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半導體戰略物資 IP廠喊燒

聯合新聞網 / 先探投資週刊

【文／吳旻蓁】

為擺脫美國制裁，中國不惜砸大錢投入半導體產業，惟上游的矽智財研發仍面臨技術困境，因此在去美化戰略之下，台灣ＩＰ廠無疑成了中國最佳選擇。

貿易戰二．○正式開打，在新冠肺炎衝擊經濟、害怕喪失科技霸主地位，以及總統大選在即等諸多新仇舊恨參雜下，美國川普近日再次擴大對中國華為的禁令，要求只要是使用美國晶片設備的外國企業，在供貨給華為及其子公司之前，都必須先取得美國許可。

去美化成台ＩＰ廠出海口

回顧過去，其實從一八年的中興事件，到去年的華為事件，中美之間的科技角力，早已讓中國決定加速去美化的腳步，於是提升國產晶片自製率的任務也成為重中之重，像是包括阿里巴巴、小米Oppo、Vivo等大廠也都決定加快晶片開發時程。

為了順利去美化，中國政府長期大量投入資金在半導體產業，不外乎就是想立即看到成效，法人指出，中國若要完成晶片的自製計畫，半導體最上游的矽智財（ＩＰ）是否能夠研發出來非常重要，就像是在製造過程中，單有原物料是無法生產成品的，還必須有關鍵的「工具」才能完成，而ＩＰ就像是半導體發展的關鍵工具。然而，目前ＩＰ中的龍頭廠包括安謀（ARM）、新思科技（Synopsys）等均是美系廠商，因此對於現階段只准成功、不許失敗的中國來說，轉而仰賴擁有高技術含量的台灣ＩＰ廠，無疑是首選。帶動力旺、創意、世芯ＫＹ、M31、晶心科、愛普等國內業者直接受惠，前景看俏。

業界人士透露，中國為加速ＩＣ晶片研發進度，中芯國際扮演了很重要的核心角色，甚至有傳言中芯低調直接來台採買所需ＩＰ版權，再回去供應其他ＩＣ設計商使用，像是嵌入式非揮發性記憶體矽智財等，都是中國半導體業相當仰賴的項目。

以嵌入式非揮發性記憶體矽智財為主的力旺，這回受惠韓國客戶二八奈米OLED驅動ＩＣ量產出貨三星，帶動首季權利金貢獻創下新高水準，營收也以四．一五億元同步寫下歷史新高，ＥＰＳ二．三八元。因影像感測、ＴＷＳ、機上盒、ＳＳＤ、物聯網等需求展望佳，公司看好旗下電源管理ＩＣ、OLED面板驅動ＩＣ、安全硬體核心等三大產品線的後市權利金收入有望同步成長，加上打入韓國ＩＤＭ大廠的OLED面板驅動ＩＣ及影像訊號處理器（ＩＳＰ）供應鏈，挹注公司出貨持續增長。

【本文未完，全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2093期；訂閱先探投資週刊電子版

先探投資週刊2093期

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