全球車市谷底翻揚向上

【文／馮欣仁】

近期在資金行情點燃之下，全球股市展開一波復工解封潮之反彈走勢，美股四大指數中，費城半導體與Nasdaq指數更創下歷史新高。尤其，先前受疫情影響最深的航空、飯店、餐飲等類股，也強勁跌深反彈。

同樣是與景氣高度連動的汽車產業，相關個股也隨著各國陸續解封以及車廠開始復工，激勵股價自低檔走揚。若以全球車市來看，中國復甦力道最為明顯，由於中國政府為了刺激買氣，祭出購車補貼與放寬大城市實施的汽車牌照發放限制，根據中國汽車工業協會（ＣＡＡＭ）預測，五月新車銷量可望較去年同期成長十一．七％，達二一三．六萬輛。

股價反彈 基本面待觀察

全球第二大車市美國，隨著工廠重啟，經銷商重新開放營運，客戶對於汽車的購買力重燃，五月份的汽車銷售優於預期，經季節性調整的年率（ＳＡＡＲ）年減二九％至一二二○萬輛，優於市場預期的一一一○萬輛。為了提振汽車產業，除了中國之外，德國政府擬推出五○億歐元新車補貼計畫刺激買氣，對於汽車零組件廠商而言將挹注一股暖流。

受疫情影響，國內汽車組件廠商第一季營收與獲利普遍並不理想，不是較去年同期衰退二成以上，甚至虧損。然而，最壞情況或許已過，近期法人也開始逢低布局相關個股；如長期深耕中國車市多年的英利ＫＹ，第一季受疫情影響，出現首度虧損，但隨著中國車廠於四月陸續復工，單月獲利大跳升，達一．三億元，ＥＰＳ○．七三元；激勵股價自六月以來，連續拉出七根紅Ｋ，從五七．二元一路拉升至九四．七元，短線漲幅達六五％之多；顯然市場反應未來中國車市回溫力道。在英利股價走強之下，帶動劍麟、胡連、皇田、朋程、江興鍛、智伸科、同致、東陽、廣華ＫＹ等中概汽車零件股跟進向上，往年線靠攏。不過，前五月營收，多數廠商仍較去年同期衰退，若以上半年獲利恐難優於去年同期，在操作上，建議投資人仍須謹慎為宜。

光隆精密大啖重卡商機

相較於一般乘用車前五月銷量仍較去年同期衰退，中國重型卡車受惠於基礎建設與物流需求，近二個月銷售明顯成長，累計前五月超過六四萬輛，年成長十六％，激勵相關個股如全球柴油引擎龍頭Cummins（CMI）、中國重汽、重卡發動機濰柴動力、柴油引擎噴射系統威孚高科與ＥＧＲ（廢氣再循環）系．銀輪股份等股價表現。