快訊

告別高雄！ 韓國瑜：不會接受任何職務

民進黨中常會下周三徵召 陳其邁可望當天辭官投入補選

蘋果推新品倒數 供應鏈吃甜

聯合新聞網 / 先探投資週刊

【文／劉瓊雯】

新冠肺炎疫情全球蔓延，智慧型手機需求急凍，導致二○二○年手機市場遭遇史上最大逆風，也打亂了各大廠商發布新機的一貫步調，如今隨著疫情趨緩，經濟復甦在望，一向在第三季推出新品的蘋果（Apple）近期更是動作頻頻，除在中國電商平台上調降iPhone售價，銷售大受激勵之外，市場也開始聚焦下半年新產品的動態，並推估相關供應鏈近期已小量生產，七月正式量產。

蘋果手機的市占提高

即使疫情致使智慧型手機市場需求急凍，蘋果手機的市占率不跌反增，據市場調查公司Gartner出具最新報告中指出，在備受新冠肺炎疫情衝擊的第一季，iPhone手機出貨量達四○九二萬支，雖較去年同期下滑，但全球市占率為十三．七％，較去年同期十一．九％成長近二％。而近期市場也盛傳，蘋果將在下半年發表包括支援５Ｇ的iPhone 12，十一吋的iPad Air 4、二三吋的iMac、穿戴裝置Apple Watch 6以及頭戴式真無線藍牙耳機（AirPods Studio）等五項新品。

蘋果股價受到手機銷售成績超越預期，以及市場樂觀看待下半年新產品將帶起的換機潮激勵，帶動蘋果股價在六月五日強勁上漲二．八五％，終場收在三三一．五美元創下歷史新高後，六月八日續創新高，上漲○．六％，收在三三三．四六美元，在連兩日收高後，九日再上漲三．一六％，收在三四三．九九美元，連續三天改寫新高價，收復過去因疫情而急速下跌的失土，從三月二十三日低點二二四．三七美元至今，漲幅超過四成，市值更突破一．四兆美元大關，讓摩根大通、統一與本土投顧等三大研究機構同時喊買蘋果供應鏈。

【本文未完，全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2095期；訂閱先探投資週刊電子版

相關新聞

謝金河：跟著錢的感覺走

二○二○年是變化多端又刺激的一年，從元月二十三日武漢封城迄今，全世界被疫情困住，隨著確診病例不斷攀升，除了飛機斷航，全世界的實體經濟都受到巨創，最悲觀的時候，ＶＩＸ指數攀上八四．八三的歷史新高，油價期貨最慘到負四○．三二美元，有人預測期油每桶會跌到負一○○美元。

台股衝出封鎖線

台股站穩年線後，開始展開波段攻勢，在美國科技股領先創新高下，外資認錯回補，資金行情正在全球展開，台股正向11800至12000點挺進。科技股先拉升後，塑化、紡纖、製鞋、觀光、資產類股正輪流反彈，正值股東會旺季，看好者增多，加上馬上就進入除權息，軋空行情也悄然展開，只要股價未跌破月線，輪漲走勢持續進行，甚至低股價淨值比個股也將有所表現。

新跨界併購革命

5G物聯時代來臨，全球各行各業都面臨前所未有的營運挑戰，能主動出擊跨界併購的廠家，才能在下一個十年占有生存的一席之地，國內的精誠、佳士達、國巨三大集團取得併購先機，是跨界整軍完成的最佳典範。

蘋果推新品倒數 供應鏈吃甜

平價版iPhone SE2銷售優於預期，激勵蘋果股價創新高，業內盛傳蘋果下半年將發表五款新品，也讓三大研究機構同時喊買蘋果供應鏈。

全球車市谷底翻揚向上

中、美五月新車銷量逐步回溫，法人回頭布局汽車零件股；此外，電動車廠特斯拉股價逼近歷史高點，相關供應鏈可望雨露均霑。

筆電零組件迎來大成長

平淡已久的筆電市場，今年因受惠新冠肺炎催生的遠距商機而出現搶購盛況，不只品牌、代工廠業績表現佳，連帶周邊零組件銷量也三級跳。

庫存去化不易 油價顛簸

儲油設備庫存滿水位，成為油價漲升的阻力，歐美解封後，經濟活動復甦，國際油價擺脫谷底期，乙烯產能開出，扭轉產業「上肥下瘦」的格局。

誰掌6月說話權?

台股人氣指標生技股以及高價股短線開始較大震盪，不過全球資金依然豐沛，美中股市持續上漲，個股輪動可望持續。台股三王先整理也持穩，加上進入股東會及除權息時節，尤其擁有穩定獲利成長如IC設計，以及殖利率優勢如系統整合族群等可特別注意。

謝金河：台灣再現新股抽籤狂熱的啟示

這是一個不平靜的世界，從元月二十三日武漢封城以來，全世界困在肺炎疫情中，隔離、封城、鎖國，全球旅遊靜止成了主調，五月以來，中國兩會開幕，港版國安法撞擊香港，過去一八○年、香港從鴉片戰爭以來扮演的避風港角色也為之改變。過去一周，美國爆發白人警察打死黑人市民的種族暴亂事件，這個世界一直沒有平靜過。

解封商機股出列

預計自六月七日起，行政院將秉持「邊境風險嚴管，國內鬆綁」原則，擴大開放民眾正常生活，並配合三倍券與相關配套補助，期盼一舉活絡國內經濟。

Mini LED應用起飛 貫穿全年

OLED同樣面臨大尺寸製程提升困難及成本過高問題，Mini LED急起直追，關鍵零組件廠可望重返榮耀，國內唯一Mini LED擴散板大廠穎台磨刀搶商機。

半導體戰略物資 IP廠喊燒

為擺脫美國制裁，中國不惜砸大錢投入半導體產業，惟上游的矽智財研發仍面臨技術困境，因此在去美化戰略之下，台灣ＩＰ廠無疑成了中國最佳選擇。

熱門新聞

不戀棧五星名廚光環 投身教職培育餐飲界的明日之星

中實控股董事長黃炳彰 不靠富爸爸迎戰疫情

謝金河：跟著錢的感覺走

郭董醉心研發智慧馬桶 豪擲10億也願意

COVID-19疫情 加速全球產業鏈區域化布局

習近平臉腫腫...李克強洩天機：中國6億低收入戶 每月僅賺千元人民幣

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。