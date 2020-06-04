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庫存去化不易 油價顛簸

聯合新聞網 / 先探投資週刊

【文／巫彩蓮】

儲油設備庫存滿水位，成為油價漲升的阻力，歐美解封後，經濟活動復甦，國際油價擺脫谷底期，乙烯產能開出，扭轉產業「上肥下瘦」的格局。

新冠肺炎疫情，無疑是國際油市的最大黑天鵝！封城、限制人員移動，原油需求瞬間銳減，造成國際油價閃崩，尤其四月中下旬西德州（ＷＴＩ）原油因期貨結算，出現前所未有的負油價。

接著，杜拜每桶跌到十八．三美元，布蘭特摜壓到十一．三三美元，紛紛創下十七年來的低點，眼看著油價跌勢煞不住，ＯＰＥＣ（石油輸出國組織）、俄羅斯聯手自五月起減產，讓國際油價得以止跌回穩，回到三五美元，這是否意味另一次石化產業漲升景氣循環開始了？

台塑化董事長陳寶郎在股東常會再度示警，今年景氣非常不樂觀！之所以用「再度」，早在今年一月暮年會時，他就保守看待景氣，當時所持的理由美中雙方簽署第一階段的貿易協定，二千億美元關稅尚未取消；另外，供應面產能增加壓力升高，二○一九～二四年中國新增乙烯一八○○萬噸、美國也有九五○萬噸。

原油庫存高 大漲不易

前有上游石化原料乙烯供應大幅增加的威脅，後來又爆發新冠肺炎疫情，嚴重衝擊到需求面，陳寶郎兩次談話的態度，也有微妙的轉變，從保守到不樂觀。他分析，油價向上走不會太快，主要市場庫存太高，五月底陸上原油庫存上升到四二．五億桶，逼近四四億桶可儲存量，而海上浮動油槽達一億桶，油品市場也有類似的狀況，庫存水位達三三億桶，只差七千萬桶就達滿水位，油價一漲升上來，上述的庫存就是釋出，這也是油價不易大漲的原因。

陳寶郎指出，下半年油價走勢，的確有好轉的空間，歐美解封後，旅遊、工作等經濟活動增加，原油需求也會跟著上來，ＯＰＥＣ、俄羅斯減產供應減少，汽、柴油的煉油價差會改善。

二○一五年以來，油價漲升的景氣循環，台塑化經歷二○一六～一八年營運高峰，每股盈餘分別七．九五元、八．四二元，以及六．三一元的佳績，去年美中貿易戰引爆、全球經濟成長動能放緩，每股盈餘下滑到三．八六元，而今年承受油價波動，庫存損失風險，法人預估全年每股盈餘降到二．一五元左右。

今年依舊是中國大陸乙烯產能開出的高速期，包括浙江石化、恆力石化、中科煉化、遼寧寶來、中化泉州、煙台萬華、浙江衛星陸續投產，合計新增九百萬噸產能，而美國去年已有年產能二九八萬噸乙烯投產，今年台塑美國德州廠年產能一二○萬噸乙烯、ShinEtsu年產能五○萬噸跟進，新擴建乙烯碼頭Enterprise運轉，今年美國出口量將為去年三倍（約四○萬噸）。

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◎中港直擊：中國車市景氣還未到谷底

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