風險，ＥＴＦ資金追殺，否則只要上述股價不跌，台積電風險有限，低檔有支撐。當這些公司再上層樓，理論上台積電也有機會推升。短線股價或漲多拉回，但只要在十日線之上都屬強勢，未來四○○元將成為大支撐關卡了，長線挑戰五百元也不會太令人意外。

台積電成為台股護國神山，且帶領加權指數創歷史新高。若以台股量價來看，七月七日上市櫃合計三八五三億元，當時是歷史第二大量，上市指數下跌二三點、成交量為二七七五億元，櫃買指數也小跌，也出現一○七八億元大量；七月十日上市出現二六一○億元大量，下跌一一九點、七月二十四日上市出現二六八四億元大量，指數下跌一○九點；再到二十八日上市出現三四八九億元天量，下跌一．五點，似乎暗示著只要成交量超過二千六百億元，上市指數都較容易下跌收黑；櫃買指數七月九日出現一○九五億元天量後，幾乎尖頭反轉，跌破月線小彈後再向季線一五四．八點尋求支撐。櫃買指數大跌的主因是受生技股影響，不少生技股這次回檔幅度都超過五成，尤其較無獲利者，高檔套牢要解套較難，未來以有獲利者為主，短線或在季線附近會反彈，但高點較有限。

價穩量縮才有再攻機會

相形之下，上市指數有台積電以及聯發科兩座大山護持，基本上只有系統性風險時指數才會大跌，在此之前低檔將有支撐，將是各族群調整。

儘管白宮與共和黨日前針對一兆美元紓困方案的協商破局，但經過討論後表示，新的一兆美元紓困方案已獲得總統川普支持，且這回將迅速通過法案。這對於民生基本消費有利，對道瓊指數較有幫助。且接下來蘋果、亞馬遜、超微、谷歌、賽靈斯等重量級股將公布財報，對美股四大指數將有影響，大致上只要費半指數守在兩千點附近，季線也上升至一九一五點，預計下檔支撐將轉強。