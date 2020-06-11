蘋果推新品倒數 供應鏈吃甜

【文／劉瓊雯】

新冠肺炎疫情全球蔓延，智慧型手機需求急凍，導致二○二○年手機市場遭遇史上最大逆風，也打亂了各大廠商發布新機的一貫步調，如今隨著疫情趨緩，經濟復甦在望，一向在第三季推出新品的蘋果（Apple）近期更是動作頻頻，除在中國電商平台上調降iPhone售價，銷售大受激勵之外，市場也開始聚焦下半年新產品的動態，並推估相關供應鏈近期已小量生產，七月正式量產。

蘋果手機的市占提高

即使疫情致使智慧型手機市場需求急凍，蘋果手機的市占率不跌反增，據市場調查公司Gartner出具最新報告中指出，在備受新冠肺炎疫情衝擊的第一季，iPhone手機出貨量達四○九二萬支，雖較去年同期下滑，但全球市占率為十三．七％，較去年同期十一．九％成長近二％。而近期市場也盛傳，蘋果將在下半年發表包括支援５Ｇ的iPhone 12，十一吋的iPad Air 4、二三吋的iMac、穿戴裝置Apple Watch 6以及頭戴式真無線藍牙耳機（AirPods Studio）等五項新品。

蘋果股價受到手機銷售成績超越預期，以及市場樂觀看待下半年新產品將帶起的換機潮激勵，帶動蘋果股價在六月五日強勁上漲二．八五％，終場收在三三一．五美元創下歷史新高後，六月八日續創新高，上漲○．六％，收在三三三．四六美元，在連兩日收高後，九日再上漲三．一六％，收在三四三．九九美元，連續三天改寫新高價，收復過去因疫情而急速下跌的失土，從三月二十三日低點二二四．三七美元至今，漲幅超過四成，市值更突破一．四兆美元大關，讓摩根大通、統一與本土投顧等三大研究機構同時喊買蘋果供應鏈。