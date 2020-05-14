【文／方亞申】

隨著歐美疫情解封以及小英總統五二○就職典禮來臨，資金行情持續發酵，全球及台股反彈，而台股剛好季報以及四月營收公布，可作為選股參考。

美國四月份約二○五○萬人失業，除了創下一九三○年代經濟大蕭條以來最慘，還推升失業率狂飆到十四．七％的二戰後高點，後續可能還會升高；惟美國各州愈來愈多封鎖措施逐步鬆綁，投資人密切關注解封後經濟活動重啟過程是否順利。

先前聯準會降息六碼和無限ＱＥ及購買企業債券，已讓股市強力反彈，使得資金行情持續在攪動市場，尤其ＥＴＦ資金再度集中高總市值公司，包括亞馬遜經過回檔之後股價又彈升，臉書、微軟、蘋果、輝達、德儀股價則幾乎重回高價區；谷歌也落後補漲，連老板公開認為股價太高的特斯拉又登上八百美元；美股還是以科技股最強，那斯達克指數站上九千點、費半站上一千七百點，兩者都站穩均線之上，且周ＫＤ值持續交叉向上，尤其那斯達克距離歷史高點九八三八點已不遠，是否能走向回升可密切注意。道瓊及標普則在先前跌深的金融及能源股反彈漸向年線邁進；現階段是資金行情，外資預估標普企業獲利首季衰退十二％、第二季加深衰退至四○％、第三季衰退二三％、第四季衰退收斂至十一％，今年約衰退二○％；大致上四大指數只要不破月線都算強勢，不過接下來來將是整數關卡，如標普的三千點。

台股內資力抗外資賣壓

最近油價大反彈是股市風險性資產最佳誘因之一，每桶從十五美元附近彈升至二五美元，確立二○美元關卡支撐，五月份油國及相關組織開始減產，美國亦同，配合歐美解封，較有利油價基本價值浮現，失序市場得以恢復正常。此也使歐洲股市向季線上下反彈。亞洲股市韓日向年線反彈；中國深滬股市在傳產、金融及部分權值股帶領下，都反彈過季線；深圳股市已站穩所有均線之上，與美國科技股一樣強。

國際股市進入高檔震盪，但仍在觀察疫情是否反撲以及美中接下來貿易戰情況。最近中國展現善意大買美豬半年來最大量，不過以川普一向要得更多，加上有肺炎議題可操作，是較容易影響反彈已高的美股走勢。

台股在國際股市高檔震盪下，鴻海說最壞已過而彈升，台積電雖說美國要求設廠壓力可能越來越大，但股價維持在二九○元之上，官股銀行大舉買進，加以大立光先一步站上四千元大關，台塑四寶又度過負油價最嚴重利空而反彈，指數再度來到一萬一千點關前，這還是在五月份以來外資大賣超過八百億元的情況，顯見台股的確強；一旦外資反手買進，行情或會更好。不過，技術面上再往上有半年線、三月上旬跳空缺口等關卡壓力，也就是一一一○○至一一三○點壓力還是會有，但因為進入五二○，基本上會有政策上的利多，月線附近約一○五○○將有會有重要支撐。反觀櫃買指數近期卻一路呈現驚驚漲格局，周Ｋ線連七紅，顯見是以中小型股為主；外資雖然第二季來屢屢逢高調節台股，五月大賣集中市場，但卻轉買櫃買市場，帶動櫃買中小型股股價表現，成為市場交投矚目的重心。

蔡總統五二○即將就職連任，參考一六年的五二○股市表現，之後一周單周內台股上漲三三二點，慶祝行情頗受期待。

短線上台股資金行情領先指標落在高價股身上，尤其前六大高價股除股王大立光、緯穎外，其他都是ＩＣ設計為主，包括站穩一千元的矽力ＫＹ、信驊，再來是祥碩、緯穎及譜瑞ＫＹ，這些個股不是與高速傳輸、就是與伺服器代工有關。矽力去年ＥＰＳ二五．八三元、信驊二四．三九元，兩者獲利及股價都在伯仲之間，且今年首季營收都有超過三成以上成長，是標準的中小型成長股，目前預估ＰＥ都達四○倍。而祥碩首季營收成長五一．三％，前四月營收則成長五一％，預估今年ＥＰＳ約可超過二○元，果如此，ＰＥ超過四五倍。

譜瑞首季ＥＰＳ八元，四月營收成長十二．八％，預估全年ＥＰＳ有機會向三五元邁進，以此計算ＰＥ二二．八倍，相對是較低；加上伺服器代工、去年ＥＰＳ三五．三三元的緯穎，股價也創歷史新高、超過八百元，股價排名二至五名個股都在比價推升，是標準多頭市場走勢，也正符合投信、外資近兩個月花大錢在買進中小型股；此外，興櫃股王昇佳電子去年ＥＰＳ三五元，超過上述ＩＣ設計股，該公司以傳感器晶片為主，包括三星以及中國大品牌廠商都是其客戶，幾乎囊擴非蘋陣營，未來更將在物聯網及穿戴裝置發光發亮，昇佳首季營收十三．五億元，年增八八．七％，是前十名高價股中年增最高者，目前尚含權二元、含息二二元，若以今年預估ＥＰＳ四○元計算，ＰＥ尚未達十八倍，股價相當值得期待加入高價ＩＣ設計族群比價行列。轉投資持有昇佳五○．四四％的矽創同步受惠。

【本文未完，全文詳情及圖表請見《 先探投資週刊 》2091期；訂閱 先探投資週刊電子版 】

先探投資週刊2091期



◎封面故事：驅動IC與PCB找到養分



◎特別企劃：價值股的三大加分題材



◎中港直擊：陸民眾錢要用在刀口上



【最新活動看板】