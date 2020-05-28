【文／黃俊超】

新冠肺炎疫情逐步緩解，美股持續反彈，台股朝站穩萬一努力，盤面上防疫概念股搶盡風頭，科技股也有自己的一片天，以中小型股表現相對強勢，大型股乃至指數若要更上層樓，外資態度將是指標。

近日最令人振奮的消息，莫過於隨著國內疫情趨緩，行政院決議若能順利度過第四個十四天（即六月七日）零本土病例或社區感染，將秉持「邊境風險嚴管，國內鬆綁」原則，擴大開放國內民眾正常生活，配合振興券啟動時程，與相關配套補助，一舉活絡國內經濟。放眼國際，能正常生活雖平凡卻大不易。

港版國安法成美中新戰場

然而，鄰近的香港卻恐將面臨近年最大的變局，中國第十三屆全國人民代表大會，在第三次會議上審議《全國人民大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定》草案，立法目的與《中華人民共和國國家安全法》一致，被稱為「港版國安法」，消息一出，在國際造成轟動，對台灣也將會帶來影響。

一九九七年香港回歸中國，基於歷史與現實考量，中國政府將香港設為特別行政區，實施一國兩制也承諾五○年不變，香港得以《中華人民共和國香港特別行政區基本法》下高度自治，持續保有貿易優惠地位，然而去年的反送中事件激化衝突，中國繞過香港基本法，將直接干預，香港還能是原來記憶中的香港嗎？

繼貿易戰、華為事件之後，港版國安法事件已成為美中新的角力戰場，美國國務卿龐培歐之前就曾警告，一旦該法通過，美國將重新評估香港特殊地位。根據《路透》分析香港若失去該地位，預估將有五二○○億港元商品與服務貿易受到影響，五月二十二日恆生指數單日下跌一三四九點，跌幅達五．五六％。

香港長年被評為全球最自由的經濟體系，美國也視香港為獨立關稅實體，二○一八年美國對香港貿易順差三一一億美元，一九年也有二六一億美元，為美國最大順差地區，與對中國的巨額逆差完全相反。一旦美國真的出手反制，將牽動美商、經貿投資、美中關係，屆時人流、物流、金流可能重新洗牌。

美國道瓊指數站回短期均線，逐步朝半年線與年線前進，S&P 500則回到半年線、年線與三○○○點整數關卡，Nasdaq與費城半導體相對強勁，站回所有均線之上，而ＮＢＩ生技指數創高後震盪。也可從強勢股的角度觀察，能再創高公司以大型的科技股居多，台灣相關產業、供應鏈或概念股，或隨之連動走強。

回到台股來看，本波反彈仍在延伸，四月三十日加權指數首次挑戰一萬一千點，而後至今共計四次挑戰，外資若持續回補有助指數持續向上挑戰，不過反觀內資的主戰場櫃買指數，已回到三月起跌時的高檔區，距離年初高點也只剩下不到四個百分點的距離，除了高價股的貢獻外，生技股更是功不可沒。

生技狂潮席捲市場

台灣防疫有成，然而全球仍有許多國家還在水深火熱之中，甚至才開始面臨大爆發，使得防疫概念股極度活躍，尤其是在無漲跌幅限制的興櫃市場，觸發熔斷機制已成家常便飯，顯示投機氛圍相當濃厚，帶動上市、上櫃生技股隨之輪動，在人氣、題材匯集下，成交量迅速放大，股價波動幅度更加劇烈。

【本文未完，全文詳情及圖表請見《 先探投資週刊 》2093期；訂閱 先探投資週刊電子版 】

先探投資週刊2093期



◎生技園地：疫情後 遠距將成醫療新趨勢

◎封面故事：半導體 台灣的王牌產業



◎特別企劃：尖牙股磨利 台廠概念股光亮



【最新活動看板】