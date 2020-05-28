【文／馮欣仁】

新冠肺炎疫情肆虐全球，但在產官學三方通力合作之下，台灣成功的防疫措施在國際知名度大幅提升，凸顯小英總統所率領的執政團隊之卓越表現。為了讓台灣在全球扮演關鍵力量，並發揮半導體與資通訊等產業資源與強項，蔡總統將在新任期打造六大核心戰略產業，相關廠商在政策扶植之下，可望走出新格局，或許也是投資布局之新亮點。

挾著台灣史上民選總統最高票數八一七萬票連任的蔡英文，面對新冠肺炎疫情造成全球經濟與產業鏈之鉅大衝擊，所幸，在防疫超前部署之下，不僅成功帶領二三○○萬人民安然度過危機；同時也在國際上打響名聲。在五二○就職演說上，蔡總統以「穩定中追求成長、變局中把握先機」為理念基礎，來鞏固未來十年的經濟發展。在產業發展方面，未來四年將在五加二產業創新（「智慧機械」、「亞洲．矽谷」、「綠能科技」、「生醫產業」、「國防產業」、「新農業」及「循環經濟」）基礎上，打造六大核心戰略產業。

一是強化資訊及數位產業發展，將利用半導體和資通訊優勢，成為下世代資通訊基地；二是發展結合５Ｇ、數位轉型和國家安全的資安產業；三是接軌全球的生物和醫療科技產業；四是發展軍民整合的國防和戰略產業，進軍航太產業；五則是將加速綠電和再生能源產業發展；六是建構確保關鍵物資供應的民生和戰略物資產業，確保國內關鍵民生戰略物資生產，把國內對關鍵物資的需求，轉化為產業發展動能，建立國家隊打造國家品牌，讓口罩、醫療物資等產業鏈，在全球戰略物資製造業中占有地位。本期〈封面故事〉即以「六大核心戰略產業」為出發，對於國內相關產業鏈與廠商可望受惠，並在後續篇幅分別就下世代資通訊基地、資安與再生能源產業作深度分析。

漢翔受惠國機國造

在就職演說中提三大重要國防方向，分別是加速發展不對稱戰力、後備動員制度實質改革及改善部隊管理制度，除現有國艦、國機國造，將進一步進軍航空及太空產業。事實上，自從蔡總統上任後大力推國防產業，當中航太業不僅是智慧機械實踐的重要場域，也是國家國防自主的希望。由於台灣身處亞太地區樞紐位置，以及國內業者具有國際航空水準之製造技術、高品質及穩定的交貨能力，加上近年來受惠國際航空新機需求增加及國內推動國機國造政策，促使國內航空器產業產值上看千億元，創下歷史新高。

提到航空產業不得不提到漢翔，其肩負國家航空發展重任，建立台灣航太產業聚落，自然是國家扶持的重點公司。不過，近期受到波音737 MAX停飛與疫情導致航空業停擺或減少新機下單，影響漢翔短期營運表現。目前漢翔正將產能轉移到其他如國防訂單，未來國防成長主要有兩大動能，一是高教機，二是F-16升級案。漢翔新式高教機已於去年九月二十四日完成原型機出廠，規劃六月進行首飛任務，預計明年起小量量產，二○二二年大幅量產，漢翔看好隨著高教機進入量產，將形成一波新成長力道。

至於F-16升級案是國防部的「鳳展專案」，主要是攜手美商洛克希德馬丁將空軍近一五○架F-16A/B型戰機提升為F-16V戰機，漢翔負責安裝主動相位陣列雷達，及全新的任務電腦與座艙介面的構改案，是全球少數擁有升級F-16V經驗的公司。屆時台灣有機會在亞太成立第一個F-16戰鬥機維修中心，開始對周邊國家擴大維修合作，也將為漢翔帶來長期穩定的業務。

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先探投資週刊2093期



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