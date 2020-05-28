Mini LED應用起飛 貫穿全年

【文／林麗雪】

OLED同樣面臨大尺寸製程提升困難及成本過高問題，Mini LED急起直追，關鍵零組件廠可望重返榮耀，國內唯一Mini LED擴散板大廠穎台磨刀搶商機。

Mini LED技術的可行性是會被突破的，成本也會被降下來，只是甚麼時候普及化，今年雖然不可能普及化，但明年就是Mini LED的量產出貨元年，這個技術是非常有可能變成市場的主流的。」面板擴散板及導光板大廠穎台董事長王志鴻說，穎台已和國內面板龍頭大廠合作導入Mini LED擴散板二年，現在感受到需求非常強烈，預估明年穎台來自Mini LED的營收貢獻將從今年的不到一％大幅成長至十五％，營運躍進將可期。

二○○三年六月成立的穎台，是國內的擴散板及導光板大廠，二○○九年掛牌後，隔年每股盈餘大賺八元，股價並一度上漲至高達二六○元以上，爾後碰上中國補貼陸廠同業並擴產低價搶市下，穎台營運好景不常，二○一六年因為虧損，由華威集團旗下私募基金華躍前瞻科技收購下市重整，暌違資本市場四年後，將於五月二十九日掛牌興櫃，重回資本市場。

Mini LED正面對抗OLED

從高獲利到虧損下市，身為面板關鍵零組件供應鏈的一員，對於面板產業的興衰，穎台感同身受，對於各項顯示器的世代推移，穎台也無法置身事外。

除中國低價搶市影響營運外，王志鴻說，當年OLED技術發展如火如荼，深怕一旦OLED量產後，穎台的商機被取代，穎台遂在二○一○年將營運重心轉移至照明及車載市場上，導致集團營運資源錯置，也讓自身的營運出現幾年的失落。

孰料，人算不如天算，OLED近年雖在手機面板的量產技術成熟並成為主流應用，但在大尺寸的製程困難度及成本也相對為高下，多年過去，OLED仍沒有辦法取代所有的電視市場及中大尺寸顯示應用。

業者分析，OLED最大優勢是主動式發光，因此不需要背光模組（自然也就不需要導光板及擴散板），可讓螢幕更輕薄，但OLED螢幕是由許多小發光點組成，當特定區域發光時間較長，就會比其他區域更快衰變，導致出現殘影，也就是所謂的螢幕烙印，加上OLED有機材料壽命相對LCD短，且製程複雜，OLED面板要在中大尺寸市場取代LCD面板，面臨不小的挑戰。

王志鴻認為，現在來看，OLED在大尺寸電視普及應用確定是不可能的了，擁有高對比、壽命長且能分區調光的Mini LED，未來幾年勢必會風行，也將成為穎台未來對抗OLED的技術利器。

關鍵零組件廠動起來

Mini LED光源是最主要的關鍵元件之外，擴散板及導光板，亦是背光模組上游關鍵材料之一，其中，擴散板主要應用於直下式背光模組，主要功能是讓光線透過光學複合材料，提供TFT-LCD亮度分布均勻的面光源；導光板則應用在側光式背光模組，功能是將側面入光的光線導引入LCD，並提高面板光輝度與控制亮度均勻。

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先探投資週刊2093期



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