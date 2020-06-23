聽新聞
test
0:00 / 0:00

謝金河：錢太多 襲向便宜的資產

聯合新聞網 / 先探投資週刊
財信傳媒董事長謝金河。本報資料照片
財信傳媒董事長謝金河。本報資料照片

【文／謝金河】

今年肺炎疫情貫穿大半年，鎖住全球經濟流動，急墜陰影無所遁形，但是全球股市卻紛紛出現瘋狗大浪般的巨大行情，包括Nasdaq指數直衝萬點，費城半導體指數站上二○三五，頻創歷史新高，大家熟悉的Apple、微軟、FB、Amazon、Nelflix、Nvidia、Tesla都創下歷史最高價。

我的好朋友陳忠瑞先生在他的專欄中寫道：歷史上重大危機下「現金為王」的神主牌，如今已被「現金為惡」所取代，持有現金等於是等著被稀釋、貶值宰割的重大風險，現金為惡時代降臨，吞噬現金族的購買力，成為名副其實的坐吃山空及另類的悲慘世界，市場變幻無常已脫離舊有的思維，投資的敵人永遠是自己……。

陳忠瑞先生從「現金為王」到「現金為惡」，這當中的變化轉折，詮釋得很好，而這也是我們面對未來資金巨浪應該要有的新思維。這次疫情襲來，各國大印鈔票，使得資金回溢，且利率在未來三年內會保持在極低的低檔，這樣的資金行情，台股更能強烈感受得到，這可從櫃買指數漲幅大於加權指數，加權指數又大於摩台指看出端倪，尤其是這次櫃買指數從三月的一○二．二七直衝到一六○．五一，大漲五八．二四，漲幅超過五六％，一點也不比Nasdaq或費城半導體遜色，而櫃買指數大漲又來自疫情下的防疫、疫苗、快篩試劑等族群的大漲。

激情過後面對基本面考驗

像是恆大從十五．四漲到二一六元，足足大漲十三倍，敏成從十三．三四漲到三三六元，創下不到半年大漲二十四倍的傳奇。這次核酸檢測的普生從五．七一元直接漲到一九七元，一下子大漲三三．五倍。過去十年從未配過股息的瑞基從兩年前的十五．七五元衝到四三五元，也令人嘆為觀止！抓到這波疫情帶來的巨大機會，生技股發動了一波繼基亞、浩鼎以來最大的漲勢。

不過沒有永遠只漲不跌的股市，最近衝很快的美股，道瓊指數已從二七五八○．二一，最低一度回挫到二四八四三，很多在疫情重創的航空股、郵輪股等在大反彈之後，已紛紛拉回，像波音一度衝高到二三四．二美元，又一度下殺到一六六美元，這是股價激情後仍必須面對基本面的考驗，台灣股市即將面對端午節的長假，此時正是投資人思考台股下一步怎麼走的機會。

二○二○年上半年即將走入歷史，今年全球流動停滯，實體經濟的危機四伏，所有經濟預測都很悲觀，但是全球股市在資金大浪推升下紛紛出現罕見的大漲行情，不過正如同科斯托蘭尼的「老人與狗」，狗來回走四圈，最後仍然會回到老人身邊，這個時候漲幅很大的生技防疫股，大家必須留意技術面與基本面的變化。

我記得當年華園飯店炒到四○二元，蔡紹華把華園股票全賣了，因為華園市值將近三○○億元，賣掉一家華園，可以再開十家飯店，這個時候股價炒得太過頭，會有重大風險，當年台鳳也是這樣收場的。這次防疫股也堪稱是百年一遇，像快篩試劑的普生一九八四年設立，一路走來都很辛苦，到去年底，每股淨值剩下一．八元，林宗慶先生早年從交通銀行出來，創立佳錄科技，他經營普生二十六年，如今遇上大機遇，市值直逼百億，不知他會不會心動？恆大漲到二一六元，市值一八四億元，也許大股東把股票賣了，可以再開十家相同的公司，這是股價大漲後，大家必須回神的風險，最近很多大漲幅的生技股慢慢在醞釀形成頭部型態，創新高的除了合一、中天已愈來愈少，此時風險正逐漸增加。

資產紡織股變火紅

資金行情來了，會形同洪水猛獸般，聰明的錢會不斷尋找出路，這個時候資金尋找的標的會蔓延，形成一個族群性，像是上周，除了生技股外，最火紅的是有資產的紡織股，例如大家很少聽過的南緯一下子從六．○三元拉升到三七．四五元，三個月漲了五．二倍。昶和從八．○三拉升到十九元，過去股價很少超過十元的弘裕從七．四三漲到二二．四元，如興從七．四八漲到十六．一五元，利華也從八．五六漲到十五．七元，連股本龐大的台南紡織也都從七．二元漲到十四．一五元，資金大浪好像溢到紡織股來了。

這些紡織股十年寒窗無人問，籌碼歸宿相對乾淨，一旦錢來了，不管業績好不好，股價拔腿就跑，當然股價大漲的背後要有題材當後盾，像南緯宣布要將台南廠轉列投資性不動產待價而沽。從資金的脈動來看，今年生技防疫股是貫穿大半年最火紅的族群，但股價大漲幾十倍，再大的利多都發酵了，而且，必須等待基本面來考驗。

