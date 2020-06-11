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新跨界併購革命

聯合新聞網 / 先探投資週刊

【文／林麗雪】

應該沒有人會否認，這幾年全球各行各業掀起的產業革命力道之大、速度之快，都是史上僅見！從５Ｇ、電動車、物聯網再到ＡＩ、大數據，這些新科技，可預期地都將掀起翻天覆地的變化，而對企業來說，要因應這麼大的產業變革，營運策略必須快速調整才能搭上商機，自己蓋廠開店擴大規模的速度太慢，跨界併購成為企業壯大的新顯學。

然而，並不是所有的企業都有實力透過併購擴大營運版圖，加上這波新冠肺炎疫情，企業普遍撙節及把握手上現金，打亂了不少國際企業的既定併購計畫，法國時尚品牌路易威登（Louis Vuitton）去年十一月原定以一六五億美元的高價併購美國珠寶品牌Tiffany，但受到疫情影響，傳出因為價格太貴等因素，至今未能正式合併成功，但金字塔頂端的精品業整併，早已是進行式。

企業需靠併購快打商機

於此同時，家樂福集團則在六月初宣布，收購全台一九九間頂好Wellcome超市，以及二五間Jasons Market Place，一舉成為台灣市占率第二的超市通路，並將挑戰積極進行數位整合的第一大超市龍頭全聯，家樂福此舉併購來勢洶洶，亦是看準了零售產業將因為數位轉型整合全通路的時代加速來臨，而出現大變革。

二○○九年才開始萌芽發展的４Ｇ，在十年間帶動並加速全球影音串流、傳統零售產業的數位需求蓬勃發展，這股發展至今仍方興未艾，不僅持續擠壓傳統行業的生存空間，企業也必須加速數位轉型，才能在下一個十年占有生存的一席之地。

過往，國內企業的數位轉型牛步，但隨著４Ｇ的成熟、５Ｇ的即將到來，全球產業商機的面貌大位移，迫使企業不得不加速進行數位轉型及系統整合，台廠的佳世達、精誠老早嗅到這股商機，並鴨子划水多年進行併購及企業整合，今年正是搭上商機的起飛年。

精誠總經理林隆奮曾提及，今年產業數位轉型的關鍵在於「跨界」的資訊整合，由於產業生態圈不斷擴大，數位轉型的方向已跳脫平面的垂直或水平整合，而是跨業、跨界的整合，由於背後相關聯的資訊複雜到無法想像，這就是精誠多年建構的數據整合平台可以發揮的優勢所在。

看到龐大的數位整合商機，過往主力重心多在金融業的精誠，二○一八年結盟零售業POS收銀系統領導廠商宏誌科技，並入股三成股權，跨足零售業市場；二○一九年中，則取得高階伺服器系統整合服務商藍新資訊三成股權，進軍高階伺服器市場；去年下半年，精誠並陸續取得在雲端服務整合廠商晉泰十五％的股權，正式跨足雲端服務整合領域，而晉泰更在去年底參與大同集團旗下的資訊服務廠大世科現增，持有大世科八．一二％。

至此，精誠補足其在金融之外的零售及科技領域的數位系統整合布局，跨界、跨業的平台建置到位，下一步就是業績水到渠成的時候。

企業併購動作如此之大，原因無他，新科技、新應用的導入速度愈來愈快，唯有併購一途，可以縮短整軍的學習曲線，也才可以快速擺脫舊科技時代的包袱，這其中，最明顯的集團轉型案例就是佳士達。

全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2095期；訂閱先探投資週刊電子版

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