資金開趴 台股嗨翻天

【文／方亞申】

肺炎疫情可能再起，全球最強勢的美股大幅震盪，不過政策放錢救市方向不變，低檔還是有豐沛資金接手；台股有資金大量流入，對於高價股、金融股、生技股、資產股都有著墨；而各公司陸續召開股東會及訂定除權息日期，對於後市看法樂觀者較多，有利除權息行情，資金效應仍在發酵中。

由於北京新冠肺炎確診人數連兩天創新高，加上美國許多州感染人數也持續上揚，全球疫情似已捲土重來，並威脅經濟復甦，投資人恐慌情緒再起，加上南北韓情勢緊繃，韓股一度暴跌，中印之間也出現傷亡衝突。

全球股市多頭總司令美國聯準會，日前表示維持利率不變，並暗示在二○二二年前利率按兵不動，但鮑爾指稱重返充分就業還有很長的一段路要走，且經濟展望仍存在不確定性。市場認為鮑爾對美國經濟前景的看法偏空，但是見到從十二日股市大跌，馬上宣布除了之前公布購買公司債ＥＴＦ後，十六日開始透過二級市場公司信貸工具（SMCCF）購買個別企業的公司債。聯準會救市行動不間斷，也不斷推陳出新，都是採取直接跳過銀行對大中小營運穩健企業予以紓困，以免好壞公司一起因疫情遭殃，股市也以正面反應上漲。

除權息季是軋空好機會

美國重啟經濟正處於進行式，即便有疫情可能再起、示威暴動，但財長表明朝向開放之路不變，美國擬再砸一兆美元挺製造業，除非再度封城封州，否則經濟停滯谷底應該已過，只是未來如何反彈？就在政策及注資市場下，美國四大指數跌破月線後都彈升。其實這次明顯是科技股較強，那斯達克一度攻過一萬點、費半兩千點，原本就有整數關卡壓力，需來回震盪令日ＫＤ值降至低檔再反攻；而這次強勢股明顯在於蘋果、微軟、亞馬遜、輝達、博通、臉書、科磊、Skyworks、Marvel等，股價都是創新高拉回模式；蘋果總市值一度達一．五三兆美元、微軟一．四九兆美元、亞馬遜達一．三二兆美元，谷歌差一點點就突破一兆美元，臉書約六八五○億美元，尖牙股再度吸金。

各國降息、釋出資金，又朝向具有競爭力的高總市值公司集中，只要那斯達克守住九千五百點、費半一八八○點、標普二九八○點、道瓊二萬五千點，則多頭架構得以持續。

美股強，歐股明顯較弱勢，德國反彈至年線之上又壓回、法國年線都未碰到；亞洲韓國又面臨北韓放話軍事緊張，股市正在守年線，日本較強，走勢與台股相近。中國面臨新冠疫情威脅，特別是這次是在天子腳下的北京，後續發展必須追蹤。不過若以農曆年武漢情況來看，一旦疫情越是嚴重股市越會反彈，深滬股市季線都是支撐所在。而國際油價還在三五至四○美元之間，對於能源股有加分作用；避險的黃金站穩一七○○美元之上。

國際資金多，可以注意到只有美國、日本、台灣、韓國表現較強，尤其是東南亞及大多數歐股以及拉丁美洲新興市場股市表現都相當弱勢，連年線都未反彈到，顯示資金有選擇性。

外資近期連續買超台股，上周買超二九八．八億餘元，本周則是大賣又大買，六月來累計買超七九○億餘元，指數來到一一五○○點之上，要向上攻擊就必須外資來助威。目前融券餘額高達八六萬張以上，正值除權息將至，是軋空好機會。不過短線漲多且日ＫＤ值下降，要提防回檔。

iPhone狂降價提振買氣

新台幣在主要非美貨幣中表現強勢，是台股相對國際股市最有利之處。今年以來至六月十六日止，新台幣升幅一．三五％，若排除具避險貨幣性質的日圓上漲一．二三％，新台幣可說是最強貨幣，歐元僅上揚約一％。而韓元狂貶四．三％最多，其他如馬幣貶值四．二三％，英鎊、泰銖、星幣重跌三．九二％、四％、三．三％，印尼盾、澳幣、人民幣貶值幅度介於一．五三至一．八六％。幾乎各國貨幣兌美元都是貶值，所以說今年台幣的升值，尤其在外資淨賣超近六千億元，真是有錢流進來，四月底新台幣重返二字頭，五月底雖短暫貶至三○元價位，六月以來外資匯入更明顯，新台幣看來已站穩二字頭，對於台股提升ＰＥ以及資產股都較有利。

台股月線目前在一一二六二點，此區域將具有較大支撐，而季線上升速度略為加快，將來到一○六○○點，預計與年線一一○○○點之間將是中期大支撐區。而九月ＫＤ值略為轉折交叉往上，中長期趨勢有機會重返多頭。櫃買指數受生技股影響較大，表現相對較強。

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先探投資週刊2096期



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