【本文未完，全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2097期；訂閱先探投資週刊電子版

先探投資週刊2097期

◎封面故事：搶息大作戰的不二法門

◎特別企劃：工業區資產股棒棒開花

◎焦點議題：CIS缺貨荒 這家公司野心大

【最新活動看板ㄒ

◎訂先探一季13期免費送《每日好D【實踐版】》乙書

延伸閱讀

聯發科若打敗鴻海 謝金河：台灣兩座護國神山角色確立

台積電之後的第二座護國神山 謝金河點名這家公司

盛讚台積電的貢獻 謝金河：護國神山地位更加確立

疫情衝擊下台灣生技業卻成大贏家 謝金河這麼說

相關新聞

理性與激情並進 生醫股出頭天

美國那斯達克生技指數（ＮＢＩ）再度刷出新高紀錄，來到四三三五．八點，台灣上櫃生技指數雖未創新高，不過在新冠肺炎疫情相關的防疫概念股推波助瀾下，也呈現價量齊揚的四年來新高態勢；近期新藥族群似乎有接棒第二波漲幅的架式，當防疫股的激情過後，新藥訊息仍應理性看待相關題材，如此生醫產業才能在資本市場中良性成長。

晶電、隆達不得不結盟的理由

晶電Mini LED技術獨步全球，將獨占二年蘋果單之外，美國商用電腦大廠也蠢蠢欲動導入，與隆達結盟，明年新投控將成機構法人必備投資標的！

資產大通膨年代

今年元月底新冠疫情爆發以來，生技股雞犬升天，股價飆漲超過五倍者比比皆是，顯示台股資金行情的威力；在股價拉高後，只要釋出部分資金，對於低基期的個股推升力道就不得了，資產股蟄伏超過25年，近兩年台資回流，股價已開始陸續有所表現，尤其低股價淨值比以及都會型配息資產股吸引力增強，可密切注意。

謝金河：錢太多 襲向便宜的資產

今年肺炎疫情貫穿大半年，鎖住全球經濟流動，急墜陰影無所遁形，但是全球股市卻紛紛出現瘋狗大浪般的巨大行情，包括Nasdaq指數直衝萬點，費城半導體指數站上二○三五，頻創歷史新高，大家熟悉的Apple、微軟、FB、Amazon、Nelflix、Nvidia、Tesla都創下歷史最高價。

資金熱浪台股發燙

資金行情一發不可收拾，在內資強勢主導下，由科技股與生技股領軍，櫃買指數已領先過高，投資、投機行情在盤面上持續發燒。

PS5拉貨潮 供應鏈曝光

ＰＳ４遊戲機進入生命周期尾聲，新一代ＰＳ５正式問世，即使售價與具體發布日期皆未透露，但相關供應鏈拉貨潮已準備動起來。

GaN快充即將取而代之？

快充時代到來，蘋果不得不順勢跟進，沿用了超過十年的五Ｗ充電頭，明年將走入歷史，同時宣告未來GaN快充的商機將加速滲透。

資金開趴 台股嗨翻天

肺炎疫情可能再起，全球最強勢的美股大幅震盪，不過政策放錢救市方向不變，低檔還是有豐沛資金接手；台股有資金大量流入，對於高價股、金融股、生技股、資產股都有著墨；而各公司陸續召開股東會及訂定除權息日期，對於後市看法樂觀者較多，有利除權息行情，資金效應仍在發酵中。

謝金河：資金行情的全境擴散

今年三月，在肺炎疫情最恐慌的一刻，美國道瓊指數在三月十六日這一天重挫二九九七點的時候，國泰投信董事長張錫在工商時報的訪問中說了一句很傳神的話，他說「台股還會再旺十年」，在市場最悲觀的時候，他很勇敢看好台股會再旺十年，這是要有很大勇氣的論述。

特斯拉的汽車革命

「贏者全拿」這句話或許可以來形容特斯拉在電動車領域的強勢地位，儘管傳統車廠也積極跨入，但特斯拉憑藉卓越的電池效能技術與智能駕駛系統，獨領風騷，同時也成功建立品牌形象。過去一年來，特斯拉股價一度跌到一七六美元，隨著上海廠量產進度順利，如今更突破一千美元，總市值超越了豐田汽車，躍升為全球市值最高的車企，震撼百年汽車工業。相信特斯拉所引發的效應，不僅止於相關供應鏈受惠，未來在布局汽車電子與零組件相關個股上，必須與電動車緊密連結，才有機會脫穎而出。

台股衝出封鎖線

台股站穩年線後，開始展開波段攻勢，在美國科技股領先創新高下，外資認錯回補，資金行情正在全球展開，台股正向11800至12000點挺進。科技股先拉升後，塑化、紡纖、製鞋、觀光、資產類股正輪流反彈，正值股東會旺季，看好者增多，加上馬上就進入除權息，軋空行情也悄然展開，只要股價未跌破月線，輪漲走勢持續進行，甚至低股價淨值比個股也將有所表現。

新跨界併購革命

5G物聯時代來臨，全球各行各業都面臨前所未有的營運挑戰，能主動出擊跨界併購的廠家，才能在下一個十年占有生存的一席之地，國內的精誠、佳士達、國巨三大集團取得併購先機，是跨界整軍完成的最佳典範。

熱門新聞

謝金河：錢太多 襲向便宜的資產

晶電、隆達不得不結盟的理由

資金熱浪台股發燙

理性與激情並進 生醫股出頭天

資產大通膨年代

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。