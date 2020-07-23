三倍券概念股 這兩檔很吸睛

【文／劉瓊雯】

新冠肺炎疫情在全球大流行，衝擊各大行業，導致景氣急凍，為拯救受到疫情影響的經濟狀態，紛紛端出政策解救經濟，台灣政府則是祭出「振興三倍券」、「國旅安心旅遊」等政策方案，協助相關產業復甦，預期在政府的政策之下，可望點火內需，推升相關概念股。

三倍券刺激內需消費

回顧年初新冠肺炎疫情爆發的時期，各國為強化防疫效果，陸續祭出多項管制措施，在封城政策下，對於觀光、旅遊等產業衝擊甚大，也因民眾變得少出門，進一步衝擊實體店面，為了刺激實體店面消費，政府推出「振興三倍券」方案，支付一○○○元可兌換三○○○元，七月十五日起開放消費；為迎接迎接三倍券將帶來的消費力道，與內需相關的各大產業皆推出各種方案，搶攻三倍券商機。

而政府的振興方案不僅三倍券，交通部觀光局推出的「安心旅遊補助」也於七月一日上路，適逢暑假時期，對餐飲、觀光業來說，暑假一向是年度的大旺季，加上目前國外疫情仍持續延燒，國人出國旅遊受阻，在安心旅遊補助及振興三倍券兩者搭配下的刺激力道，確實對經濟成長有提升作用，根據中華經濟研究院發布的最新經濟成長率預測，受惠政府三倍券政策，第三、四季成長率可提升至一．六四％及三．○九％，預估今年全年經濟成長率可達一．七七％。