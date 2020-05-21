【文／黃俊超】

第一季財報出爐，營運與展望佳的績優股，為盤面主軸之一，防疫概念股則是題材與人氣兼備，而後股東會與除權息接踵而來，將是個股表現的好時機。

股市被視為是經濟的櫥窗，預期領先反應未來約三～六個月，美國道瓊指數自三月二十三日見低點後彈升，回到今年高低點中值二四○○○點附近震盪逾一個月，然而目前經濟數據仍是相當不優，對未來預期也尚未見到好轉，究竟經濟與股市之間只因為時間差，還是在空前的寬鬆政策之下，出現了脫鉤現象？

國際貨幣基金（ＩＭＦ）總裁喬治艾娃表示，受新冠肺炎疫情影響，預估今年經濟成長將萎縮三％，之後可能再次下修，明年或將反彈至五．八％，不過全球經濟若要完全復甦，將比原先預期花費更長時間，並且強調，貿易保護主義具有危險性，即美中貿易戰近期似有惡化跡象，尤其對華為封殺令再次升級。

小美中貿易戰煙硝再起

聯準會主席鮑爾則表示美國第二季ＧＤＰ可能萎縮超過三成，但不會陷入大蕭條，出席國會聽證會時，更表示準備動用所有工具支撐經濟，並維持利率在接近零，直到美國經濟度過危機、重返軌道。歷經上半年衰退，隨著解封與重啟經濟活動，股市目前正在反應下半年可望反彈，特別關注創新高公司。

隨著油價止跌彈升、重返三○美元之上，代表著最後一塊拼圖回歸，股市、債券、美元指數、恐慌指數與商品行情，都慢慢朝向疫情爆發前靠攏，不過包含新冠肺炎疫情的解藥與疫苗尚未問世、全球總體經濟展望與美中貿易戰的延續，仍是反彈、復甦乃至成長必須面臨的三道難題，且還將相互牽制與拉扯。

全球疫情可望逐漸趨緩，繼吉利德宣稱瑞德西韋有明確正面療效後，Moderna疫苗試驗結果也初步告捷，雖然距離解藥與疫苗都還有一段距離，但是在過渡期中，台灣防疫相關生技股表現相當亮眼，包含泰博、瑞基、寶齡富錦、恆大等紛創新高，可視為重要的人氣與投機性指標。

全球經濟或許不會很快恢復，但是股市在美國聯準會將利率降至歷史低檔，搭配無限量化寬鬆政策，就像漫威當中薩諾斯拿到的無限寶石手套一樣威，更何況台灣在外資賣超超過六○○○億元的狀況下，不僅強勢彈升位處國際前段班，匯率方面新台幣還能夠升破三○元大關，顯示本波漲勢內資實力相當雄厚。

五二○後的政策方向

在疫情爆發之後，恐將使全球對中國態度更為負面，尤其死傷人數最嚴重的美國，總統川普背負著競選連任的壓力，對中國態度再次轉趨強硬，美中貿易戰擴大登場，大刀再次砍向華為，台灣廠商也勢必選邊戰。蔡英文總統五二○談話過後，除兩岸關係、與美合作外，在5＋2產業創新既有基礎上，打造「六大核心戰略產業」。

美國頒布的新規定要求，即使不是美國公司，任何使用美國設備生產晶片的供應商，都必須先經過美國政府核准，當然，這包含了台灣護國神山台積電，華為是台積電僅次於蘋果的第二大客戶，占營收約十五～二○％，然而，中國也再次搬出不可靠實體清單，並直接點名蘋果、思科、高通與波音。

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先探投資週刊2092期



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