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Apple供應鏈進入備戰

聯合新聞網 / 先探投資週刊

【文／林麗雪】

經過美中貿易戰及新冠肺炎疫情的洗禮，全球消費性大廠蘋果的營運策略也在今年出現大轉彎，從整合生態圈、全系列產品改變設計、到加速轉移及分散全球生產基地，蘋果大動作的調整告一段落後，隨著下半年各項新品齊發的輪廓已愈來愈明確，相關供應鏈廠營運正蓄勢待發，蘋概股第三季重回投資人懷抱逐漸可期。

日前蘋果以預製錄影的方式發表ＷＷＤＣ開發者大會，針對旗下硬體發表一系列的系統升級，雖未發表新的Apple Watch或Mac產品，讓市場有些小失望，但執行長庫克證實蘋果將採用ARM架構，自主開發Mac晶片，這是蘋果加速整合生態圈，並使各產品之間的App更容易連繫的的重要策略。

拉貨行情一路旺到年底

蘋果掰了英特爾，和蘋果長期合作的台積電將是最大贏家，法人推測，蘋果將使用台積電的InFO封裝技術，有助於提振台積電的先進封裝產能，短期而言，蘋果轉換成ARM架構處理器的電腦市占率將不會太高，今、明年的貢獻不大，但中長期對台積電營運正向。

蘋果整合生態圈，也從硬體的改變著手。早在新冠肺炎疫情爆發之前，蘋果一系列的新品藍圖輪廓都已大致確立，包括新款智慧型手機iPhone 12系列確定將搭載屏下指紋辨識外，預估將於十一月發表的iPad Air 4平板，也將具有指紋辨識功能。

據了解，蘋果屏下指紋辨識功能將採用一至二顆的VCSEL感測器，該感測器的供應商確定為穩懋，此外，iPhone 12將是首款５Ｇ手機，先前穩懋法說會即已釋出，５Ｇ手機所需的ＰＡ數量，將比４Ｇ手機至少增加二～五顆以上，兩項應用加總，也無怪乎，穩懋對於第三季仍持營運暢旺的看法，上半年股價表現相對沉寂的穩懋，可以視為機構法人是否重新擁抱蘋概股的重要觀察指標。

不過，雖然一般預料蘋果有望在九月如期宣布新款智慧型手機上市，但iPhone鏡頭供應商大立光釋出，將自七月中旬開始出貨iPhone 12用的後置高階鏡頭，此時程較以往延遲了四到六周，雖然來得晚了些，但也代表整個供應鏈的拉貨行情，可以一路旺到年底。

其中，鏡頭二哥玉晶光在７Ｐ廣角鏡頭取得突破，預料將在iPhone 12取得更多後鏡頭訂單，今年到明年的成長性將超過大立光，六月份以來，玉晶光股價已大漲逾六成，蘋概題材早已提前暖身，效益可望持續至第三季。

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