快訊

「搶房」怪象充斥，中國房企市場已成高風險漩渦？

還有機會！威力彩連槓45期 下期頭獎上看20.8億

士紙效應 盤點資產富豪

聯合新聞網 / 先探投資週刊

【文／馮欣仁】

在聯準會祭出史無前例的量化寬鬆的貨幣政策之下，全球資金熱錢猶如海嘯般席捲股市；再者，台商資金回流效應，促使台股自三月十九日低點以來，一路飆漲，尤其，以內資主導的櫃買指數短線彈幅更高達七成之多，加權指數也重新收復一萬二千點大關，逐步逼近歷史高點一二六八二點，甚至有不少專家更看好台股突破一萬三，明年更上看二萬點。這波資金行情不免讓人回想到三○年前的台股盛況，可說是台灣錢淹腳目的行情再度上演。除了股市一片欣欣向榮之外，土地資產價值也因新台幣強勢升值跟著水漲船高。

本期封面故事即是以資產股為出發，分別從老牌家電如聲寶、三洋電、憶聲等均已著手活化旗下資產；另外，不少紡織、輪胎廠握有龐大的土地資產，例如：遠東新、南紡、廣豐、勤益控、南港等。然而，過去資產股往往是題材面大於實質面，因此，股價漲勢難以持續，不過，這次疫情與美中貿易戰讓不少企業開始加速回流台灣設廠，帶動廠辦及豪宅需求熱絡；同時促使具備工業區或都會區土地資產的廠商開始處分旗下資產或進行開發。

士紙為資產股指標

以台北市為例，近來南港已擺脫過去黑鄉的刻板印象，蛻變成為台北市東區門戶計畫之核心，近幾年也吸引金控壽險、知名建商、傳產競相獵地。今年上半年南港商用不動產與土地交易額更直逼四○○億元，創下二○一一年統計以來新高，主因就是南港經貿園區開發、重大公共建設陸續到位，地主紛紛進行都市更新及土地使用分區變更。然而，這波資產股飆漲最具代表性莫過於士林三寶之一的士紙，股價自三月十九日低點二五．二元一路飆漲，最高來到九四．二元，短線漲幅高達二．七三倍。由於近年台北市政府推出士林再生計畫，包括士林紙廠、新光紡織廠、中油廠址等都將改造更新，重新注入觀光活力。

例如：捷運劍潭站正對面、建築新穎的「台北表演藝術中心」將在明年完工，台北第一個ＴＯＤ案（大眾運輸導向型發展）也將在士林站開工，於二○二三年迎來地上二○層、地下四層的捷運共構大樓，並進駐旅館、購物商場，結合交通流暢的捷運優勢，不僅將創造更多工作機會，每年產值更上看一．八億元，而士林站ＴＯＤ案完工後，緊接著就是鄰近九○○米的劍潭站，未來區域內還會有北環線經過，預計設置的環狀線Y25預定站─「士林行政中心站」也預計在明年開工；顯然繼南港之後，士林已成為台北市未來發展之重要核心區域。

【本文未完，全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2100期；訂閱先探投資週刊電子版

相關新聞

謝金河：精選先探下半年十檔潛力股

這一陣子，我經常提醒大家，台股邁入下半年也就是打完上半場賽事，現在像打球般進入下半場，從加權指數、櫃買指數、摩台指來看，大致可看出個方向，一是外資回來了，外資加碼台積電、鴻海等權值股，使得七月月線出現摩台指上漲七．一一％，大於櫃買指數六．二四％的現象，而加權指數也上漲逾六％。

士紙效應 盤點資產富豪

在熱錢效應助漲下，台股加權指數逼近30年前之歷史高點12682點，加上台幣強勢升值與台商資金回流二股力道簇擁，台灣錢淹腳目之盛況再現。資金也開始尋找具有增值潛力的投資標的，尤其，具備土地資產價值且已進行資產活化的企業，更是獲得青睞；像是士林三寶之一的士紙、老牌家電廠聲寶、三洋電與憶聲；以及在南港地區擁有廣大土地的台肥、南港等，均已進行實質的土地開發，且潛在增值利益遠大於公司市值。相信這些具有指標性的資產股，將引領台股投資之新方向。

