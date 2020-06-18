謝金河：資金行情的全境擴散

【文／謝金河】

今年三月，在肺炎疫情最恐慌的一刻，美國道瓊指數在三月十六日這一天重挫二九九七點的時候，國泰投信董事長張錫在工商時報的訪問中說了一句很傳神的話，他說「台股還會再旺十年」，在市場最悲觀的時候，他很勇敢看好台股會再旺十年，這是要有很大勇氣的論述。

研究報告不可盡信

現在回頭看，疫情衝擊最大的時候，美國道瓊一度重挫一萬一千多點，台股也跌到八五二三．六三，一直到國安基金宣布進場護盤，台股才止住跌勢，這一次櫃買指數從一○二．二七拉升到一五六．六三，彈升了五四．三六％，這個彈幅一點也不輸上了萬點的Nasdaq，櫃買指數比加權指數出色，這當中，今年以來外資賣超台股逾六千億元，台股成了外資提款機，也因為這樣，今年台股三大指數出現櫃買漲幅大過加權指數，加權指數又大過摩台指的現象，這跟往年外資帶動的行情完全不一樣。

櫃買表現的出類拔萃，最重要的源頭是疫情造就了台灣防疫股大漲，例如口罩隊的敏成、南六、恆大、康那香漲幅都十分驚人，再到防疫設備如額溫槍的熱映、泰博，到豪展；然後是疫苗國家隊，以高端疫苗、國光還有ABC-KY，是三箭頭。最近核酸檢測的瑞基、普生、台康、金萬林一直在奔馳。這一周我們去看普生，半年前去的時候，普生的股價大約十二元左右，那時克緹私募，以每股十元投資普生，而普生從一九八四年創業辛苦奮鬥二十幾年，每股淨值剩下一．八元，沒想到這次核酸檢測鹹魚翻生，這次股價居然創下一九七元新高。

我們來到普生參訪，很多團員都問我普生還可不可以買，還有人傳了一篇統一投顧的報告給我，說統一投顧估普生明年ＥＰＳ會達到四一元，我想市場投機力起來的時候，所有消息都會風生水起，但研究報告不可盡信，很多炒股堆出來的夢，最後都不會兌現，像基亞、浩鼎炒作最厲害的時候，很多人告訴我，股價會上萬元，證交所的電腦系統會被迫修改，但是炒股船過水無痕，當年那些夢幻題材，已經沒有人感興趣。

最近熱門的合一、中天十五日宣布解盲成功，股價聯袂漲停，再度成為市場焦點，媒體報導富邦兩個大家長都是合一大股東，其中蔡明忠有六六九八張，蔡明興在二八八四一張，富邦人壽有一五三九二張，兩兄弟加起來三五五三九張，這新聞會引來大家注意，主要是富邦很難想像會跟合一排在一起，這回這麼好的事，富邦兩個大家長都在其中，外人只有羨慕的份。

從生技股的奔馳可以看出，台股這回再度蓄積三十年前台灣錢淹腳目的狂勁，張錫的台股還會再好十年，也許會被他說中，這當中，從生技股的狂熱，且熱潮不退，可以看出台灣這次資金行情的底蘊非常之深。到十五日為止，外資賣台股六○二一億元，三月外資淨匯出三一五○億，照理說，新台幣會大幅貶值，但是，台幣不貶反升，且強勁的程度還超過美元，今年新台幣可以說是全世界最強勢的貨幣，台幣如此的強勁，很大的原因是過去逃竄出去的內資，可能透過各種管道班師回「巢」，這個資金行情會蔓延到很多角落。

生技股連動到低價股

例如，生技股的高端疫苗大漲，回頭基亞又說子公司獲得疫苗執照，基亞炒作再起，高端疫苗、基亞大漲，又推著云辰往前走，最近云辰從五．八七元跑到十六．○五元，一下子漲了一倍多，云辰的本業是蜂鳴器，本業不會賺錢，但因云辰投資基亞，基亞又投資高端疫苗，形成強而有力的價值鏈，云辰這回的大漲，也可能從生技股傳動到有價值的低價股上。

最近很多大家不太熟悉的低價股突然大漲，像紡織股的南緯股價突然從六．○三大漲到三二．六五元，昶和從八．○三漲到十九元，股價也漲了一倍多，弘裕從七．四三漲到十九．一元，最近這種低價紡織股又從如興、聯發、利華發動漲勢，這些紡織股都沒有業績，有些公司還虧損累累，但股價突然猛力大漲，像南緯漲了那麼多，我特別看了一下，南緯去年虧損一．七二億元，今年首季又大虧一．五八億，每股淨值八．六五元，業績不佳，股價卻大漲，原來是公司將台南廠轉列投資性不動產，南緯染紗廠有八九三八坪，紡紗廠有二九六三坪，上萬坪土地待價而沽，昶和在蘆竹有八千坪土地，中壢有四一五五坪，原來股價飆漲是因為土地。

如果資金行情襲向資產，那麼三十年前台灣錢淹腳目的行情又可能重現，最近士紙宣布開發土地資產，股價已拉出兩支漲停板，士紙這一拉，也許會讓新紡、士電更受到注意，紡織股的嘉裕其實也是大資產股，在這種情況下，有資產題材的低價股可能成為資金行情的標的，例如股價在八元左右的憶聲，結束了Best倍適得賣場，連續兩年都有息可配，去年是○．三二元，今年是○．二二元，低價股有配息，這是選股第一個訊號。

憶聲物超所值

這當中，憶聲財務結構健全，自有資產率逾七○％，帳上有六．二四億現金，負債十．八億，本業小賠二四一萬，在桃園中壢總部有四千多坪土地，台北民權東路有一五二坪土地，基隆路一段也有土地及大樓六六二坪，如果從資產角度看，憶聲可算是物超所值的低價股。

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先探投資週刊2096期



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