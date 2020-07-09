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健身器材股指標 誰最夯？

聯合新聞網 / 先探投資週刊

【文／劉瓊雯】

新冠肺炎疫情在全球大流行，對股市影響甚大，也各國政府為了防堵疫情擴散，紛紛實施鎖國、封城禁令，在封城效應下，經濟活動停擺，除對經濟造成影響外，更迫使旅遊、觀光、餐飲等產業進入寒冬，然近幾年來，運動風氣盛行，運動人口隨之激增，在封城政策之下，許多運動服飾相關實體店面及健身房被迫關閉，民眾只好轉向在家自主訓練，因此催生出另一波居家健身熱潮，家用健身產品、線上銷售幾乎供不應求。

其實在近年來，全球吹起的運動浪潮已經讓健身產業蓬勃發展，根據美國聯合市場研究（Allied Market Research）研究數據顯示，包括跳床、健身腳踏車和划船機等健身器材在一八年全球健身器材市場規模達一一三億美元，一九年再成長至一一五億美元，預估二七年將進一步成長至一五二億美元，年複合成長率達四％。

健身教練直播教你運動

健身器材的市場，可以從美國健身器材暨媒體公司Peloton（PTON）的崛起感受到，Peloton在一九年以獨角獸之姿上市，有別於以往的器材專賣店，Peloton以在家運動，健身教練直播的方式，讓用戶可以透過專業教練達成運動目標及效果，且教練也可從螢幕上了解學員的運動數值，提供更深入的教學服務，創新的營運模式，讓Peloton在全球健身產業中快速成長。

在家健身趨勢崛起

在今年也正因疫情隔離的關係，進一步將在家健身熱潮推升到了一個新高度，Peloton五月公布的最新財報顯示，今年第一季營收攀升至五．二四億美元，較去年同期的三．一七億美元大增六六％，其中飛輪等健身器材營收占總營收八○％，年增近六一％，達四．二億美元，付費訂閱的線上健身課程人數增加一倍，高達八八．六萬人，占總營收十九％，年增九二％至○．九八億美元。

天風證券知名分析師郭明錤更在最新的研究報告中上修Peloton跑步機及飛輪今年全年的總出貨量，分別來到十六．四％與二○．七％，數量也分別上修至二七．五萬部與一○○．三萬部，年成長七八○．一％及六六．九％；其中他更點出作為Peloton的飛輪和跑步機唯一供應商之一的力山，今年營收可望較一九年全年的七九．○二億元至少成長一○○％，預估將達到一五八．七億元。

而加拿大瑜珈服飾品牌露露檸檬 （Lululemon Athletica）也嗅到了這波居家健身的趨勢，為了加速個人化在家健身的發展，日前宣布以五億美元收購居家健身新創公司Mirror，Mirror是一個互動居家課程健身平台，其產品在不使用時就像一面鏡子，但在開啟後，就變成能收看健身課程的液晶螢幕，上面會顯示各類健身資訊，便利使用者可一邊跟隨指示做動作，有美國銀行分析師預估Mirror訂閱用戶在二三年之前將達到六○萬人次，創造七億美元營收。【本文未完，全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2099期；訂閱先探投資週刊電子版

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