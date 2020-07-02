謝金河：貴上極則賤 賤下極反貴

【文／謝金河】

二○二○年在不知不覺中，我們已經走過一半的路，這場源自中國武漢的肺炎疫情到六月三十日深夜為止，在全球出現一○四四萬確診病例，也造成五一萬人死亡，疫情衝擊最大的美國有二六八萬人確診，十二．九五萬人死亡，大約占全球四分之一，這場疫情影響美國經濟，也影響了川普總統連任之路。

另一個是中國人大以全票通過港版國安法，這個法案終結了一國兩制，香港的一國兩制只走了二十二年就走入歷史，從鴉片戰爭以來，香港的避風港角色在自由與法治大傘撐開下走了一百多年，如今面臨結構改變，沒有了法治與自由，香港味道全失，這個影響對台灣的未來也是滋事體大。

香港國際籌資地位動搖

回頭盤點一下，二○二○年上半年全球資本市場的變化，今年疫情一度讓道瓊重挫一萬一千多點，但Fed卯足全力救市，美股迅速收回失土，到六月三十日為止，道瓊指數半年下跌二七二六．○六，跌幅是九．五五％，S&P 500跌一三○．四七，跌幅四．○三％，不過美國科技領航，Nasdaq半年大漲一○八五．四，漲幅達十二．○九％，費城半導體指數也上漲七．九三％，在疫情肆虐下，美國生技分類指數大漲十三．四九％，美股成了全世界最亮麗的市場，這當中，Nasdaq、費城半導體指數及生技分類指數都創下歷史新高。

歐洲股市由德國來代表，在上半年下跌九三八．○八，跌幅是七．○八％，回頭看看亞洲股市的表現，今年深滬股市不同調。以科技股為主的深圳股市半年上漲十四．六五％，表現比美國科技股還好，但上證指數半年下跌二．四六％，正是因為上證以金融、傳統產業為主；而受到港版國安法影響，香港股市半年大跌三七六二．六五，跌幅達十三．三四％，港股在亞洲算是末段班。

港版國安法通過，香港國際籌資地位會動搖，美國對香港態度也會改變，未來香港會成為中國其中一個城市，香港股市也會快速中國化，中資股會成為香港股市主力，未來撐起香港股市的是騰訊、阿里巴巴、京東、網易、美團、小米等新經濟企業，到上半年為止，騰訊市值以四．七六八兆港元居首，阿里以四．四九八兆港元居次，美團市值也上兆港元，回港掛牌的京東市值七二○八億港元，網易是四六一六億港元，這些有中國特色的新經濟企業將主導香港的未來。

大家熟悉的亞洲各國股市，今年新加坡股市表現最弱勢，半年下跌十九．六％，最近連阿里影業也決定從新加坡下市，轉到香港。日韓兩地股市今年上半年表現都不佳，其中日本股市半年下跌一三六八．四八，跌幅是五．七八％，南韓下跌八八．四四，跌幅是四．○二％，其他東協市場今年也都是跌勢。

台幣再度進入強勢時代

台股今年表現可說是可圈可點，加權指數在外資大力賣超下僅跌三．一三％，摩台指數下跌三．八九％，但是櫃買指數上漲七．一六％，這是因為疫情生技股大漲，加上中小型ＩＣ設計股表現突出，台股在亞洲股市領先其他四小龍國家及日本，除了股市表現亮眼，台灣今年ＧＤＰ也相對亮眼，全球今年經濟幾乎都是負成長，台灣今年應該可以維持一％以上的正成長，而且，在美元逐漸走弱中，在二○二○年六月三十日新台幣創下二九．四五五的新高，再度進入強勢的時代，台股似乎又重回一九八五到一九九○年的台灣錢淹腳目時代。

走過了大半年，台股乍看加權指數小跌三．一三％，櫃買指數上漲七．一六％，但是很多個股漲幅都超過十倍，這其中生技股在疫情中展現亮麗風華，像口罩的恆大從十五．四漲到二一六元，康那香從九．九九漲到五一元，南六漲到三○一元，敏成從十三．三四漲到三三六元，可用驚嘆來形容，還有額溫槍的熱映、豪展、泰博，這是生技的硬體製造。