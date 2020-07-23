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謝金河：只有真金才能不怕火煉！

聯合新聞網 / 先探投資週刊

【文／謝金河】

過去這一周，全市場的焦點都放在兩個方向，一個是漲多的生技股，尤其是持續跌停的合一、中天，何時打開跌停？也有人問合一、中天可不可以進去搶反彈？也有人問台積電一直漲，到底還能不能買？其實台積電從三月跌到二三五．五元以來，一直有人問台積電可不可以買？現在直逼四○○元，大家還在問，其實這是一個很簡單的答案：基本面決定股價。

台積電到底算不算貴？

先從台積電來說，上周召開法說會，公布第二季營收三一○七億，只比首季多一億元，但第二季淨利一二○八．二億，比首季的一一六九．九億元，還高出三八．一二億元，ＥＰＳ從四．五一元拉升到四．六六元，原來台積電的毛利率從五一．八％拉升到五三％，一家企業不停地把毛利率拉高，這是精益求精的表現，像大立光毛利率一度高達七一％，這恐怕已是製造業的極限。

台積電半年報繳出ＥＰＳ九．一七元的好成績，以過去台積電下半年都比上半年好很多的情況來看，如果華為的變數沒有出現更大變化，台積電ＥＰＳ要站上二○元機率很大，那麼以台積電漲到三八七元的股價來衡量，今年本益比還不到二○倍，股價淨值比五．九三倍，殖利率二．四八％，攤開這些數字，台積電漲到近四○○元，股價到底算不算貴？

如果拿殖利率來比，台積電還有二．四八％，眼前ＴＩ是二．六九％，Intel是二．二％，應用材料是一．四五％，ASML是○．七六％、Nvidia只有○．一六％，美光、AMD都沒有配股息，算殖利率，台積電還名列前茅，如果看本益比，應用材料十九．八四倍、AMD一三五倍、Avago五五．九倍、ＴＩ二五．六九倍、Nvidia七六．一九倍、ASML四九．五倍，台積電仍名列前段班。

而最近中國大陸出現芯片股狂熱，中芯回到科創板，首日九五人民幣開出，本益比七三○倍，二十一日回到科創板的ＡＩ晶片股寒武紀，一開盤二九五人民幣，本益比是三二五倍，在中國的國家級芯片股，像紫光國微本益比一四三倍，半導體設備廠中微公司本益比一四七三倍，兆易創新本益比一五四．五倍，聞泰科技本益比九○倍，殖利率○．一％，瀾起科技本益比二一一倍，殖利率○．三一％，最受矚目的CMOS晶片廠韋爾本益比二一六．六倍，沒配息。聯發科轉投資的匯頂科技本益比四五．九一倍，殖利率○．三八％，可以想見台積電可能是兩岸最值得投資的半導體股，如果這麼比下去，聯電本益比十九．四九倍，殖利率四．六六％，也很有投資價值。

台積電將近四○○元可不可以買？這是見仁見智的問題，但如果大家把全世界半導體股，尤其是中國方興未艾的全國芯片狂熱對比一下，台灣累積了一甲子的半導體產業這回真的發光發熱，而且，台積電真正扮演起護國神山角色，這回台股可能由台積電領軍、聯發科護持，把台股送上一二六八二以上的新天價。

誰是第二座護國神山？

最近曾經評價力旺可以漲到七五○元的分析師侯明孝又出具報告，直指聯發科目標價一二○○元，如果聯發科可以漲到一二○○元；市值會超過一．九兆，也就是六○○億美元以上，那麼第二座護國神山更加確立，當然聯發科必須蛻變，獲利要更提升，眼前聯發科本益比已拉升到二九．七六倍，殖利率一．六五％，如果聯發科在５Ｇ新戰局，能讓獲利再成長一倍，那麼股價倍增就不是夢，這是我經常說的基本面強度是推升股價的重要元素。

這次生技股回檔，以衝得最猛的合一及中天最可怕。七月九日合一漲到四七六．五元，中天漲到一五九．五元，一檔個股短期間拉出太猛烈漲幅，一定有後座力，大家看到幾個月前，中天股價只有十一．六五元，合一只有十九．四元，合一股價一下子漲了二三．五六倍，這個罕見的巨大漲幅，當然有後座力。

【本文未完，全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2101期；訂閱先探投資週刊電子版

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