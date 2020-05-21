快訊

中南部雨彈強襲！高屏降雨恐900毫米 春日鄉士文村明停班課

不只36人 磐石艦另有8人抗體陽性

聽新聞
test
0:00 / 0:00

520後新局

聯合新聞網 / 先探投資週刊

【文／黃俊超】

第一季財報出爐，營運與展望佳的績優股，為盤面主軸之一，防疫概念股則是題材與人氣兼備，而後股東會與除權息接踵而來，將是個股表現的好時機。

股市被視為是經濟的櫥窗，預期領先反應未來約三～六個月，美國道瓊指數自三月二十三日見低點後彈升，回到今年高低點中值二四○○○點附近震盪逾一個月，然而目前經濟數據仍是相當不優，對未來預期也尚未見到好轉，究竟經濟與股市之間只因為時間差，還是在空前的寬鬆政策之下，出現了脫鉤現象？

國際貨幣基金（ＩＭＦ）總裁喬治艾娃表示，受新冠肺炎疫情影響，預估今年經濟成長將萎縮三％，之後可能再次下修，明年或將反彈至五．八％，不過全球經濟若要完全復甦，將比原先預期花費更長時間，並且強調，貿易保護主義具有危險性，即美中貿易戰近期似有惡化跡象，尤其對華為封殺令再次升級。

小美中貿易戰煙硝再起

聯準會主席鮑爾則表示美國第二季ＧＤＰ可能萎縮超過三成，但不會陷入大蕭條，出席國會聽證會時，更表示準備動用所有工具支撐經濟，並維持利率在接近零，直到美國經濟度過危機、重返軌道。歷經上半年衰退，隨著解封與重啟經濟活動，股市目前正在反應下半年可望反彈，特別關注創新高公司。

隨著油價止跌彈升、重返三○美元之上，代表著最後一塊拼圖回歸，股市、債券、美元指數、恐慌指數與商品行情，都慢慢朝向疫情爆發前靠攏，不過包含新冠肺炎疫情的解藥與疫苗尚未問世、全球總體經濟展望與美中貿易戰的延續，仍是反彈、復甦乃至成長必須面臨的三道難題，且還將相互牽制與拉扯。

全球疫情可望逐漸趨緩，繼吉利德宣稱瑞德西韋有明確正面療效後，Moderna疫苗試驗結果也初步告捷，雖然距離解藥與疫苗都還有一段距離，但是在過渡期中，台灣防疫相關生技股表現相當亮眼，包含泰博、瑞基、寶齡富錦、恆大等紛創新高，可視為重要的人氣與投機性指標。

全球經濟或許不會很快恢復，但是股市在美國聯準會將利率降至歷史低檔，搭配無限量化寬鬆政策，就像漫威當中薩諾斯拿到的無限寶石手套一樣威，更何況台灣在外資賣超超過六○○○億元的狀況下，不僅強勢彈升位處國際前段班，匯率方面新台幣還能夠升破三○元大關，顯示本波漲勢內資實力相當雄厚。

五二○後的政策方向

在疫情爆發之後，恐將使全球對中國態度更為負面，尤其死傷人數最嚴重的美國，總統川普背負著競選連任的壓力，對中國態度再次轉趨強硬，美中貿易戰擴大登場，大刀再次砍向華為，台灣廠商也勢必選邊戰。蔡英文總統五二○談話過後，除兩岸關係、與美合作外，在5＋2產業創新既有基礎上，打造「六大核心戰略產業」。

美國頒布的新規定要求，即使不是美國公司，任何使用美國設備生產晶片的供應商，都必須先經過美國政府核准，當然，這包含了台灣護國神山台積電，華為是台積電僅次於蘋果的第二大客戶，占營收約十五～二○％，然而，中國也再次搬出不可靠實體清單，並直接點名蘋果、思科、高通與波音。

