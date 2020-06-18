GaN快充即將取而代之？

【文／林麗雪】

快充時代到來，蘋果不得不順勢跟進，沿用了超過十年的五Ｗ充電頭，明年將走入歷史，同時宣告未來GaN快充的商機將加速滲透。

蘋果５Ｇ新機呼之欲出，新一代iPhone除了確定將以既有結構光３Ｄ感測技術，搭配後置時差測距（ToF）鏡頭，大力往AR/VR、景深攝影應用邁進外，據了解，供應鏈也傳出，原搭配在iPhone 11的五Ｗ白色充電豆腐頭，確定將走入歷史，新款iPhone將全面搭配18W PD充電器，凸顯高瓦數的快充商機，已是未來的潮流趨勢，下一世代的蘋果快充商機，也將跟著受矚目。

十八Ｗ快充明年將成標配

儘管iPhone 11全系列機型都已支持USB PD快速充電功能，並且最大功率也都達到二二Ｗ以上，但蘋果僅在iPhone 11 Pro及iPhone 11 Pro Max這二款高端機型配備18W PD充電器與USB-C to Lightning快充線，入門基礎款的iPhone 11，雖然支持USB PD快速充電功能，但配備的仍是五Ｗ的充電頭，為市面上唯一一款沒有隨附快充的旗艦手機，實測iPhone 11要完全充飽電需耗時三小時四五分鐘，充電過慢成了iPhone 11熱銷後的最大敗筆。

在新一代手機上，改善手機快充已成了蘋果不得不正視的問題，畢竟，安卓陣營近年急攻快充商機，不僅是十八Ｗ、二○Ｗ快充頭早是標配，就連四○Ｗ、五○Ｗ、六五Ｗ的快充頭手機，也發展迅速，安卓陣營針對手機電池快充發展得風生水起，確實讓蘋果流失了些許的市占，隨著５Ｇ全系列商品即將問世，快充已成為消費者購買手機的一大考量，蘋果也不得不讓五Ｗ充電頭走入歷史。

終於，在市場期盼了多年後，據悉，供應鏈已被通知，蘋果五Ｗ充電頭將出貨至今年底，明年起將正式走入歷史，也正式宣告蘋果將正式跟上快充腳步。

成本考量 GaN快充還要等

惟就安全及穩定性的考量來看，業者指出，雖然第三方快充設備已遍地開花，尤其小米日前推出Type-C 65W GaN（氮化鎵）快充插頭，加上非蘋手機陣營搭載65W GaN快充產品動作積極，包括聯想、Anker、倍思等品牌業者也先後推出相關產品，但預料蘋果對於快充產品的採用，仍將會是漸進式發展策略，十八Ｗ可望先成為標配，但距離蘋果推出GaN快充，恐怕仍需要些時日。

蘋果在快充市場發展牛步，成本其實是最大考量。雖然GaN快充有著許多優勢，但從製造端來看，規模經濟仍不夠，導致產品價格仍偏高，是消費性電子產品仍未大量採用的主因，加上消費者仍有擔憂，GaN快充生產技術是否已成熟到不會傷害手機電池、甚至安全性問題是否已全面排除，都是GaN快充仍未全面普及的原因。

不過，長期來看，由於GaN的材料特性能提供更高的能量轉換效率，降低了功耗，減少了充電時的發熱問題，這是GaN快充能相對傳統快充勝出的第一關鍵；再者，GaN充電器擁有更大的功率密度，能夠實現更快的充電速度，且GaN充電器功率元件的開關頻率顯著高於傳統快充中的矽功率元件，因此充電器產品體積可以更小、攜帶更為方便，這些優勢都讓消費電子大廠躍躍欲試採用。

一般預料，隨著５Ｇ商用到來，手機續航、充電都面臨新的挑戰，加上筆電更改充電設計，都會加速GaN快充應用在手機和筆電等消費性電子設備配件市場，未來市場滲透率有望持續提升。

【本文未完，全文詳情及圖表請見《 先探投資週刊 》2096期；訂閱 先探投資週刊電子版 】

先探投資週刊2096期



◎封面故事：電動車零組件 台灣有國家隊



◎特別企劃：投信作帳 轉戰落後補漲族群



◎焦點議題：一次看懂PCB在5G的優勢



【最新活動看板】