【文／黃俊超】

不平靜的庚子年，總體經濟面臨新型冠狀病毒重磅來襲，全球股市大幅度修正，而後在各國政府、央行積極救市下，尤其美國聯準會將利率降至歷史低檔，加上無限貨幣寬鬆政策，成為股市上半年由空翻多的關鍵，展望下半年，不確定因素仍存，好在股市已有抵抗力，除非有新的利空，否則資金行情仍利多頭表現。

新台幣強勢升值

近期第二波感染潮再起，控制疫情與完全解封仍待時間、藥物與疫苗化解，不過對股市影響已逐漸降低，然而，被戲稱為多頭總司令的美國總統川普，目前民調仍是落後於對手拜登，能否再度連任也將牽動全球政經局勢，包含美中貿易戰以及美中台三角關係未來發展，下半年股市能否延續多頭，仍有待觀察。

「行情總在絕望中誕生，半信半疑中成長，憧憬中成熟，希望中毀滅。」疫情爆發導致美股多次觸發熔斷，而後低點緊跟著出現，經濟似與股市不同步，也讓人半信半疑，不確定性卻也是迷人之處，然而天花板與地板、摸頭或猜底，基本上都是神的工作，投資採順勢操作且緊抱對的股票，仍是不二法門。

加權指數今年上半年共計下跌三七五．九點、負三．一三％，已是躋身全球重要指數前段班水準，難能可貴的是前五個月遭外資賣超逾六五○○億元，六月也僅回補八百餘億元的狀況下逆勢突圍，而更強大的是由內資主導的櫃買指數，不僅由黑翻紅上漲七．一六％，漲幅更只僅次於再創歷史新高的Nasdaq。

新台幣自去年八月的三一．七二元，升值至今年年初的二九．八四五兌一美元，歷經第一季的震盪過後，近日再度升值來到二九．四二兌一美元，在外資大幅賣超與匯出之下，卻依舊走升，顯示有更多的資金回流台灣，且也進入股市當中。新台幣匯率過去多在三○～三五元，這次或將有機會進入新的區間。

上半年表現最驚豔的必屬生技股，從防疫概念延伸至新藥等次產業、從上市櫃擴散至興櫃市場，目前資金依舊持續堆積，從技術面角度而言，價量齊揚是強勢股表徵，短線或仍有利可圖，然而從市值角度來看，獲利與籌碼之間的拉扯，必定會有其極限，究竟是群魔亂舞還是真有所本，就讓我們繼續看下去。

科技股中高價股的比價效應，盤面不僅一度出現五千金，百元以上個股也已達到一八七家，占比超過一成，尤其是ＩＣ設計族群更是百花齊放、爭相比價，五千金除股王大立光之外，包含矽力ＫＹ、祥碩、信驊與譜瑞ＫＹ都是，一代拳王聯發科也逼近六○○元。

展望下半年，在全球疫情仍未見明顯緩解之前，生技股仍會是盤面人氣指標，自低檔漲幅超過十三倍的合一更具代表性，不過也必須提防可能出現的人氣退潮；而在科技股方面，蘋果無疑是重頭戲之一，不僅平價版iPhone SE2銷售優於預期，也傳出將會發表五款新產品，相關概念股可望成為盤面主流。