【本文未完，全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2092期；訂閱先探投資週刊電子版

先探投資週刊2092期

◎封面故事：外資待第三季明朗後進埸

◎特別企劃：IC設計股重返榮耀

◎中港直擊：昔日東方明珠 如今黯淡無光

【最新活動看板】

◎先探電台~全球財經一把抓

延伸閱讀

華為禁令衝擊台積電訂單？陸行之：非針對所有半導體廠

台積赴美設廠 美議員提兩問題

小摩：5G iPhone單 三星沒份

華為效應 神達轉單來了

相關新聞

謝金河：小心飆漲股的後座力

從元月二十三日武漢封城以來，肺炎疫情已延續了近四個月，幾乎籠罩全球，世界經濟受到史無前例的巨大衝擊，金融市場也出現罕見的熔斷，股市、期油都有熔斷紀錄，這是百年一遇的巨大災難。

謝金河：股市進入多空十字路口

這期《經濟學人》週刊用了一幅漫畫，在地圖上裂縫裂成兩半，代表了股市與實體經濟脫鉤，兩者存在的危險裂縫，用了一個標題「A dangerous gap:The markets v the real economy」，這期封面故事，敘述的是武漢肺炎重創全球實體經濟基本面，但是以美國為主的股市卻不斷奔馳。

精材、采鈺是台積電集團新秀

高技術含量的台積電無疑成為中美角力的戰略資源，在台積電營運全面成長之際，同屬集團軍的創意、世界、精材、采鈺營運也可望同步向上。

美對中恐再揮關稅大刀

今年以來，市場對於美中貿易戰的陰影，似乎都被年初爆發的新冠肺炎疫情掩蓋，隨著疫情逐漸趨緩，沉寂已久的美中貿易摩擦似乎有捲土重來的跡象顯現。

台股高價化現象

面對疫情肆虐與外資賣超逾6000億元，台股展現出抗跌力，並在內資力拱下，創造出大立光、矽力、信驊與祥碩四檔千元以上之高價股，顯示台股多頭氣勢依然存在。高價股不僅具有領漲作用，同時也能引發個股或同產業之比價效應。未來若隨著疫情逐步和緩，帶動企業營運回溫，相信股價超過500元、甚至千元以上之高價股將與日俱增，值得期待。

520後新局

第一季財報出爐，營運與展望佳的績優股，為盤面主軸之一，防疫概念股則是題材與人氣兼備，而後股東會與除權息接踵而來，將是個股表現的好時機。

遊戲股玩出旺季行情

疫情擴散之戲，在家「玩遊戲」成為另一種娛樂活動，加上暑假旺季來臨，遊戲相關類股包括鈊象、網龍及智冠，未來表現持續樂觀。

五二○行情概念股起跑

總統就職日開始倒數計時，台股似乎感受到明顯作多氛圍，尤其今年以來本土資金護盤力道強勁，有望帶動離岸風電、生技等總統概念股成為焦點。

重組520選股名單

隨著歐美疫情解封以及小英總統五二○就職典禮來臨，資金行情持續發酵，全球及台股反彈，而台股剛好季報以及四月營收公布，可作為選股參考。

Mini LED台灣軍火庫

Mini LED設備廠「糧草已先行」，從上游到下游全面到位，預告衝量出貨已不遠，以晶電為首的Mini LED國家隊，將逐漸翻轉過去長期為中、日、韓壓制的局面。

愛普、崇越搭上高階製程列車

全球半導體景氣雖因疫情蒙上陰影，但科技發展不會停下腳步，在台積電高階製程持續引領全球科技發展之下，相關概念股包含愛普、崇越值得留意。

股神巴菲特四顧茫茫無好股

疫情重創美國經濟，波克夏上季虧損近五○○億美元。即便如此，巴菲特對美股長線抱持樂觀心態，要求投資人不要和美國作對，而現在買股未必是最低點。

熱門新聞

謝金河：小心飆漲股的後座力

精材、采鈺是台積電集團新秀

台股高價化現象

美對中恐再揮關稅大刀

520後新局

低利率時代如何規畫退休金？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。