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五二○行情概念股起跑

聯合新聞網 / 先探投資週刊

【文／吳旻蓁】

新冠肺炎疫情大流行，硬生生打擊全球股市的多頭走勢，所幸台灣展現絕佳的防疫本領，經濟活動並未停擺，加上資金行情當靠山，搭配政府基金、投信等買方多頭力挺，支撐台股從三月中旬以來反彈氣勢強勁。且近期全球疫情逐漸趨緩，歐美各國準備重啟經濟活動，以及新冠肺炎藥物試驗也箭在弦上，市場對於疫情趨緩後的復甦樂觀看待，更是推升台股不斷走高，直奔萬一關卡。

台股在全球新冠肺炎疫情下走勢表現亮眼，五月適逢總統就職的重要日子，若從過往經驗觀察，歷年就職前多是台股營造多頭的好時機，參考一六年的五二○股市，單周內台股上漲三三二點，而今年在內資積極護航的情況下，五二○行情有望為台股再添上攻柴火，慶祝行情頗受期待。尤其是受到政策支持的綠能、生技類股，以及工具機、國防，還有被市場喻為是「超超前部署」的台商資金回流等相關概念股，均有望成為五二○行情熱門標的。

生技股短線漲多謹慎選股

近兩個多月來，台灣因防疫成果優異，讓沉寂已久的生技股重回投資人懷抱，衝出超高人氣，甚至連大舉賣超台股的外資也將資金轉入生技族群，若說是帶領台股展開這波大彈升的領頭羊也不為過。統計大盤自三月十九日波段低點至五月十二日以來反彈幅度為二五．三二％、上市電子指數二五．五五％、金融指數二○．六二％，然而上市生技指數卻有三九．八四％的漲幅，上櫃生技指數更高達五三．七六％。

從最早的恆大、南六、康那香、熱映等口罩、額溫槍開始，到後續需要搭配使用的檢測試劑，包含瑞基、普生、寶齡富錦、ABC-KY等，以及包括中化生、國光生、台康生技、高端疫苗在內研發疫苗、治療藥物的廠商，都相繼強勁上漲，更不乏頻創新高的個股。

其實，生醫產業一直是蔡英文政府重點發展的產業之一，為加快國內生技產業發展，政府自一六年正式將其列入「五加二產業創新計畫」中，期待把台灣打造成亞太生醫研發產業重鎮。而根據經濟部工業局一九年生技產業白皮書統計，台灣生技產業營業額已從二○○五年的一六○○億元，快速成長到一八年的五一四八億元，規模持續擴張。

法人表示，未來在政府持續大力推動之下，台灣生技產業有望繼續向上發展，不過須注意的是，生技股在資金力挺下一路狂飆，短線漲幅已過大，隨著疫情趨緩，不少個股開始出現回檔的賣壓，短線應先避開；而長線投資則應檢視個股營收與獲利是否跟著議題發展，有業績題材商機的個股，有望持續受到資金青睞。

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