資金池撈鯨魚股

美、中股市漲多拉回，不過資金行情未歇，台股的台積電股價創新高，是貨真價實的台灣之光，在其領軍下指數可望向12682盤堅；資金行情中總是輪漲，近期從高價股輪到中低價及低基期股，加上資產股及進入出貨旺季的蘋概及5G基地台；生技股休息，台股只要月線不破，持續進行輪動。

精技、精聯躍進 瑞昱葉家助陣

老牌資訊通路商精技，靠著紮實穩健的經營理念在紅海市場中屹立不搖，旗下精聯改選董事，更意外掀出老董葉國筌與瑞昱創辦人葉佳紋的多年好交情。

財報讓生醫股回歸基本面

最近生技醫療產業股大回檔，尤其強勢的合一、中天、杏國、亞諾法…等，都以連續跌停態勢下殺，市場不禁要問，行情是否已經結束？其實除了漲高回檔的慣性外，半年報即將陸續出爐，生技基本面再度被打回原形，這是新藥股基本面與股價實質面的「圖文不符」，那麼接下來呢？ 檢視試劑業出貨狀況 營收半年報結算完成，從營收的角度推估第二季的獲利，是目前的操作方向，因此從近期股價表現相對抗跌或強勢的個股，都有業績基本面保護，而之前漲多的新藥股，則會因為沒有營收、虧損幅度因為臨床試驗費用的推進而增加，激情過後的冷靜，就是從檢視半年報後開始降溫，因此，行情結束了嗎。

抄錢部署 台股挑戰15000

台股資金派對正熱，指數也創近30年新高，成為全球最強勢股市之一，且成交量創下歷史前二名，滾量上漲，只要未見股市連續大跌前，各類股尤其是業績及電子股將持續比價推升，包括半導體晶圓代工、IC設計乃至封測、PCB、資安、蘋概、自行車等都可注意。正值除權息旺季，個股也將出現軋空或除權息前後拉高。

Apple供應鏈進入備戰

蘋果加速整合生態圈，加持台積電外，在全系列產品的硬體改變也不手軟，下半年蘋果新品齊發輪廓已相當明確下，蘋概供應鏈可望接棒大漲，玉晶光之後，最靚蘋概股即將出列！

熱啊…飲料概念股上漲有理

炎炎夏日是飲料熱賣的時節，行動裝置普及、外送平台崛起，加上口味推陳出新，飲料產業更加蓬勃，相關業者正準備搶食商機。

健身器材股指標 誰最夯？

新冠肺炎疫情的居家禁令下，在家健身趨勢崛起，推升家用健身產品需求，國內健身器材業者如力山、岱宇、祺驊等業者訂單暢旺。

謝金河：資金大潮全面滾動

一場疫情席捲全世界，台積電創辦人張忠謀先生說，疫情改變人類生活，也改變工作型態！在我看來，疫情造成全世界超過千萬確診、逾五○萬人死亡的慘劇，逼令各國政府卯足全力救經濟，也造成全球資本市場噴出大漲的奇景，全球股市欣欣向榮，與疫情造成的封城、鎖國景象，形成強烈對比。

下半場熱錢新獵物

進入二○二○年下半年，雖然將持續面臨疫情威脅，且還須留意美國總統大選等不確定因素，不過市場資金充沛，科技新品也將陸續發表，市場目前仍持穩多方架構。

興櫃資金外溢效應

近一季以來，在資金行情點燃下，全球股市上演V型強勁反彈，尤其，內資主導的櫃買指數漲幅更高達五成之多；其中與防疫相關的生技股漲幅更是驚人。這波熱錢效應也擴散至興櫃市場，創造出不少百元以上的高價股，隨著半年報即將公布，不妨搶先布局上半年業績表現不錯，或是於下半年掛牌上市櫃的個股。

熱門新聞

謝金河：精選先探下半年十檔潛力股

財報讓生醫股回歸基本面

士紙效應 盤點資產富豪

精技、精聯躍進 瑞昱葉家助陣

資金池撈鯨魚股

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。