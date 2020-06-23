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理性與激情並進 生醫股出頭天

聯合新聞網 / 先探投資週刊

【文／徐玉君】

美國那斯達克生技指數（ＮＢＩ）再度刷出新高紀錄，來到四三三五．八點，台灣上櫃生技指數雖未創新高，不過在新冠肺炎疫情相關的防疫概念股推波助瀾下，也呈現價量齊揚的四年來新高態勢；近期新藥族群似乎有接棒第二波漲幅的架式，當防疫股的激情過後，新藥訊息仍應理性看待相關題材，如此生醫產業才能在資本市場中良性成長。

激情持續推升防疫股

台灣因為新冠肺炎防疫功夫到家而名揚國際，間接推升台灣在防疫相關的生醫產業供應鏈的國際能見度，當防疫口罩、防護衣可以支援國際醫藥市場進行防疫之後，其他包括檢測試劑、藥品與疫苗研發也陸續被國際市場關注。當金萬林成為國內第一家獲得美國FDA EUA緊急使用授權，並推升股價連續二次熔斷的激情之後，盤面上包括有ABC-KY核酸檢測試劑套組、亞諾法的病毒萃取試劑組及基亞旗下德必.等同獲緊急使用授權認證的個股，股價也均有數倍的漲幅：其他如普生、博錸等業者也分別獲得歐盟CE IVD認證，都讓市場買盤激情以對。

雖然疫苗研發不如檢測試劑的研發般快速，不過當國光發布自主研發的新冠候選疫苗，於台大醫學院醫事檢驗暨生物技術學系張淑媛教授實驗室進行疫苗抗體中和試驗結果，在注射新冠疫苗的小鼠血清中，發現具高力價中和抗體，確認國光開發的新冠疫苗經小鼠試驗證實有效，成為台灣新冠疫苗邁向人體試驗的重要里程碑訊息後，股價即自三○元附近一路飆漲至最高的七一．六元，漲幅高達一三八．六七％；當然國光並非僅止於新冠疫苗的研發訊息，公司原有的四價流感疫苗，在公費施打的固定份額中，帶來豐厚的現金流；此外，無菌針劑充填代工業務，也因為有中國天道的伊諾肝素鈉及賽諾菲四價流感等充填業務的持續成長，長期的營運將進入獲利模式。

新藥研發接棒漲勢

有關新冠肺炎新藥的研發就更為困難，如果依據正常程序，眾所周知一個新藥從開發到取得藥證沒個十年，也至少要七、八年，即便如新冠疫情如此緊急的情況，至今也只有吉利德的瑞德西韋、老藥新用的奎寧被認為有機會治療新冠肺炎，不過也都還在臨床階段；因此必須更多有潛力的研發中新藥，來因應新冠肺炎的需求。

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